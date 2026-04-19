Bryson DeChambeau es baja del LIV Golf México y Luis Carrera toma su lugar

El estadounidense se retira al presentar molestias en la muñeca, con el objetivo de evitar una lesión mayor; el mexicano entra al relevo en la competencia

Bryson DeChambeau causó baja en el LIV Golf México tras no presentarse a la ronda final del torneo disputado en el Club de Golf Chapultepec. El estadounidense tomó la decisión por molestias en la muñeca, con el objetivo de evitar una lesión mayor en plena temporada.

La ausencia del capitán de Crushers GC impacta directamente en la competencia por equipos, y su lugar fue ocupado por el mexicano Luis Carrera este domingo. El golfista nacional, que ya formaba parte del circuito como reserva, entra en la alineación para cubrir la baja en una de las jornadas clave del evento.

DeChambeau explicó que presentó incomodidad durante la jornada previa y, tras evaluarlo, decidió no continuar en el torneo. El jugador venía de una semana complicada en México, donde no logró colocarse entre los primeros lugares antes de su retiro.

“Sentí algunas molestias en la muñeca durante la ronda de ayer y he decidido retirarme de la ronda final del LIV Golf Ciudad de México para evitar lesiones mayores. No era así como quería que terminara esta semana, pero deseo a los Crushers un gran final”, señaló DeChambeau en un mensaje que publicó en sus redes sociales, en el que agregó que se tomará unos días, en los que realizará algunas pruebas, con la idea de regresar a la actividad para LIV Golf Virginia, del 7 al 10 de mayo.

La entrada de Luis Carrera representa una oportunidad para el golf mexicano dentro de un circuito que combina competencia individual y por equipos. En el formato de LIV Golf, los suplentes pueden integrarse en cualquier momento para cubrir bajas, lo que permite mantener activa la participación del equipo.

“Increíble, muy emocionado por el día de hoy y bueno, qué mejor que en mi país. Ya había jugado con Cameron, entonces va a ser divertido”, señaló Luis Carrera, en entrevista con Claro Sports, tras confirmarse su relevo.

El movimiento también abre espacio para que Carrera tenga visibilidad en un escenario internacional. Con figuras consolidadas en el torneo y con México como sede, su presencia toma relevancia en el contexto del crecimiento del golf nacional dentro de la liga.

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