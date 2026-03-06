Brasil vs México, en vivo: horario y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026

México enfrenta a Brasil este 8 de marzo en Houston en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La novena mexicana busca su segunda victoria del Grupo B

Partidos en vivo: Brasil vs México | Claro Sports

México vuelve al Daikin Park de Houston este domingo 8 de marzo para medirse con Brasil en un duelo clave del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026. La novena azteca viene de abrir su participación con triunfo ante Gran Bretaña, mientras que el cuadro sudamericano encara un calendario apretado en la primera ronda.

Para México será su segundo encuentro del torneo, pero para Brasil será su tercer compromiso, ya que antes está programado para medirse contra Estados Unidos el 6 de marzo y frente a Italia el 7, ambos también en Houston. Ese contexto hace que el choque tenga peso desde la tabla y desde el desgaste.

Brasil vs México ¿A qué hora y dónde se juega el partido de este 8 de marzo de 2026?

El partido entre Brasil y México se juega este domingo 8 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas, sede del Grupo B en la primera ronda del torneo. El calendario oficial del Clásico fija este cruce para las 8:00 p.m. ET, horario que equivale a las 19:00 horas del centro de México.

La cita, entonces, queda marcada para las 19:00 horas CDMX / 8:00 p.m. ET, en un escenario donde México ya debutó con victoria y donde también se disputan los juegos de Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil dentro del mismo sector. El duelo forma parte de una jornada del 8 de marzo en la que también hay actividad de otros grupos del certamen.

¿Quién transmite en vivo el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y online?

En México, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se puede seguir completo por Disney+, de acuerdo con la guía publicada por ESPN. Además, algunos partidos seleccionados también aparecen en las señales de ESPN, por lo que el encuentro de la selección mexicana tendrá ventana tanto para quienes siguen el torneo por streaming como para quienes lo hacen por televisión deportiva. En Estados Unidos, la cobertura corre por la familia FOX Sports, y el calendario oficial de MLB ubica específicamente el Brasil vs México del 8 de marzo en FS1

¿Cómo llegan Brasil y México a este partido del Grupo B del Mundial de Béisbol?

México llega después de vencer 8-2 a Gran Bretaña en su estreno dentro del Grupo B. El resultado le da a la selección mexicana una salida sólida en Houston, con margen amplio y una primera señal positiva en su camino dentro del torneo.

Brasil, por su parte, abrió el torneo contra Estados Unidos el viernes 6 de marzo y después quedó programado para medirse con Italia el sábado 7. Eso significa que, al momento de enfrentar a México, el conjunto sudamericano llegará con más rodaje en el grupo, pero también con una carga mayor de partidos en días consecutivos.

Para la novena mexicana, este juego representa una oportunidad de tomar control temprano del sector antes de sus siguientes compromisos ante Estados Unidos e Italia. En un grupo que se juega completo en Houston, cada victoria pesa de manera directa en la carrera por avanzar a la siguiente ronda.

