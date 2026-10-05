Luka Modric promete reacción de Croacia ante España y deja abierta la fecha para su retiro

El futbolista asegura que seguirá con la selección, mientras se sienta feliz y pueda aportar: “Ya veremos si decido dejarlo dentro de un mes o un año”

Modric no tiene fecha para su retiro de la selección. | Action Images via Reuters

Luka Modric dejó abierta la posibilidad de poner fin a su etapa con la selección de Croacia, aunque evitó establecer una fecha concreta para su retiro internacional. El mediocampista de 41 años habló antes del partido ante España por la UEFA Nations League y aseguró que su prioridad está en ayudar al equipo después de la derrota 7-0 frente a Inglaterra.

El capitán croata reconoció que el resultado ante Inglaterra dejó una imagen que el plantel pretende cambiar. Modric explicó que el problema no se limitó al marcador y señaló que espera una respuesta tanto del equipo como de los aficionados en el siguiente compromiso.

“El problema no fue perder, sino la imagen. No estamos orgullosos de lo que pasó”, expresó Modric, previo al juego con España de este martes. El exjugador del Real Madrid agregó que espera apoyo desde las tribunas y pidió que la evaluación sobre Croacia llegue después del partido frente a la Roja.

El mediocampista también habló sobre la necesidad de responder después de una derrota de esas características. “Hay que levantarse”, declaró antes de recordar que Croacia ya ha atravesado otros momentos complicados durante los últimos años y ha conseguido recuperarse.

Sobre su futuro con la selección, Modric rechazó que el 7-0 ante Inglaterra pueda precipitar una despedida. “En los momentos difíciles es cuando quiero estar aquí. El fútbol no es sólo cuando pasan cosas buenas”, explicó el capitán, quien también señaló que se siente orgulloso de representar a su país.

Fue entonces cuando dejó abierta cualquier posibilidad respecto a su retiro internacional. “Ya veremos si decido dejarlo dentro de un mes o de un año”, afirmó. Modric aseguró que mientras permanezca con Croacia su intención será disfrutar de la selección y contribuir tanto dentro como fuera del terreno de juego.

“Mientras esté aquí, voy a ser feliz. Eso es lo más importante para mí, estar en un sitio que te hace feliz”, añadió el mediocampista. Con 204 partidos internacionales, Modric continúa como uno de los referentes del conjunto croata mientras analiza cuándo cerrará su etapa con el combinado nacional.

El siguiente reto será España, selección que llega como líder del grupo después de tres victorias. Modric reconoció el nivel del conjunto dirigido por Luis de la Fuente y fue directo al valorar al rival: “España es el mejor equipo del mundo, son los campeones y llevan no sé cuántos partidos sin perder”.

Sin embargo, el croata considera que el partido representa una oportunidad para cambiar la percepción que dejó la goleada ante Inglaterra. “La cara que vimos el otro día no es la de la verdadera Croacia y vamos a ser capaces de cambiar eso”, señaló.

Modric recordó además que algunos de los partidos que han marcado la trayectoria reciente de Croacia llegaron frente a selecciones como Argentina, Brasil, Francia y España. Por ello, considera que el duelo de Nations League ofrece un escenario para responder: “Es una buena oportunidad para reivindicarnos y hacer un gran partido e intentar ganar, pero sobre todo mostrar otra imagen”.

El capitán también comparó a la actual selección española con la generación campeona del mundo en 2010. Para Modric, cada equipo corresponde a una etapa distinta: “Los de 2010 fueron los mejores en su momento y estos lo son ahora”. Sobre cuál tiene mayor peso para él, admitió que siente más cercanía con aquella generación que conquistó el Mundial de Sudáfrica. Croacia recibirá ahora a España con la obligación de modificar la imagen mostrada ante Inglaterra. Modric no ha decidido cuándo dejará la selección, pero sus palabras confirman que, por ahora, mantiene su compromiso con el equipo y contempla continuar mientras considere que puede aportar.