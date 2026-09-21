¡Zizou tiene su primer entrenamiento! Francia despliega un cuerpo de seguridad inédito por la ‘Zidane-manía’

La Federación Francesa de Fútbol habría puesto un dispositivo de seguridad para proteger a Zinedine Zidane con más elementos de los que tenía Deschamps

Zidane, en su primer entrenamiento con Francia | Reuters

Zinedine Zidane tuvo su primer entrenamiento al frente de la selección de Francia este lunes 21 de septiembre, previo a los cuatro partidos que tendrán Les Bleus en la UEFA Nations League durante la próxima fecha FIFA. La expectativa por su llegada al banquillo es tanta que incluso la Federación Francesa de Fútbol (FFF) habría decidido contratar un cuerpo de seguridad especial, pues esperan que haya una ‘Zidane-manía’ en torno a su nuevo técnico.

De acuerdo con información de L’Équipe, el nuevo técnico de Francia contará con un guardaespaldas y un agente de seguridad dedicado específicamente a su protección personal. El objetivo es controlar las enormes concentraciones de aficionados que se esperan en torno a la leyenda del fútbol galo, quien ahora estará más expuesto ante el público debido a su nuevo puesto como seleccionador nacional.

Zidane se convirtió en uno de los rostros más emblemáticos de Francia desde que levantó la Copa del Mundo de 1998, además de construir una importante historia en clubes como el Real Madrid, al que dirigió después de su retiro y con el que ganó una Champions League como jugador y tres más como entrenador.

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Pese a que no habría una preocupación extrema por la integridad de Zidane, la Federación Francesa de Fútbol habría llegado a la conclusión de que lo mejor sería anticiparse ante cualquier adversidad. Sin embargo, dentro de la concentración francesa existe además una consigna clara: no caer en ningún tipo de paranoia.

El técnico ya tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos pupilos este lunes durante la concentración en Clairefontaine. Zizou tendrá sus primeros partidos en el banquillo en la UEFA Nations League ante Turquía (25 de septiembre), Bélgica (28 de septiembre), Italia (2 de octubre) y nuevamente Bélgica (5 de octubre).

Los medios de comunicación tuvieron un acceso limitado a las inmediaciones del entrenamiento; sin embargo, la FFF publicó algunos videos en redes sociales con la llegada de los 23 internacionales. La práctica contó únicamente con 12 futbolistas, quienes jugaron pocos minutos o no tuvieron participación durante el último fin de semana. El resto de los jugadores tuvo descanso.

Alrededor de 100 periodistas acudieron al llamado en el campo Michel Platini. Zinedine Zidane dio sus primeras indicaciones junto a los miembros del cuerpo técnico que lo acompañaron durante su etapa en el Real Madrid. El inseparable David Bettoni, uno de sus hombres de mayor confianza, estuvo junto al técnico, además de Fabien Barthez, otra leyenda de Francia.

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