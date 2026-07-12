Técnico de Suiza, inconforme con la labor arbitral tras eliminación ante Argentina

Murat Yakin asegura que hubo jugadas más graves de Argentina que la de la expulsión de Breet Embolo y no se sancionaron igual

Yakin se dice orgulloso de sus dirigidos | Reuters

La selección de Suiza quedó fuera de la Copa del Mundo 2026 tras perder 3-1 contra Argentina en los cuartos de final, en un encuentro marcado por la intensidad y los detalles arbitrales. La expulsión de un jugador clave cambió el desarrollo del partido y generó críticas hacia las decisiones de los jueces, que, según el técnico Murat Yakin, afectaron directamente las posibilidades del equipo.

Pese a la eliminación, Suiza mostró un rendimiento consistente durante el torneo, habiendo dominado partes importantes del juego y manteniendo la presión sobre los campeones del mundo. El técnico suizo abordó el impacto de la tarjeta roja, la actuación de sus jugadores y el desempeño de Argentina, explicando cómo estos factores definieron el resultado final.

“Llegó la tarjeta roja y fuimos castigados por una regla que para mí es absolutamente incomprensible”, dijo Yakin, refiriéndose a la expulsión que interrumpió su plan ofensivo. El entrenador destacó que su equipo había dominado el ritmo del juego y que la falta que motivó la expulsión fue mínima en comparación con otras acciones que no fueron sancionadas: “Hubo muchas escenas antes donde ellos jugaron con piernas estiradas, codos o cabezazos y debieron recibir amarilla, pero no en una situación tan inofensiva”.

Yakin también explicó cómo la tarjeta roja afectó sus decisiones tácticas. “Teníamos el impulso y yo ya tenía planeado meter a dos jugadores ofensivos, Zakaria y Ruben Vargas, en el minuto 65 para aportar fuerzas frescas. La expulsión me puso todo el plan de cabeza”, comentó, resaltando que la modificación de su estrategia limitó el rendimiento de Breel Embolo: “Dar la culpa a él es absolutamente absurdo; siempre está al servicio del equipo. Está devastado por no haber podido ayudar más debido a que nos quedamos con un hombre menos por un error del árbitro”.

A pesar de la derrota, Yakin reconoció el desempeño de su equipo a lo largo del torneo: “Podemos repasar este torneo con gran orgullo. Terminamos primeros de grupo y podemos estar muy orgullosos del fútbol que mostramos en octavos y hoy mismo”.

El técnico suizo destacó la capacidad de Argentina para imponerse en los balones parados y señaló que el equipo rival lo tomó en serio: “Leo Messi tiene buenos balones parados y nos dejamos atrapar en el primer poste; normalmente somos estables ahí, pero ese fue un punto negativo en nuestro torneo. Sabemos que Argentina es un equipo de torneo, se comportan como campeones y les deseo lo mejor para el resto de la competición”.

Por otra parte, el timonel defendió a sus jugadores y destacó la actitud mostrada durante todo el encuentro: “Quiero expresar un gran cumplido a mi equipo por cómo jugamos unos cuartos de final contra el vigente campeón del mundo. Mis chicos son los grandes héroes; jugaron con pasión y orgullo”.

Finalmente, pese a la decepción, el técnico suizo reconoció los méritos de Argentina y su entrenador Lionel Scaloni. “Creo que el entrenador Lionel vino hacia mí muy aliviado tras el partido para felicitarme; ellos tuvieron que sufrir y eso demuestra que nos tomaron muy en serio. Vimos un fútbol dominante contra el campeón del mundo; pudo haber sido más si pasábamos este obstáculo”, concluyó

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