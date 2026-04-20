Spurs aplastan a Blazers con un Wembanyama imparable en su debut en playoffs

El francés rompió la marca de mayor cantidad de puntos en un debut de postemporada, superando los 32 que logró Tim Duncan en 1998

Wembanyama durante el juego ante Trail Blazers | Scott Wachter-Imagn Images

El arranque de los playoffs de la NBA dejó una actuación histórica en San Antonio. Victor Wembanyama firmó un debut espectacular con 35 puntos y lideró la victoria de los Spurs 111-98 sobre los Trail Blazers en el Juego 1 de la primera ronda de la Conferencia Oeste. El equipo texano impuso condiciones desde el inicio y dio un golpe de autoridad en la serie ante un rival que venía motivado tras superar el play-in.

El joven francés marcó diferencia desde la primera mitad, en la que sumó 21 puntos, estableciendo un récord de la NBA como la mayor cantidad en la primera mitad de un debut en playoffs desde 1997. Su impacto no solo fue inmediato, sino histórico, confirmando su condición como una de las grandes figuras de la liga en el presente y futuro.

Además, Wembanyama también rompió una marca dentro de la franquicia de San Antonio al registrar la mayor cantidad de puntos en un debut de postemporada, superando los 32 que logró Tim Duncan en 1998. Con esta actuación, el novato no solo lideró el triunfo, sino que se colocó en un lugar destacado en la historia del equipo.

El respaldo colectivo también fue clave para los Spurs. Stephon Castle y De’Aaron Fox aportaron 17 puntos cada uno y se combinaron para 15 asistencias, mostrando solidez en la generación ofensiva. El equipo mantuvo el control del ritmo y evitó cualquier intento de reacción prolongada por parte de Portland.

Por parte de los Trail Blazers, Deni Avdija destacó con 30 puntos y 10 rebotes, siendo el jugador más consistente del conjunto visitante. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para contrarrestar el dominio de los Spurs, que encontraron soluciones en ambos lados de la cancha.

Scoot Henderson también aportó en la ofensiva de Portland. El base sumó 18 puntos y trató de mantener a su equipo en el partido, pero la diferencia en el marcador se mantuvo estable en favor de San Antonio. Los Blazers, que llegaron como séptimo sembrado tras vencer a Phoenix en el play-in, no lograron replicar ese nivel en este primer duelo.

La serie continuará este martes con el Juego 2 nuevamente en San Antonio, antes de trasladarse a Portland para los encuentros 3 y 4. Con el impulso de esta victoria y el nivel mostrado por Wembanyama, los Spurs buscarán ampliar su ventaja y encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

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