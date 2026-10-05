Francia vs Bélgica en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 5 de octubre

Francia recibe a Bélgica este 5 de octubre en el Stade de France, un partido vital en la lucha por el liderato del Grupo A de la UEFA Nations League

Francia vs Bélgica, en vivo online la UEFA Nations League | Claro Sports

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Francia vs Bélgica hoy 5 de octubre de 2026?

Francia y Bélgica protagonizan este lunes 5 de octubre un nuevo capítulo de su histórica rivalidad en el Stade de France, en Saint-Denis, dentro de la jornada 4 del Grupo A de la UEFA Nations League 2026/27. Con apenas un punto de diferencia entre ambos, el partido tiene como principal atractivo la lucha directa por el liderato y puede marcar un punto de inflexión en la definición de los boletos a los cuartos de final. Francia llega como líder con 7 puntos, producto de sus victorias ante Turquía (0-1) y Bélgica (0-1), además del empate 1-1 contra Italia.

El conjunto galo afronta, además, una nueva etapa bajo las órdenes de Zinedine Zidane, quien asumió el cargo después del Mundial 2026 y busca consolidar sus primeras ideas al frente de la selección. Bélgica ocupa el segundo puesto con 6 puntos y tiene ante sí la oportunidad de alcanzar a Francia en la cima del sector. El equipo dirigido por Mark van Bommel llega con confianza después de superar el tropiezo inicial y golear 3-0 a Turquía, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por la clasificación.

México : 12:45 horas | Sky Sports.

: 12:45 horas | Sky Sports. Centroamérica : 12:45 horas | ESPN y Disney+.

: 12:45 horas | ESPN y Disney+. Estados Unidos: 14:45 ET, 11:45 PT | fuboTV y ViX.

14:45 ET, 11:45 PT | fuboTV y ViX. Colombia : 13:45 horas | ESPN y Disney+.

: 13:45 horas | ESPN y Disney+. Argentina: 15:45 horas | ESPN y Disney+.

Alineaciones del Francia vs Bélgica, al momento

Todo apunta a que el Francia vs Bélgica podría presentar un interesante enfrentamiento desde la pizarra. Zinedine Zidane parece decidido a mantener su tradicional 4-3-3, una estructura que le permite al equipo galo tener superioridad en el centro del campo, amplitud con los extremos y distintas alternativas para atacar sin perder equilibrio entre sus líneas. Mark van Bommel, por su parte, podría responder con el mismo dibujo para buscar un partido de tú a tú, con tres centrocampistas en la zona central y dos jugadores abiertos capaces de estirar el campo. Si ambos entrenadores apuestan finalmente por el 4-3-3, las diferencias no estarán tanto en la formación inicial como en la interpretación del sistema: Les Bleus podrían priorizar la posesión, la movilidad y el talento individual en los últimos metros, mientras los Diablos Rojos tendrían que ajustar su presión y sus transiciones para evitar que los galos encuentren espacios entre el mediocampo y la defensa.

Francia : Guillaume Restes, Jules Koundé, Leny Yoro, Maxence Lacroix, Andy Diouf, Eduardo Camavinga, Manu Kone, Maghnes Akliouche, Ousmane Dembélé, Esteban Lepaul y Bradley Barcola

: Guillaume Restes, Jules Koundé, Leny Yoro, Maxence Lacroix, Andy Diouf, Eduardo Camavinga, Manu Kone, Maghnes Akliouche, Ousmane Dembélé, Esteban Lepaul y Bradley Barcola Bélgica: Senne Lammens, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Nicolas Raskin, Roméo Lavia, Leandro Trossard, Dodi Lukébakio, Charles de Ketelaere y Mika Godts.

Antecedentes del Francia vs Bélgica y últimos resultados en la UEFA Nations League

La rivalidad entre Francia y Bélgica tiene un claro dominador en los últimos años: Les Bleus suman seis victorias consecutivas ante los Diablos Rojos y han marcado 10 goles por apenas tres de su rival en esta racha. El conjunto francés también dejó su portería a cero en cinco de esos seis encuentros, una muestra de su solidez en una serie que incluye partidos de primer nivel de Mundial, la Eurocopa y la Nations League. Además, los partidos han tenido una tendencia marcada hacia los marcadores ajustados, ya que solo uno de los últimos seis enfrentamientos superó los dos goles. Francia, por tanto, no solo ha impuesto su jerarquía ante Bélgica, sino que lo ha hecho con una combinación de eficacia y fortaleza defensiva que explica su dominio reciente en esta rivalidad.