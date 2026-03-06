Giovanni Malagò: “El mensaje de paz e inclusión del movimiento paralímpico es más importante que nunca”

Los discursos de apertura en Verona destacaron el contexto global, el legado histórico del movimiento paralímpico y el papel del deporte como motor de cambio social

Giovanni Malagò | Reuters

La Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en la Arena de Verona estuvo marcada por un mensaje social sobre el papel del deporte dentro del actual contexto internacional. Durante el acto protocolario, el presidente del comité organizador, Giovanni Malagò, y el presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, pronunciaron discursos que situaron a los Juegos dentro de un escenario global atravesado por tensiones y por la posibilidad de construir espacios de inclusión y cooperación a través del deporte.

Malagò abrió la sección de discursos recordando el contexto en el que se celebran estos Juegos y subrayando que el movimiento paralímpico adquiere una dimensión especial en un momento histórico marcado por conflictos y divisiones internacionales. “Claro, no podemos ignorar que estos juegos se llevan a cabo en un mundo ampliamente dividitos, roto por guerras, por pena y por sufrimiento, que eran los momentos más dramáticos de nuestro tiempo. Por esta misma razón, el mensaje de paz e inclusión del corazón del movimiento paralímpico significa más y es más importante que nunca”.

El dirigente italiano también situó los Juegos dentro de una tradición histórica profundamente vinculada con el desarrollo del movimiento paralímpico, recordando el papel que tuvo Italia en la consolidación de este proyecto deportivo y social desde mediados del siglo XX.

“La unión de Italia con el movimiento paralímpico es profunda y tiene sus raíces en un capítulo definitivo de nuestra historia. Junto con Ludwig Guttmann, el padre del movimiento paralímpico, fue el médico italiano Antonio Maglio quien empujó para que se vieran los primeros juegos paralímpicos. Se llevaron a cabo en Roma junto a los Juegos Olímpicos de 1960, marcando el renacimiento de nuestro país a los ojos del mundo después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial”.

En su intervención, Malagò también insistió en que el impacto de los Juegos no debe medirse únicamente por el espectáculo deportivo, sino por la capacidad de transformar la percepción social sobre la discapacidad y ampliar los espacios de inclusión. “Todo esto recuerda una verdad fundamental sobre los paralímpicos: representan una oportunidad extraordinaria de transformar la sociedad, que un país merece inclusión y, sobre todo, inspiró la reflexión colectiva de la discapacidad y la inclusión en el consciente público”.

El presidente del comité organizador concluyó su mensaje destacando el valor deportivo de las competencias paralímpicas y el papel que tendrán los atletas como protagonistas del legado que dejarán los Juegos. “Como hombre del deporte, quiero hacer énfasis en el gran valor atlético de las disciplinas paralímpicas; verlos solo como un símbolo de progreso social no le daría justicia a los increíbles campeones que harán que este evento sea único e inolvidable. Los paralímpicos son, antes que nada, una magnífica sensación de deporte para todos los atletas”.

El mensaje del movimiento paralímpico

Andrew Parsons | Reuters

Tras la intervención del comité organizador, tomó la palabra Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional. El dirigente brasileño colocó el origen del movimiento paralímpico dentro de una perspectiva histórica más amplia, recordando el papel del médico Ludwig Guttmann como punto de partida de una transformación global en la manera de entender el deporte y la discapacidad. “Hace 80 años, Ludwig Guttmann fue la chispa de una revolución pacífica. Su creencia pionera de que el deporte podría dar esperanza para reconstruir vidas y desatar el potencial humano empezó desde esos humildes inicios hasta convertirse en una plataforma global que muestra todo lo que es ser humano”.

Parsons señaló que, desde sus primeras ediciones, los Juegos Paralímpicos han demostrado que el potencial humano trasciende las limitaciones físicas y que el deporte puede convertirse en una herramienta de cambio social a escala internacional. “Hoy, los paralímpicos son el evento más transformacional en el mundo. Cuando los Juegos Paralímpicos se llevaron a cabo en Roma en 1960, ese trabajo demostró una simple verdad: que el potencial humano es infinito”.

El presidente del IPC también aludió al contexto político internacional y subrayó que el deporte puede ofrecer un espacio de convivencia entre países incluso en momentos de tensión global. “Desafortunadamente, la situación mundial no ha mejorado, pero el deporte ofrece al mundo otro camino para avanzar y otra perspectiva. Aquí en Milano Cortina 2026, las diferencias no son razones para la separación, sino fuentes de fuerza”.

En la parte final de su discurso, Parsons se dirigió directamente a los atletas, a quienes definió como el centro del movimiento paralímpico y como agentes de inspiración para las futuras generaciones. “Para los atletas paralímpicos aquí en Verona: ustedes son el corazón de este movimiento. Ustedes representan el futuro que queremos todos, honran a los que vinieron antes e inspirarán a la próxima generación”.

El dirigente concluyó su intervención con un llamado a los competidores para que utilicen el escenario paralímpico como una plataforma para demostrar que los límites pueden ser superados. “Muestren que los límites son ilusiones, que el progreso es posible y que las grandes historias de la humanidad todavía no se han escrito”.

Te puede interesar