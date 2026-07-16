Agenda deportiva del 16 al 19 de julio: España vs Argentina en la Final del Mundial 2026; Liga MX, Isaac del Toro y más…

Este domingo conoceremos al campeón del mundo en la final del Mundial 2026, sigue el Tour de France, arranca la Liga MX y Checo Pérez vuelve a las pistas

Agenda deportiva del 16 al 19 de julio | Claro Sports

Se aproxima un fin de semana inolvidable para el deporte con actividad en distintos escenarios y competencias, encabezado por la final del Mundial 2026 donde España y Argentina se enfrentarán por el título, el regreso de la Liga MX con Cruz Azul como vigente campeón, el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 y nuevas etapas del Tour de France con Isaac del Toro. A esta programación se suman la MLS, la UFC, la Liga Mexicana de Béisbol, TNA Wrestling y otros eventos que completan cuatro días de transmisiones para los aficionados.

La agenda comenzará el jueves con ciclismo, lucha libre y el arranque del fútbol mexicano; el viernes tendrá prácticas de Fórmula 1 y más partidos de Liga MX; el sábado incluirá la clasificación en el Circuito Spa-Francorchamps, el duelo por el tercer lugar del Mundial y una función de UFC; mientras que el domingo concentrará la carrera del GP de Bélgica y la definición del título mundial. Consulta la agenda completa y conoce los horarios, canales y las mejores transmisiones y coberturas de Claro Sports del 16 al 19 de julio.

Eventos deportivos imperdibles del 16 al 19 de julio: horario y dónde ver

La actividad deportiva del 16 al 19 de julio tendrá como principal atractivo la final del Mundial 2026 con España y Argentina como los máximos protagonistas. Además el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX con el duelo entre Necaxa y Atlante, considerado el clásico más antiguo del fútbol mexicano, Así como el Tour de France 2026 con la participación del mexicano Isaac del Toro y el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 con Sergio ‘Checo’ Pérez. Estos eventos podrán seguirse a través de Canal 5, Azteca 7, ESPN, FOX México, F1 TV Pro y ViX, respectivamente.

Fútbol | Mundial 2026 | España vs | Final | Caln 5, Azteca 7 y ViX

Ciclismo | Tour de France | Highlights | Claro Sports

Fútbol | Liga MX | Necaxa vs Atlante | Jornada 1 | FOX México

Fórmula 1 | GP de Bélgica | Carrera | F1 TV Pro, Izzi, Sky Sports

Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 16 al 19 de julio

Para este fin de semana, Claro Sports presenta una agenda con actividad para distintos públicos del jueves 16 al domingo 19 de julio, con transmisiones y contenidos dedicados al ciclismo, la lucha libre y el béisbol. La programación permitirá seguir momentos destacados de Isaac del Toro en el Tour de France, la acción de TNA Wrestling y encuentros de la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol.

Jueves 16 de julio 13:30 | Ciclismo | Tour de France | Highlights | Etapa 12 19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact

Viernes 17 de julio 13:30 | Ciclismo | Tour de France | Highlights | Etapa 13 19:30 | Béisbol | LMB | Acereros de Monclova vs Sultanes de Monterrey | Temporada regular

Sábado 18 de julio 13:30 | Ciclismo | Tour de France | Highlights | Etapa 14 18:15 | Béisbol | LMB | Guerreros de Oaxaca vs Piratas de Campeche | Temporada regular

Domingo 19 de julio 13:30 | Ciclismo | Tour de France | Highlights | Etapa 15 17:00 | Béisbol | LMB | Toros de Tijuana vs Dorados de Chihuahua Guerreros de Oaxaca vs Piratas de Campeche | Temporada regular



Jueves 16 de julio: regresa la Liga MX con el ‘Clásico Vintage’

05:00 | Ciclismo | Tour de France | Etapa 12 | Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône | ESPN

18:30 | Fútbol | MLS | Chicago Fire vs Whitecaps | Semana 1 | MLS Season Pass

19:00 | Fútbol | Liga MX | Necaxa vs Atlante | Jornada 1 | FOX México

21:10 | Fútbol | Liga MX | Tijuana vs Tigres | Jornada 1 | FOX México

Viernes 17 de julio:

04:30 | Ciclismo | Tour de France | Etapa 13 | Dole y Belfort | ESPN

05:30 | Fórmula 1 | GP de Bélgica | Prácticas Libres 1 | F1 TV Pro, Izzi, Sky Sports

09:00 | Automovilismo | Fórmula 1 | Prácticas Libres 2 | F1 TV Pro, Izzi, Sky Sports

18:00 | Fútbol | Liga MX | León vs Atlas | Jornada 1 | ESPN México

19:00 | Fútbol | Liga MX | San Luis vs Cruz Azul | Jornada 1 | FOX México

20:25 | Fútbol | MLS | LA Galaxy vs LAFC | Semana 1 | MLS Season Pass

21:00 | Fútbol | Liga MX | FC Juárez vs Puebla | Jornada 1 | Azteca 7

Sábado 18 de julio: Francia vs por el tercer lugar del Mundial 2026

04:30 | Fórmula 1 | GP de Bélgica | Prácticas Libres 3 | F1 TV Pro, Izzi, Sky Sports

05:00 | Ciclismo | Tour de France | Etapa 14 | Mulhouse – Le Markstein Fellering | ESPN

08:00 | Fórmula 1 | GP de Bélgica | Clasificación | F1 TV Pro, Izzi, Sky Sports

15:00 | Fútbol | Mundial 2026 | Francia vs | Partido por el tercer lugar | ViX

15:00 | MMA | UFC Fight Night | Du Plessis vs Usman | Paramount+

17:00 | Fútbol | Liga MX | Pumas vs Pachuca | Jornada 1 | Canal 5, TUDN, ViX

18:07 | Fútbol | Liga MX | Chivas vs Toluca | Jornada 1 | Amazon Prime

19:00 | Fútbol | Liga MX | Monterrey vs Santos | Jornada 1 | Canal 5, TUDN, ViX

21:00 | Fútbol | Liga MX | Querétaro vs América | Jornada 1 | FOX México

Domingo 19 de julio: España vs Argentina, GP de Bélgica

05:00 | Ciclismo | Tour de France | Etapa 15 | Champagnole – Plateau de Solaison | ESPN

07:00 | Fórmula 1 | GP de Bélgica | Carrera | F1 TV Pro, Izzi, Sky Sports

13:00 | Fútbol | Mundial 2026 | España vs Argentina | Final | Canal 5, Azteca 7 y ViX

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