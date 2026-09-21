Cole Palmer, Declan Rice y Marcus Rashford se bajan de la selección inglesa para el arranque de la UEFA Nations League

Tino Livramento y Kobbie Mainoo también dejan la convocatoria; James Garner y Morgan Gibbs-White entran como reemplazos

Inglaterra anunció cinco bajas en su convocatoria | Reuters

La selección de Inglaterra sufrió cinco bajas de cara al inicio de su participación en la UEFA Nations League 2026. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Tino Livramento no viajarán a la concentración por distintos problemas físicos.

Será la primera convocatoria de los Three Lions después del Mundial 2026, torneo en el que terminaron en el tercer lugar, y marcará el comienzo de una nueva etapa dentro del Grupo A3 del torneo continental.

Cole Palmer, Rice y Rashford encabezan las bajas de Inglaterra

Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford and Declan Rice have all been ruled of our forthcoming UEFA Nations League fixtures.



James Garner and Morgan Gibbs-White have subsequently been called up and will join up with the rest of the squad on Tuesday. — England (@England) September 21, 2026

La ausencia de Cole Palmer corta su regreso a la selección inglesa después de haber quedado fuera de la lista para el Mundial. El futbolista del Chelsea había recuperado protagonismo durante el inicio de temporada, con cuatro goles y dos asistencias en siete partidos. Declan Rice también causó baja después de un importante volumen de minutos tanto con Arsenal como con los Tres Leones.

Por su parte, Marcus Rashford arrastra un problema en la cadera que Manchester United ha venido gestionando desde el Mundial. El atacante disputó el duelo ante Fulham, aunque fue sustituido al minuto 77. A ellos se suman Kobbie Mainoo, quien también participó ante Los Cottagers y Tino Livramento, quien presentó molestias durante un entrenamiento con Newcastle.

Ante las cinco bajas, Tuchel optó por realizar únicamente dos llamados adicionales: James Garner y Morgan Gibbs-White. Garner ya había disputado sus primeros dos partidos con la absoluta en marzo de 2026, aunque posteriormente quedó fuera de la lista para el Mundial.

Gibbs-White, por su parte, regresa después de no haber sido incluido en la convocatoria para el torneo de verano. El mediocampista del Nottingham Forest suma seis apariciones con la selección inglesa y su último partido había sido en octubre de 2025.

¿Cuándo juega Inglaterra en la Nations League?

Inglaterra comenzará su participación en la Nations League frente a España, vigente campeona del mundo, el próximo sábado 26 de septiembre en Wembley. Después viajará a Praga para enfrentar a la República Checa el 29 de septiembre, antes de medirse con Croacia el 3 de octubre en Rijeka. La selección inglesa cerrará esta primera ventana de la competición nuevamente ante República Checa, el 6 de octubre en Wembley.

Inglaterra vs España | 26 de septiembre | Wembley

República Checa vs Inglaterra | 29 de septiembre | Fortuna Arena, Praga

Croacia vs Inglaterra | 3 de octubre | Rijeka

Inglaterra vs República Checa | 6 de octubre | Wembley

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