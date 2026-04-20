Finalistas NBA Awards 2026: SGA, Jokic y Wembanyama lideran la carrera por el MVP

SGA, Jokic y Wembanyama lideran los NBA Awards 2026 como finalistas al MVP, en una edición marcada por nuevas estrellas y duelos cerrados en varias categorías

Los premios de la temporada de la NBA | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La NBA ya hizo oficial la lista de finalistas para los premios individuales de la temporada 2025-26 y el anuncio confirmó una recta final cargada de nombres pesados, nuevas figuras y varias carreras muy cerradas. La liga presentó a los candidatos de sus siete premios principales de fase regular, mientras que los ganadores serán anunciados durante los playoffs, empezando con el Defensivo del Año este lunes 20 de abril.

El foco principal vuelve a colocarse en el MVP, un reconocimiento que este año enfrenta a Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić y Victor Wembanyama, tres jugadores que resumen buena parte del presente de la liga. La terna también garantiza que el galardón quedará en manos de un jugador internacional por octava temporada consecutiva, una muestra clara del dominio global que vive hoy la NBA.

El MVP y la defensa concentran los reflectores

Shai Gilgeous-Alexander llega a la conversación con una candidatura muy sólida. NBA.com lo colocó en el primer lugar de su MVP Ladder final, destacando que firmó una marca histórica de 127 partidos consecutivos con al menos 20 puntos, además de cerrar la campaña como el referente de Oklahoma City Thunder.

Nikola Jokić, por su parte, vuelve a instalarse entre los finalistas y mantiene viva la posibilidad de conquistar su cuarto MVP en seis años, algo que reforzaría aún más su lugar entre las grandes figuras de esta era. Del otro lado aparece Victor Wembanyama, quien se mete por primera vez a esta disputa y confirma que ya dejó de ser solo una promesa para convertirse en uno de los rostros más determinantes de la liga.

La presencia de Wembanyama no termina ahí. El francés también es finalista al Defensivo del Año, junto a Chet Holmgren y Ausar Thompson, en una categoría que también refleja el empuje de la nueva generación. El pívot de San Antonio Spurs aparece como uno de los grandes favoritos para quedarse con ese trofeo, lo que elevaría todavía más el impacto de su temporada.

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player.



Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokić

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Novato del Año, entrenador y otras carreras apretadas

Otro de los premios que más interés despierta es el de Novato del Año, donde los finalistas son VJ Edgecombe, Cooper Flagg y Kon Knueppel. La pelea se ha centrado especialmente en Flagg y Knueppel, al grado de que la última Rookie Ladder de NBA.com colocó a Knueppel en el primer sitio y describió la contienda como una de las más cerradas del curso.

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Rookie of the Year.



VJ Edgecombe

Cooper Flagg

Kon Knueppel pic.twitter.com/6TehvsNpku — NBA (@NBA) April 19, 2026

En el resto de las distinciones, la NBA nombró a J.B. Bickerstaff, Mitch Johnson y Joe Mazzulla como finalistas al Entrenador del Año; a Nickeil Alexander-Walker, Deni Avdija y Jalen Duren para el premio al Jugador de Mayor Progreso; y a Tim Hardaway Jr., Jaime Jaquez Jr. y Keldon Johnson para el Sexto Hombre del Año. A eso se suma la categoría de Clutch Player of the Year, donde competirán Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander y Jamal Murray.

La candidatura de Alexander-Walker también ha ganado fuerza por el salto que dio durante la campaña. NBA.com destacó su crecimiento como una de las historias más fuertes entre los aspirantes al Most Improved Player, mientras que AP remarcó que el premio al Sexto Hombre del Año tendrá sí o sí a un ganador inédito. Esa combinación de nombres consolidados y nuevos protagonistas vuelve especialmente atractiva la edición 2026 de estos reconocimientos.

Al final, los NBA Awards 2026 ofrecen algo más que una lista de candidatos: dejan ver hacia dónde se mueve la liga. SGA representa la continuidad de una superestrella ya instalada, Jokić sostiene su lugar entre los dominadores de la época y Wembanyama aparece como el fenómeno capaz de competir en varias categorías al mismo tiempo. Si a eso se suman la tensión entre Flagg y Knueppel, el ascenso de jugadores como Avdija o Duren y la gestión de entrenadores como Bickerstaff, queda claro que la NBA cerró su fase regular con una mezcla perfecta de presente y futuro.

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