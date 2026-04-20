Jon Rahm conquista México y arrasa en el LIV Golf 2026 en Chapultepec

Legion XVIII también dominó en la competencia por equipos, gracias a la actuación de sus golfistas en la capital del país

Jon Rahm conquistó México en el LIV Golf 2026 | Reuters

Jon Rahm llegó a la ronda final con la ventaja y acompañado por un rival conocido en el grupo estelar. Al finalizar la jornada, el golfista español mantuvo el control y se quedó con el título del LIV Golf Mexico City 2026 en el Club de Golf Chapultepec, consiguiendo su segundo triunfo en el año tras lo hecho en Hong Kong.

El capitán de Legion XIII firmó una tarjeta de 7 bajo par 64 en la ronda final para cerrar con un acumulado de 21 bajo par, lo que le permitió asegurar una victoria por seis golpes de diferencia sobre el resto del field. Durante el torneo, el ibérico registró cuatro rondas en los 60 golpes.

Desde los primeros hoyos del domingo, Rahm tomó distancia en el marcador. Compartió grupo con Tyrrell Hatton, su compañero y con quien coincidió por primera vez en el grupo final dentro del circuito LIV Golf. A partir de ese momento, el liderato no cambió de manos.

Detrás del español, David Puig finalizó en la segunda posición con un total de 15 bajo par, tras firmar una ronda final de 66 golpes. El jugador llegó a colocarse en la pelea durante la segunda vuelta, pero no logró capitalizar oportunidades clave.

Josele Ballester terminó en la tercera posición con 14 bajo par tras una ronda de 67 golpes. El español destacó por su desempeño desde el tee, liderando el torneo en golpes ganados en salidas, lo que le permitió generar oportunidades constantes.

Más atrás, Scott Vincent finalizó cuarto con 12 bajo par, mientras que un empate quíntuple en 11 bajo par incluyó a Branden Grace, Thomas Detry, Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y Matthew Wolff. Hatton, quien inició la jornada a dos golpes del liderato, cerró con una ronda de 72.

Legion XVIII domina el LIV Golf Mexico City 2026

En la competencia por equipos, Legion XIII se llevó el primer lugar con un acumulado de 45 bajo par. El conjunto liderado por Rahm mantuvo la ventaja durante toda la semana y cerró con nueve golpes de diferencia sobre Fireballs GC, que terminó en la segunda posición con 36 bajo par.

Fireballs GC, impulsado por Puig y Ballester, se quedó con el segundo lugar, mientras que Southern Guards GC finalizó tercero con 26 bajo par. Torque GC ocupó la cuarta posición con 22 bajo par y HyFlyers GC completó el top cinco con 17 bajo par.

El LIV Golf estará presente en la Ciudad de México en 2027

La organización del LIV Golf confirmó que el torneo regresará al Club de Golf Chapultepec en 2027. Será la quinta ocasión consecutiva en la que el circuito visite México y la tercera de manera seguida en este campo, consolidando su presencia en la capital.

El evento de 2026 reunió a miles de asistentes durante cuatro días, con actividades que incluyeron música, gastronomía y entretenimiento. La competencia concluyó con la participación de 57 jugadores internacionales en el recorrido de Chapultepec, con Jon Rahm como el campeón del torneo.

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