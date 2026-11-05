Brighton vence al Getafe con gol de Malick Yalcouyé en la Conference League

El conjunto inglés consiguió los tres puntos en la tercera jornada de la Conference League gracias a un cabezazo de Malick Yalcouyé al minuto 64 del encuentro

El Brighton consiguió una victoria de 1-0 sobre el Getafe en la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Conference League, gracias a un gol de Malick Yalcouyé en el segundo tiempo. El conjunto inglés encontró la diferencia al minuto 64 y logró conservarla hasta el silbatazo final, pese a los intentos del equipo español por rescatar el empate.

El encuentro comenzó con el Getafe en busca de imponer condiciones como local. Durante los primeros minutos consiguió dos tiros de esquina, pero el Brighton respondió con un disparo de Jack Hinshelwood al minuto 15, que pasó cerca del poste derecho. Los visitantes comenzaron a generar oportunidades con Georginio Rutter y Yasin Ayari, aunque ninguno consiguió abrir el marcador.

El Getafe respondió al minuto 29 con un cabezazo de Martín Satriano, quien recibió un centro de Johan Mojica, pero mandó la pelota por encima del arco. Dos minutos después, Iván Azón tuvo otra oportunidad dentro del área tras una asistencia de Satriano, aunque su disparo fue detenido por el guardameta rival. El conjunto español encontró espacios para atacar, pero careció de precisión en la definición.

MÁS INFORMACIÓN: Estrella Roja vence al Inter Escaldes con insólito autogol en el último suspiro en la Conference League

El Brighton recuperó la iniciativa antes del descanso y generó peligro con disparos de Jaouen Hadjam y Malick Yalcouyé al minuto 38. Sin embargo, la oportunidad más importante del Getafe llegó al 45+1, cuando Iván Azón sacó un remate desde el centro del área que fue detenido cerca de la escuadra izquierda. La intervención del portero permitió que los visitantes se marcharan al vestidor con el empate sin goles.

Para el complemento, el Brighton realizó su primera modificación con el ingreso de Luka Vuskovic en sustitución de Lewis Dunk. El Getafe intentó sorprender con disparos de Ramón Terrats y Martín Satriano, mientras que el conjunto inglés respondió con oportunidades de Jaouen Hadjam y Vuskovic. Al minuto 60, Satriano conectó un cabezazo tras un centro de Johan Mojica, pero su remate fue detenido por el guardameta visitante.

El marcador finalmente se abrió al minuto 64, cuando Malick Yalcouyé apareció dentro del área para marcar el 0-1 a favor del Brighton. La jugada comenzó con un pase de cabeza de Costinha que encontró al mediocampista, quien conectó otro cabezazo desde el centro del área y mandó la pelota a la escuadra derecha. La anotación rompió el equilibrio del encuentro y obligó al Getafe a buscar una reacción durante la última media hora.

Brighton se queda con los tres puntos | Reuters

Después del gol, el Getafe realizó modificaciones con los ingresos de Enes Ünal, Mario Martín, Francho Serrano y Borja Mayoral para intentar cambiar el rumbo del encuentro. Al minuto 76, Sebastián Boselli estuvo cerca de conseguir el empate, pero su cabezazo, tras una asistencia de Nemanja Gudelj en una jugada a balón parado, salió desviado por el costado izquierdo. El Brighton respondió con un disparo de Ibrahim Osman al minuto 79, que tampoco encontró la portería.

En los últimos minutos, el Brighton consiguió mantener su ventaja y estuvo cerca de ampliar el marcador al 87, cuando Jack Hinshelwood sacó un disparo desde fuera del área que pasó cerca del poste izquierdo. El Getafe no logró encontrar el gol del empate, por lo que el encuentro concluyó con victoria de 1-0 para el conjunto inglés, que sumó tres puntos en la tercera jornada de la fase de liga de la Conference League.