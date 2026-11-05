Lugano golea sin Dereck Moncada y toma la cima de la Conference League

Qué cambió en la tabla y por qué Dereck Moncada quedó fuera.

Lugano sigue a paso firme en Europa | REUTERS/Susana Vera TPX IMAGES OF THE DAY

Lugano goleó 3-0 al Zalgiris Kaunas y tomó el liderato de la UEFA Conference League 2026-27 con nueve puntos de nueve posibles. El equipo suizo marcó sus tres goles antes del descanso en la Lugano Arena, en una noche en la que el hondureño Dereck Moncada no jugó por lesión.

El delantero catracho había sido titular el domingo en la victoria 2-1 sobre el Basilea por la Superliga suiza, pero tuvo que salir en el primer tiempo. Lugano informó que Moncada sufrió una contusión en el costado izquierdo y que quedó fuera del compromiso europeo por precaución.

Albian Ajeti avisó a los cuatro minutos con un remate desviado y Lugano encontró el primero poco después. Yanis Cimignani abrió el marcador al 11’ tras recibir de Daniel Dos Santos y definir de zurda desde corta distancia. Del otro lado, el intento más claro del arranque había sido un disparo de Nosa Edokpolor que se fue por encima del travesaño.

Cimignani volvió a intervenir en el segundo gol. Al 24’, mandó un centro que Ajeti cabeceó contra el travesaño. Ezgjan Alioski llegó primero al rebote y, sin dejar caer la jugada, clavó un zurdazo en el ángulo desde el lado izquierdo del área.

Daniel Dos Santos pasó de asistidor a goleador al 32’. Bekhruz Karimov lo encontró dentro del área y el mediocampista sacó un derechazo a la escuadra para sellar el 3-0. El propio Karimov tuvo una ocasión para ampliar la diferencia al 44’, pero su remate se fue desviado.

El marcador ya no se movió en el segundo tiempo, aunque Cimignani estuvo cerca del cuarto con un cabezazo tras un centro de Alioski. El Zalgiris Kaunas buscó el descuento y al 82’ obligó a intervenir a David von Ballmoos, quien contuvo un remate de Ivan Fiolić desde fuera del área para mantener el arco en cero.

Lugano sumó su tercera victoria consecutiva en la fase de liga, después del 3-2 sobre el Estrella Roja y el 5-2 como visitante ante el Getafe. Los suizos quedaron por delante del Mónaco, que también tiene nueve puntos, gracias a una mejor diferencia de goles: +7 frente a +5.

La próxima prueba para el líder será el jueves 26 de noviembre, cuando visite al Jablonec en la jornada 4. Ese mismo día, el Zalgiris Kaunas recibirá al Riga FC en busca de sus primeros puntos tras perder sus tres partidos.

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