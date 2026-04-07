Muere Mircea Lucescu, el tercer entrenador más ganador en la historia del fútbol

El ex jugador y DT fallece a los 80 años a causa del infarto que sufrió tras el Turquía vs Rumanía. Solo Guardiola y Ferguson tienen más títulos como entrenador

Muere Mircea Lucescu | Inquam Photos via REUTERS/George Calin

El ex jugador y entrenador Mircea Lucescu falleció el martes 7 de abril, al no superar el infarto que sufrió días después del partido por el repechaje mundialista entre Turquía y Rumanía. Tenía 80 años.

El Hospital Universitario de Bucarest, donde se encontraba hospitalizado desde el 3 de abril, dio a conocer la noticia del fallecimiento: “El señor Mircea Lucescu uno de los más exitosos jugadores y entrenadores de Rumanía, el primero en clasificarla para un gran torneo, la Eurocopa de 1984. Generaciones enteras de rumanos crecieron con su imagen en sus corazones, como símbolo nacional”.

Lucescu, nacido el 29 de julio de 1945, formó parte de la selección de Rumanía que disputó el Mundial de México 1970, la tercera ocasión que el país disputó la fase final de la Copa del Mundo y primera desde 1938. En esa justa mundialista dejó una imagen histórica para el torneo, al intercambiar su camiseta con Pelé.

Tras concluir su etapa como jugador, que disputó casi en su totalidad con el Dinamo Bucarest, comenzó su carrera como entrenador en 1979 con el filial del Corvinul Hunedoara. Se convirtió en el seleccionador de su país en 1981, logrando calificar a la Eurocopa del 1984, la primera ocasión para Rumanía.

Dirigió al Dinamo Bucarest y dio el salto a la Serie A de Italia, donde dirigió al Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, dirigiendo a Ronaldo Nazario. También fue el técnico del Galatasaray, Besiktas, Zenit, la selección de Turquía que no logró calificar a Rusia 2018, Dinamo de Kiev, Rapid Bucuresti y estuvo 12 años con el Shakhtar Donetsk de Ucrania, donde dirigió a Nery Castillo y una camada de jugadores brasileños como Fernandinho, Willian y Douglas Costa.

Estuvo sin dirigir de noviembre de 2023 a agosto del 2024, cuando inició su segunda etapa con la selección de Rumanía en busca de su primera participación en el Mundial desde Francia 1998.

Lucescu y los entrenadores con más títulos en la historia del fútbol

En su carrera como entrenador, Lucescu ganó 35 títulos. En la historia del fútbol, solo dos entrenadores ganaron más campeonatos: Pep Guardiola y Alex Ferguson.

Alex Ferguson: 49 Pep Guardiola: 40 Mircea Lucescu: 35 Valeri Lobanovski: 33 Carlo Antelotti: 31 Ottmar Hitzfeld: 28 Luiz Felipe Scolari: 27 Jock Stein: 26 José Mourinho: 26 Giovanni Trapattoni: 23

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