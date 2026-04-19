LIV Golf confirma su regreso a México y el Club de Golf Chaputepec para 2027

El circuito volverá a la Ciudad de México tras consolidar cinco años consecutivos en el país y tres ediciones seguidas en el Club de Golf Chapultepec

LIV Golf vuelve a la Ciudad de México en 2027 | Reuters

LIV Golf anunció su regreso a la Ciudad de México en 2027. El circuito confirmó que el Club de Golf Chapultepec será nuevamente sede del torneo, en lo que representará la tercera edición consecutiva en este campo y el quinto año seguido del evento en territorio mexicano.

El anuncio se realizó durante el cierre de la edición 2026, que reunió a un field internacional de 57 jugadores y una asistencia que ha superado las decenas de miles de aficionados durante cuatro días de competencia. El evento mantuvo su formato híbrido, combinando actividad deportiva con conciertos, experiencias gastronómicas y espacios interactivos para el público.

Ross Hallett, vicepresidente ejecutivo de eventos de LIV Golf, destacó el papel de la capital mexicana dentro del crecimiento del circuito. El directivo subrayó la conexión con la afición y el valor del evento dentro del calendario global. El dirigente explicó que la continuidad del torneo responde al impacto deportivo y cultural que ha tenido en la ciudad, así como al respaldo de los organizadores locales y del público que ha respondido en cada edición.

“Ciudad de México ha demostrado ser una sede increíble para los eventos de clase mundial de LIV Golf, y nuestros aficionados siguen adoptando la competencia, la música, la cultura y la energía que hacen de LIV Golf una experiencia inclusiva para todos”, afirmó Hallett.

“Estamos agradecidos con nuestros anfitriones en el Club de Golf Chapultepec, con el equipo local Torque GC, con la Ciudad de México, con la familia Salinas y, sobre todo, con los aficionados, cuyo apoyo hace que este evento sea especial. No podemos esperar para regresar en 2027”, agregó.

En el plano deportivo, la edición 2026 reúne a figuras internacionales y presencia latinoamericana. Entre los nombres destacados aparecen los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, además del chileno Joaquín Niemann y el colombiano Sebastián Muñoz. El field también incluye a referentes como Jon Rahm, quien mantiene una de las actuaciones más consistentes del torneo.

De cara a la ronda final de la edición 2026, el liderato se mantiene en manos del español con un acumulado de -14 tras tres rondas, con dos golpes de ventaja sobre Tyrrell Hatton (-12), su compañero en Legion XIII. Ambos compartirán el grupo final en un duelo directo entre integrantes del mismo equipo, una situación inédita desde la llegada del inglés al circuito en 2024.

Detrás de ambos, Tom McKibbin y Branden Grace comparten la tercera posición con -11, mientras que un grupo de cinco jugadores se mantiene con -10, incluyendo a David Puig, quien firmó la mejor ronda del torneo con 62 golpes (-9) y se mantiene dentro de la pelea a cuatro impactos del liderato antes del cierre en Chapultepec.

El evento mantuvo su carácter de espectáculo integral. A lo largo de la semana se realizaron conciertos con artistas como Los Ángeles Azules y SOFI TUKKER, además de” actividades en la Fan Village, zona infantil y demostraciones de cocina y mixología inspirados en la cultura local”, elementos que forman parte del modelo del circuito para ampliar su audiencia más allá del golf.

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