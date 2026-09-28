Turquía vs Italia en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 28 de septiembre

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Turquía vs Italia hoy 28 de septiembre de 2026?

El partido Turquía vs Italia comienza este lunes 28 de septiembre a las 12:45 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde a la segunda jornada del Grupo A y se disputará en el Timsah Arena (Atatürk Sports Complex Matlı Stadium) de la ciudad de Bursa, Turquía.

Para México, Sky México posee los derechos de transmisión de la UEFA Nations League 2026-27, de acuerdo con la lista oficial de socios publicada por UEFA. La disponibilidad específica del encuentro debe consultarse en la programación de sus señales.

Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026

Lunes 28 de septiembre de 2026 Hora: 12:45 horas, tiempo del centro de México

12:45 horas, tiempo del centro de México Sede: Timsah Arena (Atatürk Sports Complex Matlı Stadium)

Timsah Arena (Atatürk Sports Complex Matlı Stadium) Transmisión en México: Sky Sports México

Antecedentes del Turquía vs Italia y últimos resultados en la UEFA Nations League

Turquía e Italia se miden en una nueva jornada de la UEFA Nations League 2026 con la obligación de conseguir un resultado positivo después de iniciar el torneo con una derrota. Ambos combinados nacionales llegan al encuentro con la necesidad de recuperar terreno dentro del Grupo 1 de la Liga A, en un duelo marcado por la diferencia histórica entre ambas selecciones.

El historial favorece ampliamente al conjunto italiano. La selección de Italia acumula 13 partidos consecutivos sin perder ante Turquía, con un registro de nueve victorias y cuatro empates, una racha que refleja la dificultad que ha tenido el cuadro turco para superar a uno de los equipos con mayor tradición del futbol europeo.

Turquía no consigue derrotar a Italia en el historial moderno de enfrentamientos entre selecciones absolutas, por lo que buscará romper esa tendencia en un partido donde ambos equipos llegan con presión por la situación en la clasificación.

El último antecedente entre ambas selecciones terminó con empate sin goles. El 4 de junio de 2024, Italia y Turquía igualaron 0-0 en un partido amistoso de preparación, mientras que los dos duelos anteriores tuvieron triunfos italianos: un 3-2 en territorio turco durante un amistoso en marzo de 2022 y un 3-0 en la Eurocopa 2021.

Italia, ante una prueba de fuego contra Turquía

Turquía vs Italia se enfrentan este lunes 28 de septiembre en la UEFA Nations League 2026. Ambas selecciones llegan con la necesidad de sumar después de comenzar el torneo con una derrota, por lo que buscarán recuperar terreno dentro del Grupo 1 de la Liga A.

El conjunto italiano parte con ventaja en el historial entre ambos equipos, ya que acumula 13 partidos consecutivos sin perder ante Turquía, con nueve victorias y cuatro empates. Sin embargo, los turcos intentarán cambiar la historia y conseguir un resultado que les permita mantenerse con vida en la competencia.

Italia llega tras caer 2-0 frente a Bélgica, mientras que Turquía debutó con una derrota ante Francia. Sigue con nosotros el minuto a minuto, resultado en vivo, goles y todas las acciones del partido entre Turquía e Italia en la UEFA Nations League 2026.

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