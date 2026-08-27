Alan Mozo abre la puerta a volver a Chivas y habla de su futuro: “Diciembre será un momento importante para mi carrera”

Mozo recordó que llegó a Pachuca en calidad de préstamo y que su vínculo actual tiene fecha de revisión

Alan Mozo atraviesa una etapa de definiciones con Pachuca. El lateral mexicano termina en diciembre su periodo a préstamo con los Tuzos y, aunque mantiene el foco en el presente, reconoció en entrevista con Claro Sports en W Radio que los próximos meses serán importantes para decidir si continúa en Hidalgo, regresa a Chivas o aparece una nueva oportunidad en su carrera.

El defensor explicó que, pese al inicio irregular del equipo, se siente recuperado físicamente y preparado para afrontar lo que viene este fin de semana precisamente enfrentando al Rebaño. “Ha sido un inicio muy complicado para nosotros. Nos han faltado detalles para poder sumar puntos”, reconoció, aunque también destacó que el duelo ante Chivas representa una oportunidad para cambiar la dinámica.

Mozo admitió que enfrentar al equipo tapatío tendrá un componente especial por su pasado reciente con el club, pero descartó tomarlo como una revancha. “Nunca me había tocado enfrentar a las Chivas después de que salí. Es un lindo partido para mí, de poder ver a viejos compañeros, a gente que quiero mucho”, señaló.

El lateral también dejó claro que la competencia no cambia su compromiso. “Hay varios compañeros ahí que les quiero ganar, así que lo voy a dar todo desde donde me toque este fin de semana”, expresó, antes de remarcar que su prioridad actual es Pachuca y el trabajo bajo las órdenes de Benjamín Mora.

Sobre el nuevo proceso en los Tuzos, Mozo pidió tiempo para consolidar la idea del entrenador, aunque dejó claro que los resultados son una obligación. “Llegó la oportunidad para un entrenador mexicano que es muy capaz. Desafortunadamente los resultados no se han dado”, explicó. “Este equipo es ganador, tiene que dar resultados y este sábado es una linda prueba que vamos a enfrentar con seriedad”.

Uno de los temas centrales de la entrevista fue su futuro. Mozo recordó que llegó a Pachuca en calidad de préstamo y que su vínculo actual tiene fecha de revisión. “Justo yo cumplo un año a préstamo, que es a lo que vine a esta increíble institución. No sé lo que pueda seguir para mí”, comentó.

Sin embargo, tampoco cerró la posibilidad de volver a Guadalajara. “Yo siempre soy feliz de regresar a Chivas. Pero bueno, yo vivo en el presente. Hoy represento a Pachuca. Soy un profesional, lo doy absolutamente todo”, dijo. Más adelante fue todavía más claro sobre lo que ocurrirá al terminar el año: “Ya en diciembre será un momento importante para mi carrera para ver si me quedo acá, regreso a Chivas o qué nueva oportunidad sale para mí”.

Mozo también habló de la selección mexicana y dejó abierta la puerta a volver a competir por un lugar ahora bajo el proceso de Rafa Márquez. “Mi compromiso siempre ha sido dar el máximo, ser el mejor en lo que hago”, señaló. Para el lateral, el Mundial 2026 ayudó a recuperar una conexión importante entre el equipo nacional y la afición: “Creo que el Mundial fue algo increíble para volver a tener esa identidad como país, como selección”.

El futbolista también fue cuestionado sobre algunos problemas estructurales del fútbol mexicano y se mostró a favor del regreso del ascenso y descenso. “Yo en lo personal no comparto esto de no ascenso, no descenso porque es una competencia que te hace estar al día, estar a tope”, afirmó. Además, recordó la Copa MX como una vía que permitía a los jugadores jóvenes acumular minutos y competir contra equipos de diferentes categorías.

Finalmente, Mozo destacó los casos de futbolistas mexicanos que buscan dar el salto a Europa. Sobre Armando González aseguró que “va a tener un muy buen papel en Grecia”, mientras que sobre Erik Lira señaló: “Estoy seguro que le va a ir increíble, todavía no se hace oficial, pero bueno, estoy seguro que va a dar ese paso”. También reconoció el trabajo de Chivas con sus canteranos: “Lo de Armando es el ejemplo” de un club que puede impulsar a sus jóvenes hacia el extranjero.

A sus 29 años, Mozo considera que todavía tiene margen para vivir una etapa importante de su carrera. “Físicamente me siento muy bien, mejor que cuando era joven y tenía un gran nivel”, aseguró. Con seis meses todavía por delante en Pachuca y varias posibilidades abiertas para diciembre, el lateral confía en que su siguiente decisión llegue en un momento de plenitud: “Estoy seguro que se viene lo mejor”.

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