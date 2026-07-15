La respuesta de todo El Salvador a Deschamps, tras acusar a Barton de no estar a la altura

El entrenador le echó la culpa a Barton.

Deschamp cargó contra los árbitros salvadoreños. (Reuters)

Por una de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, España derrotó por 2 a 0 a Francia y selló su clasificación a la gran final del certamen, donde enfrentará al ganador de la llave entre Argentina e Inglaterra. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente firmó una actuación muy sólida, neutralizó a una de las ofensivas más temidas del torneo y golpeó en los momentos justos para quedarse con un triunfo que lo deja a un paso de volver a conquistar el mundo.

Más allá del resultado, uno de los protagonistas de la jornada fue el árbitro salvadoreño Iván Barton, designado por la FIFA para impartir justicia en un encuentro de máxima exigencia. La presencia del colegiado centroamericano en una instancia tan importante fue interpretada como un reconocimiento a su trayectoria internacional y a las buenas actuaciones que había tenido a lo largo de la competencia.

En líneas generales, el desempeño de Barton recibió una valoración positiva tanto por parte de analistas arbitrales como de buena parte de la prensa internacional. El salvadoreño logró conducir un partido intenso sin mayores inconvenientes y mantuvo el control de las acciones durante los 90 minutos, en un compromiso donde la tensión y la presión eran inevitables por lo que estaba en juego.

Sin embargo, quien no quedó conforme con la actuación arbitral fue el director técnico de Francia, Didier Deschamps. Visiblemente molesto tras la eliminación, el experimentado entrenador dejó entrever que algunas decisiones del juez pudieron haber influido en el desarrollo del encuentro y cuestionó públicamente la designación del árbitro.

“No es porque hayamos perdido, pero ¿creen que el árbitro estuvo a la altura de una semifinal? Es una pregunta. Hay que mirar el partido, no sólo el penalti. Pero no voy a entrar en eso”, declaró Deschamps en conferencia de prensa. Aunque evitó profundizar en sus críticas, sus palabras fueron interpretadas como un claro cuestionamiento hacia la labor del árbitro salvadoreño.

Las declaraciones del entrenador francés no tardaron en generar repercusión en El Salvador. A través de las redes sociales, cientos de aficionados salieron en defensa de Iván Barton y consideraron injustas las críticas del seleccionador europeo. Muchos recordaron que Francia estuvo lejos de mostrar su mejor versión futbolística y señalaron que el resultado obedeció principalmente al gran planteamiento de España, más que a cualquier decisión arbitral.

Para buena parte del público salvadoreño, las palabras de Deschamps respondieron más a la frustración por la eliminación que a un análisis objetivo del encuentro. Incluso varios usuarios destacaron que Francia generó muy pocas ocasiones claras de gol y nunca logró imponer condiciones frente a un rival que fue superior de principio a fin. Mientras España celebraba el pase a la final, en El Salvador también hubo un motivo de orgullo: ver a uno de sus árbitros dirigir una de las semifinales de un Mundial, confirmando el prestigio que Iván Barton ha construido en el arbitraje internacional..

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