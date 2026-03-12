Orbelín Pineda y el AEK golean al Celje y ponen un pie en cuartos de final

El conjunto griego venció por 4-0 a los eslovenos; Pineda fue titular y vio una tarjeta amarilla en la primera parte

La escuadra ateniense tomó una ventaja amplia en su visita al Celje | Reuters

AEK Atenas dio un paso definitivo hacia los cuartos de final de la UEFA Conference League tras imponerse 4-0 al Celje en el partido de ida de los octavos de final. El conjunto griego resolvió el encuentro desde la primera mitad con goles de Barnabás Varga al minuto 3, Aboubakary Koita al 33’ y Mijat Gacinovic al 36’, antes de que Harold Moukoudi ampliara la ventaja al 48’.

El mexicano Orbelín Pineda fue titular con el conjunto ateniense. El futbolista fue amonestado en el primer tiempo tras una falta en la zona central y abandonó el terreno de juego al minuto 73, cuando el técnico decidió refrescar el equipo con la eliminatoria prácticamente resuelta.

Apenas habían pasado tres minutos cuando AEK aprovechó un tiro de esquina que encontró a Varga en el segundo poste. El delantero apareció sin marca y conectó de cabeza para abrir el marcador. Con el gol tempranero, el equipo griego se adueñó del ritmo. Circuló la pelota con paciencia y encontró espacios entre líneas mientras Celje intentaba reorganizarse.

Varga estuvo cerca de ampliar la ventaja antes de la media hora, primero con un disparo al poste y después con un remate a corta distancia que fue contenido por el portero Zan-Luk Leban. La superioridad visitante terminó reflejándose nuevamente en el marcador al minuto 33. Una jugada vertical rompió la defensa local y permitió que Aboubakary Koita definiera con tranquilidad ante la salida del guardameta.

En el 36’, Mijat Gacinovic aprovechó un despeje defectuoso y conectó una volea elevada que se incrustó en la esquina superior del arco. El estadio quedó en silencio mientras los aficionados griegos celebraban un primer tiempo casi perfecto de su equipo.

El golpe final llegó al inicio de la segunda mitad. Tras un tiro libre que terminó estrellándose en el travesaño, Harold Moukoudi apareció atento dentro del área para empujar el rebote y firmar el 4-0 definitivo. Con la ventaja amplia, AEK administró el resto del partido y dejó la eliminatoria prácticamente resuelta antes del duelo de vuelta.

El partido de vuelta de esta eliminatoria se disputará la próxima semana, el jueves 19 de marzo, cuando AEK reciba a Celje en Atenas para cerrar la serie. Antes de ese compromiso europeo, el equipo de Orbelín Pineda visitará al Atromitos en la jornada 25 de la Superliga de Grecia, donde AEK se mantiene líder del campeonato con dos puntos de ventaja.

Te puede interesar