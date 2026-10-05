Martinica vs El Salvador en vivo: goles y resultado del partido de la Concacaf Nations League 2026 hoy 5 de octubre

Sigue el minuto a minuto del partido entre Martinica y El Salvador por el Grupo B de la Concacaf Nations League

Martinica vs El Salvador, minuto a minuto, Concacaf Nations League | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Martinica vs El Salvador! Ambos seleccionados se enfrentarán por el Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, en el último partido de la fase de grupos. La Selecta buscará cerrar esta instancia con una victoria que le permita mejorar su situación en la máxima categoría, mientras que el conjunto caribeño intentará aprovechar su condición de local para sumar nuevamente de a tres.

El Salvador llega al encuentro con tres puntos, producto de una victoria y dos derrotas. El equipo dirigido por Hernán Darío “Bolillo” Gómez viene de caer 2-0 frente a Jamaica en el estadio Cuscatlán y anteriormente había sufrido una derrota 6-0 ante Guatemala. El resultado de este encuentro será importante para definir su futuro en la Liga A y también podría tener consecuencias sobre la continuidad del cuerpo técnico.

Por su parte, Martinica viene de conseguir su primera victoria en esta fase de la Concacaf Nations League, luego de imponerse 2-1 a Honduras el pasado viernes. El conjunto caribeño también suma tres puntos y buscará cerrar la fase con otro resultado positivo. Ambos seleccionados ya se enfrentaron el 25 de septiembre, cuando El Salvador ganó 3-1 en el estadio Jorge “Mágico” González.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Martinica vs El Salvador hoy 5 de octubre de 2026?

Martinica y El Salvador jugarán este lunes 5 de octubre de 2026, a las 16:00 horas de El Salvador y 18:00 horas de Martinica, en el Stade Pierre-Aliker de Fort-de-France. El encuentro corresponde al Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27.

El partido podrá verse en territorio salvadoreño por FOX El Salvador. Además, FOX cuenta con los derechos de transmisión de la Concacaf Nations League en Centroamérica a través de televisión y sus plataformas de streaming.

Alineaciones del Martinica vs El Salvador, al momento

Estas son las alineaciones titulares elegidas por Fabien Mercadal y Hernán Darío Gómez para este duelo:

Martinica : Emmanuel Vermignon, Kenny Lala, Florent Poulolo, Harold Voyer, Joris Moutachy, Cyril Mandouki, Jonathan Varane, Ludovic Blas, Janis Antiste, Kevin Appin, Brighton Labeau. DT : Fabien Mercadal

: Emmanuel Vermignon, Kenny Lala, Florent Poulolo, Harold Voyer, Joris Moutachy, Cyril Mandouki, Jonathan Varane, Ludovic Blas, Janis Antiste, Kevin Appin, Brighton Labeau. : Fabien Mercadal El Salvador: Mario González, Danis Cerros, Rudy Clavel, Jorge Cruz, Alejandro Henríquez, Herberth Díaz, Christian Martínez, Rafael Tejada, Nathan Ordaz, Harold Osorio, Brayan Gil. DT: Hernán Darío Gómez.

Antecedentes del Martinica vs El Salvador y últimos resultados en la Concacaf Nations League

26 de septiembre de 2026 | El Salvador 3-1 Martinica | Concacaf Nations League

29 de marzo de 2026 | Martinica 0-1 El Salvador | Amistoso

17 de octubre de 2023 | El Salvador 0-0 Martinica | Concacaf Nations League

13 de octubre de 2023 | Martinica 1-0 El Salvador | Concacaf Nations League

26 de marzo de 2023 | El Salvador 1-2 Martinica | Copa Oro

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