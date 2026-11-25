Posibles alineaciones del Colombia vs Serbia por la fecha 3 del Mundial sub 17
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos del juego entre Colombia y Serbia por la tercera jornada del Mundial sub 17.
La Selección Colombia y Serbia protagonizarán el duelo más atractivo del Grupo L de la Copa Mundial sub 17 de la FIFA. Ambas escuadras ya están completamente clasificadas a los dieciseisavos de final de la cita orbital. Ahora, el juego de la tercera jornada de la fase de grupos definirá el primer y segundo lugar de la zona.
Posible alineación de Colombia para la tercera jornada del Mundial sub 17
Así formaría Colombia: Samuel Martínez; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Yair Murillo; Eider Carrillo, Miguel Agamez; Samuel Martínez, Adrián Mosquera, José Escorcia y Matías Caicedo. DT: Freddy Hurtado.
Posible alineación de Serbia para la tercera jornada del Mundial sub 17
Así formaría Serbia: Savo Radanovic; Filip Duric, Strahinja Baucal, Andrew Maric, Matej Strika; Tadija Cojic, Dragan Anokic, Andrej Sibinovic; Tadija Samardzic, Danilo Zarkovic y David Vajagic. DT: Igor Matic.
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¿Cómo y dónde ver Colombia vs Serbia por la tercera jornada del Mundial sub 17?
Este juego válido por la tercera jornada del Mundial sub 17, a jugarse en la Cancha 8 del complejo Aspire Zone en Doha (Rayán), Catar se estará disputando a las 8:00 a.m. (hora de Colombia). En tierras ‘cafeteras’ se podrá ver a través de Canal Caracol, RCN y DSports, además de las plataformas digitales de Ditu, App Canal RCN y DGO.
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Últimos partidos de Colombia
- 24.11.2026 | Honduras 0-2 Colombia.
- 21.11.2026 | Japón 1-2 Colombia.
- 19.04.2026 | Argentina 0-4 Colombia.
- 16.04.2026 | Brasil 0-3 Colombia.
- 12.04.2026 | Paraguay 0-2 Colombia.
Últimos partidos de Serbia
- 24.11.2026 | Japón 0-1 Serbia.
- 21.11.2026 | Serbia 2-0 Honduras.
- 17.11.2026 | Serbia 1-2 Portugal.
- 14.11.2026 | Serbia 4-0 Andorra.
- 12.11.2026 | Bulgaria 1-2 Serbia.