Agenda deportiva del 16 al 19 de julio: España vs Argentina en la Final del Mundial 2026; Liga MX, Isaac del Toro y más…
Este domingo conoceremos al campeón del mundo en la final del Mundial 2026, sigue el Tour de France, arranca la Liga MX y Checo Pérez vuelve a las pistas
- Final del Mundial 2026: queda definido el partido por el título de la Copa del Mundo
- Cambio de sede: Cruz Azul recibirá a Puebla en el Estadio Corregidora por la jornada 2
- Simulador del Mundial 2026: ¿Qué equipos avanzarán en la Copa del Mundo?
Se aproxima un fin de semana inolvidable para el deporte con actividad en distintos escenarios y competencias, encabezado por la final del Mundial 2026 donde España y Argentina se enfrentarán por el título, el regreso de la Liga MX con Cruz Azul como vigente campeón, el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 y nuevas etapas del Tour de France con Isaac del Toro. A esta programación se suman la MLS, la UFC, la Liga Mexicana de Béisbol, TNA Wrestling y otros eventos que completan cuatro días de transmisiones para los aficionados.
La agenda comenzará el jueves con ciclismo, lucha libre y el arranque del fútbol mexicano; el viernes tendrá prácticas de Fórmula 1 y más partidos de Liga MX; el sábado incluirá la clasificación en el Circuito Spa-Francorchamps, el duelo por el tercer lugar del Mundial y una función de UFC; mientras que el domingo concentrará la carrera del GP de Bélgica y la definición del título mundial. Consulta la agenda completa y conoce los horarios, canales y las mejores transmisiones y coberturas de Claro Sports del 16 al 19 de julio.
Eventos deportivos imperdibles del 16 al 19 de julio: horario y dónde ver
La actividad deportiva del 16 al 19 de julio tendrá como principal atractivo la final del Mundial 2026 con España y Argentina como los máximos protagonistas. Además el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX con el duelo entre Necaxa y Atlante, considerado el clásico más antiguo del fútbol mexicano, Así como el Tour de France 2026 con la participación del mexicano Isaac del Toro y el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 con Sergio ‘Checo’ Pérez. Estos eventos podrán seguirse a través de Canal 5, Azteca 7, ESPN, FOX México, F1 TV Pro y ViX, respectivamente.
- Fútbol | Mundial 2026 | España vs | Final | Caln 5, Azteca 7 y ViX
- Ciclismo | Tour de France | Highlights | Claro Sports
- Fútbol | Liga MX | Necaxa vs Atlante | Jornada 1 | FOX México
- Fórmula 1 | GP de Bélgica | Carrera | F1 TV Pro, Izzi, Sky Sports
Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 16 al 19 de julio
Para este fin de semana, Claro Sports presenta una agenda con actividad para distintos públicos del jueves 16 al domingo 19 de julio, con transmisiones y contenidos dedicados al ciclismo, la lucha libre y el béisbol. La programación permitirá seguir momentos destacados de Isaac del Toro en el Tour de France, la acción de TNA Wrestling y encuentros de la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol.
- Jueves 16 de julio
- 13:30 | Ciclismo | Tour de France | Highlights | Etapa 12
- 19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact
- Viernes 17 de julio
- 13:30 | Ciclismo | Tour de France | Highlights | Etapa 13
- 19:30 | Béisbol | LMB | Acereros de Monclova vs Sultanes de Monterrey | Temporada regular
- Sábado 18 de julio
- 13:30 | Ciclismo | Tour de France | Highlights | Etapa 14
- 18:15 | Béisbol | LMB | Guerreros de Oaxaca vs Piratas de Campeche | Temporada regular
- Domingo 19 de julio
- 13:30 | Ciclismo | Tour de France | Highlights | Etapa 15
- 17:00 | Béisbol | LMB | Toros de Tijuana vs Dorados de Chihuahua Guerreros de Oaxaca vs Piratas de Campeche | Temporada regular
Jueves 16 de julio: regresa la Liga MX con el ‘Clásico Vintage’
- 05:00 | Ciclismo | Tour de France | Etapa 12 | Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône | ESPN
- 18:30 | Fútbol | MLS | Chicago Fire vs Whitecaps | Semana 1 | MLS Season Pass
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Necaxa vs Atlante | Jornada 1 | FOX México
- 21:10 | Fútbol | Liga MX | Tijuana vs Tigres | Jornada 1 | FOX México
Viernes 17 de julio:
- 04:30 | Ciclismo | Tour de France | Etapa 13 | Dole y Belfort | ESPN
- 05:30 | Fórmula 1 | GP de Bélgica | Prácticas Libres 1 | F1 TV Pro, Izzi, Sky Sports
- 09:00 | Automovilismo | Fórmula 1 | Prácticas Libres 2 | F1 TV Pro, Izzi, Sky Sports
- 18:00 | Fútbol | Liga MX | León vs Atlas | Jornada 1 | ESPN México
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | San Luis vs Cruz Azul | Jornada 1 | FOX México
- 20:25 | Fútbol | MLS | LA Galaxy vs LAFC | Semana 1 | MLS Season Pass
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | FC Juárez vs Puebla | Jornada 1 | Azteca 7
Sábado 18 de julio: Francia vs por el tercer lugar del Mundial 2026
- 04:30 | Fórmula 1 | GP de Bélgica | Prácticas Libres 3 | F1 TV Pro, Izzi, Sky Sports
- 05:00 | Ciclismo | Tour de France | Etapa 14 | Mulhouse – Le Markstein Fellering | ESPN
- 08:00 | Fórmula 1 | GP de Bélgica | Clasificación | F1 TV Pro, Izzi, Sky Sports
- 15:00 | Fútbol | Mundial 2026 | Francia vs | Partido por el tercer lugar | ViX
- 15:00 | MMA | UFC Fight Night | Du Plessis vs Usman | Paramount+
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Pumas vs Pachuca | Jornada 1 | Canal 5, TUDN, ViX
- 18:07 | Fútbol | Liga MX | Chivas vs Toluca | Jornada 1 | Amazon Prime
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Monterrey vs Santos | Jornada 1 | Canal 5, TUDN, ViX
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | Querétaro vs América | Jornada 1 | FOX México
Domingo 19 de julio: España vs Argentina, GP de Bélgica
- 05:00 | Ciclismo | Tour de France | Etapa 15 | Champagnole – Plateau de Solaison | ESPN
- 07:00 | Fórmula 1 | GP de Bélgica | Carrera | F1 TV Pro, Izzi, Sky Sports
- 13:00 | Fútbol | Mundial 2026 | España vs Argentina | Final | Canal 5, Azteca 7 y ViX