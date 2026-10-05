Italia vs Turquía en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 5 de octubre

Alineaciones del Italia vs Turquía, al momento

Roberto Mancini realiza una amplia rotación respecto al último juego de su equipo:

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca y Maldini.

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca y Maldini. Turquía: Çakir; Çelik, Elmalı, Kabak, Bardakçı, Kadioğlu; Akgün, Yüksek, Özcan, Kahveci; Şimşir.

Antecedentes del Italia vs Turquía y últimos resultados en la UEFA Nations League

Italia tiene ventaja en los antecedentes recientes. El enfrentamiento más próximo entre ambas selecciones se produjo el 28 de septiembre de 2026, también por esta Nations League, cuando los italianos se impusieron 4-1 en Bursa, con Michael Kayode entre los protagonistas del encuentro.

Antes de esa goleada, Italia y Turquía habían empatado 0-0 en junio de 2024, precisamente en el Renato Dall’Ara de Bolonia, en un partido amistoso. El antecedente oficial anterior con Turquía como visitante de Italia se remontaba a las eliminatorias mundialistas de 1973, también con marcador de 0-0.

En sus compromisos más recientes de la Nations League, Italia venció 4-1 a Turquía y posteriormente empató 1-1 como visitante ante Francia. Turquía, por su parte, cayó ante Italia y después perdió 3-0 frente a Bélgica, resultados que la mantienen sin unidades en el Grupo 1.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Italia vs Turquía hoy 5 de octubre de 2026?

El encuentro entre Italia y Turquía comienza a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, este lunes 5 de octubre, desde el Stadio Renato Dall’Ara de Bolonia.

En México, el partido podrá seguirse a través de Sky Sports, mientras que las opciones digitales incluyen Sky+ y el acceso a la señal mediante izzi, de acuerdo con las guías de transmisión disponibles para territorio mexicano.

Fecha: lunes 5 de octubre de 2026

Hora: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Renato Dall’Ara, Bolonia

Transmisión en México: Sky Sports, Sky+ e izzi

Turquía quiere cobrar venganza de Italia

Italia y Turquía vuelven a encontrarse este lunes 5 de octubre en la UEFA Nations League 2026-27, ahora en el Stadio Renato Dall’Ara de Bolonia, apenas una semana después del triunfo italiano por 4-1 en Bursa. La Azzurra afronta la cuarta jornada con la posibilidad de mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Grupo A de la Liga 1, mientras que el conjunto turco busca sumar sus primeros puntos del torneo.

El equipo de Roberto Mancini llega después de empatar 1-1 ante Francia, resultado que lo dejó con cuatro unidades, mientras Turquía viene de perder 3-0 contra Bélgica. Italia presenta varias modificaciones en su once inicial, aunque mantiene como referencias a Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni y Nicolò Barella.

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