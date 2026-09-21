¡Xhaka podría ir a la cárcel! Investigan al capitán de Suiza por supuesta falsificación de documentos

El Ministerio Público de Lucerna abrió una investigación sobre Granit Xhaka bajo la sospecha de haber presentado un falso certificado de vacunación

Granit Xhaka se mete en problemas con la justicia de Suiza | Reuters

El Ministerio Público de Lucerna abrió una investigación sobre Granit Xhaka bajo la sospecha de haber presentado un certificado falso de vacunación contra el Covid-19, un problema que podría acarrearle una pena de hasta cinco años de prisión. La situación provocó que la selección de Suiza apartara a su capitán previo a los cuatro partidos de la UEFA Nations League de septiembre y octubre.

La Asociación Suiza de Fútbol confirmó este 21 de septiembre que el futbolista de 33 años no estará en la concentración del equipo, que inició este lunes en Turquía, debido a que Granit Xhaka tendrá que comparecer ante las autoridades suizas a comienzos de octubre para intentar resolver su situación legal.

La investigación de las autoridades helvéticas gira en torno a la sospecha de que el centrocampista del Sunderland pudo haber presentado un certificado de vacunación falso contra el Covid-19. Si se comprueba la culpabilidad de Granit Xhaka, el jugador de la Premier League tendría que afrontar una pena por falsificación de documentos, un delito grave para la justicia de Suiza.

Pese a que el procedimiento legal todavía sigue en marcha, Granit Xhaka expresó sus dudas en torno a la vacunación contra el Covid-19 y admitió su error por haber obtenido un certificado médico por una vía alterna, aunque no dio más detalles sobre la polémica.

“En aquel momento, en relación con la vacunación contra el Covid-19, yo personalmente tenía muchas dudas y serias preocupaciones. Desconfiaba profundamente de la vacuna y me veía afectado por el miedo y la incertidumbre”, indicó el futbolista de Suiza a través de un comunicado de prensa. “En esta situación tan cargada de emociones, obtuve un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas por los cauces legales”.

La Asociación Suiza de Fútbol agradeció la transparencia de Xhaka y reveló en un comunicado que “al término de este periodo internacional, se volverá a evaluar la situación de Granit y los pasos a dar a continuación”.

Previamente, Granit Xhaka fue consultado por su situación legal tras la derrota del Sunderland frente al Manchester City, pero en ese momento el capitán de Suiza no quiso dar detalles: “No tengo ningún comentario que hacer al respecto. Hoy he jugado al fútbol y eso es lo que me importa. En absoluto. Ya he pasado por cosas peores”.

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