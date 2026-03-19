Jugadores de Pumas respaldan a Efraín Juárez y no se sienten favoritos ante América

Adalberto Carrasquilla y Pablo Bennevendo atendieron a los medios de comunicación previo al Clásico Capitalino entre Pumas y América

Carrasquilla y Bennevendo hablan previo al Pumas vs América | Imago7

Pumas recibe al América en el Estadio Olímpico Universitario este sábado 21 de marzo a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en duelo correspondiente a la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que este jueves 19, Adalberto Carrasquilla y Pablo Bennevendo atendieron a los medios de comunicación previo al Clásico Capitalino.

Carrasquilla defendió de las críticas a su técnico, Efraín Juárez, quien fue sancionado con una multa económica cercana a los 352 mil pesos, luego de una conducta inapropiada, el panameño aplaudió su garra y temperamento a la hora de dirigir los encuentros desde el banquillo.

“Su personalidad lo demuestra en cada partido y cada acción, él está viviendo el partido en cada momento y el reflejo de eso fue al finalizar el partido contra Cruz Azul. Es un técnico con su idea muy marcada y que muere con la suya”, mencionó Carrasquilla.

Por otra parte, Carrasquilla descartó que en el plantel universitario existan distracciones ante la posibilidad de que el arquero, Keylor Navas, abandone la institución al término del certamen al todavía no llegar a un acuerdo por extender su contrato en el Pedregal.

“Cuando me hablas de distracción no entiendo porque el equipo se ha mantenido fuerte y enfocado en el objetivo. Todo el equipo y la afición nos gustaría pero eso queda en Keylor y el club, esperemos que se dé”.

Finalmente, ‘Cocó’ fue tajante y respondió a las recientes críticas por parte del mediocampista de Cruz Azul, Agustín Palavecino, quién posterior al empate señaló que el marcador fue injusto, situación que el centrocampista felino espera poder resolver en un eventual duelo de Liguilla.

“Para mí ese partido ya quedó en el olvido y que ellos recuerden ese partido con dolor se lo están tomando muy personal. Ojalá nos veamos más adelante para resolver sus dudas. Para mí el equipo con diez mereció el empate, si ellos con once no hicieron su trabajo no es culpa nuestra”, concluyó Adalberto.

En Pumas descartan sentirse favoritos previo al Clásico Capitalino

Por su parte, el defensor de los Pumas, Pablo Bennevendo, señaló que a pesar de llegar en mejor momento en la tabla, al interior del club no se sienten superiores para el próximo Clásico Capitalino, y prefieren tomar con seriedad el partido ante el odiado rival.

“Es un partido que se juega más allá de cómo estemos en la tabla, favorito o no nosotros vamos a tomar el partido como es. Sabemos lo que nos jugamos, es un clásico y lo vivimos como tal”, mencionó Bennevendo.

Por otra parte, el canterano universitario defendió a su timonel, Efraín Juárez, quién recientemente se ha visto envuelto en polémica tras sus efusivos festejos hacia la tribuna luego del empate ante Cruz Azul.

“Todos lo conocemos y sabemos que es un tipo que vive el día a día al máximo, tiene mucha pasión e intensidad. Es su forma de ser desde el día uno y lo ha seguido mostrando hasta el día de hoy, me parece que lo seguirá siendo el resto de su vida. La intensidad que él demuestra, nosotros la demostramos dentro del campo y la afición se está sintiendo representada”.

Finalmente, el defensor auriazul mandó un mensaje a su afición de cara al compromiso del sábado, donde anhela exista el nivel de conexión entre grada y campo que se vivió en el pasado partido ante la máquina.

“Agradecer a la afición el recibimiento que nos dio en el partido, pedirle que en este partido igualmente nos apoye porque nosotros del campo lo vamos a representar de buena manera para que ellos salgan con una alegría”, concluyó Pablo.

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