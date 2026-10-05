Rosario despide a Leo Messi con una camiseta gigante de la selección Argentina

Argentina le dirá adiós a Lionel Messi tras 21 años como jugador de la selección mayor con un partido frente a Benín este martes 6 de octubre

El homenaje a Messi en Rosario | X: @Rosariociudadok

Rosario ya prepara el adiós para Lionel Messi. Las autoridades de la ciudad dieron luz verde este lunes 5 de octubre para que la empresa alemana que viste a la selección Argentina instalara una camiseta gigante frente al Monumento Histórico Nacional a la Bandera, con el tradicional número 10 como protagonista. El homenaje, que rápidamente trascendió las fronteras de Argentina, tiene un significado especial por el vínculo entre la ciudad y el futbolista de 39 años, quien nació y pasó sus primeros años en Rosario antes de convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol.

La gigantesca camiseta apareció un día antes del último partido de Messi con la Albiceleste. Argentina enfrentará este martes 6 de octubre a Benín en el Estadio Monumental, escenario elegido para despedir al capitán después de 21 años con la selección mayor. El encuentro marcará el cierre de una etapa histórica para el futbolista del Inter Miami, quien tomó la decisión de retirarse del combinado nacional después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Ante ese escenario, Rosario quiso rendirle su propio homenaje antes del último capítulo de su carrera internacional.

La nueva indumentaria fue colocada entre el mástil mayor y el inicio del Monumento Nacional a la Bandera, uno de los lugares más emblemáticos de Rosario. La camiseta conserva los tradicionales colores celeste y blanco de Argentina, pero incorpora un número 10 en dorado y la palabra “Gracias” en el centro. Sus dimensiones superan los 30 metros de largo, de acuerdo con medios argentinos, por lo que su magnitud se aprecia mejor desde las alturas o desde puntos alejados del monumento. La escena convirtió uno de los símbolos arquitectónicos de la ciudad en el escenario de una despedida dedicada a su futbolista más ilustre de la ciudad.

El homenaje también refleja la relación particular entre Messi y Rosario. Allí nació, creció y dio sus primeros pasos en el fútbol antes de marcharse a España para continuar su formación y comenzar una carrera que lo llevó a conquistar los títulos más importantes del deporte. Por esa razón, la camiseta gigante representa mucho más que una pieza promocional: es un reconocimiento de su ciudad natal a una figura que llevó el nombre de Rosario a los escenarios más importantes del fútbol mundial. Debido al temor ante posibles actos de vandalismo o un intento de robo, la instalación cuenta con vigilancia de seguridad privada y presencia de la policía local.

La historia de esta enorme camiseta comenzó durante el Mundial de Qatar 2022. El proyecto nació en la comuna de Serodino, en Santa Fe, donde unas 15 personas participaron en la creación de la primera versión. Los artistas Marlene Zuriaga y Lisandro Urteaga, autores también del imponente mural dedicado a Messi ubicado cerca del Monumento Nacional a la Bandera, fueron los encargados de pintar el número 10 y el nombre “Leo”. Aquella camiseta surgió como una particular cábala futbolística para acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial.

Después de algunas de las victorias más importantes de Argentina en Qatar, la gigantesca camiseta fue suspendida desde un helicóptero y sobrevoló Rosario, en una de las imágenes más llamativas de aquella campaña mundialista. Casi cuatro años después, el proyecto regresó con una nueva versión para la despedida de Messi de la selección Argentina. Las costureras Nadia y Yohanna confeccionaron una camiseta todavía más grande que la de 2022, con un diseño inspirado en el modelo actual de la Albiceleste, el número 10 en dorado y la palabra “Gracias” como mensaje central. La producción y el costo de esta nueva estructura corrieron por cuenta de la empresa alemana que viste al capitán argentino.

Así, mientras Buenos Aires se prepara para recibir a Messi en su último partido con la Albiceleste, Rosario le entrega su propio homenaje desde uno de sus lugares más representativos. La camiseta de más de 30 metros frente al Monumento a la Bandera resume una historia que comenzó en las calles y canchas de una ciudad que vio nacer al niño que terminó convertido en campeón del mundo y referente máximo de la Selección Argentina. Con un número 10 dorado y una sola palabra como mensaje, “Gracias”, su ciudad natal despide al futbolista que durante más de dos décadas convirtió ese dorsal en un símbolo de identidad para varias generaciones de argentinos.