Zidane inicia una nueva era en Francia con cinco debutantes en su primera convocatoria

El nuevo seleccionador de Les Bleus presentó su primera lista tras la salida de Didier Deschamps y el cierre de un ciclo de 14 años

Zidane anunció su lista para la Fecha FIFA de septiembre y octubre | Reuters

Una nueva era comenzó oficialmente en la selección de Francia. Zinedine Zidane presentó este viernes su primera convocatoria como entrenador de Les Bleus, después de tomar el lugar de Didier Deschamps, quien cerró una etapa de 14 años al frente del combinado nacional tras el Mundial 2026.

El cambio en el banquillo supone el inicio de un nuevo proyecto después de uno de los periodos más exitosos en la historia del fútbol francés. Deschamps dirigió 185 partidos, consiguió 120 victorias y conquistó el Mundial de Rusia 2018 y la Nations League de 2021.

Zidane inicia ahora su propio proceso con una convocatoria que combina la estructura de los últimos años con varios cambios. Kylian Mbappé continúa como capitán, mientras que jugadores como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Jules Koundé, Dayot Upamecano e Ibrahima Konaté permanecen dentro del núcleo de la selección.

La principal novedad está en los cinco futbolistas que reciben su primera convocatoria con la selección absoluta: Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha y Estéban Lepaul. Zidane comienza a ampliar la competencia dentro del plantel con jugadores que han destacado durante el inicio de la temporada en sus respectivos clubes.

Les 23 Bleus appelés par Zinédine Zidane pour le premier rassemblement de la saison 🇫🇷 pic.twitter.com/HghfdF2hx3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 18, 2026

También destaca el regreso de Eduardo Camavinga, quien quedó fuera del Mundial 2026 y vuelve a formar parte de Les Bleus para el arranque de la nueva etapa. En contraste, Aurélien Tchouaméni no fue convocado mientras continúa recuperándose de las molestias que le han impedido tener continuidad durante el comienzo de la campaña.

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La primera lista también dejó fuera a varios nombres habituales durante la etapa de Deschamps. Marcus Thuram, Brice Samba, Lucas Digne, Theo Hernández, Lucas Hernández y N’Golo Kanté no aparecen entre los 23 futbolistas elegidos por Zidane para afrontar su primera concentración como seleccionador.

El estreno del nuevo ciclo llegará en la UEFA Nations League 2026-27, donde Francia comparte grupo con Turquía, Bélgica e Italia. Zidane debutará el 25 de septiembre como visitante ante Turquía, antes de enfrentar a Bélgica el 28 de septiembre. Posteriormente recibirá a Italia, el 2 de octubre, y nuevamente a los belgas, el 5 de octubre, en el Stade de France.

La primera convocatoria de Zinedine Zidane con Francia

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse) y Robin Risser (Lens).

Defensas: Andy Diouf (Inter Milan), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth) y Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Mediocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan) y Warren Zaïre-Emery (PSG).

Delanteros: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Estéban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Michael Olise (Bayern Munich).

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