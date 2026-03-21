La Copa Mario Hernández reúne por segunda vez a 400 gol stas en Bogotá

La segunda edición del torneo marca una evolución.

Copa Mario Hernández Golf / Mario Hernández.

Del 13 al 22 de marzo, el Carmel Club Campestre será escenario de la segunda edición de la Copa Mario Hernández, un torneo que reunirá a 400 gol stas —320 amateurs y 80 profesionales— y proyecta más de 1.500 asistentes a lo largo de diez días de competencia y relacionamiento empresarial.

Consolidada como uno de los encuentros más relevantes del golf colombiano, esta copa integra exigencia deportiva, tradición de marca y una experiencia social que trasciende el campo de juego.

Uno de los momentos centrales será el ProAm del 19 de marzo, jornada que convocará a 120 jugadores en un formato que combina competencia y conexión entre gol stas profesionales y amateurs, entre ellos Lorenzo Hernández, Director Creativo de Mario Hernández.

“Desde su creación, este torneo que hoy es la Copa Mario Hernández, ha reunido a grandes referentes del golf nacional e internacional como Manuel Villegas hermano del reconocido Camilo Villegas, Ricardo “Pipo” Celia y Nicolás Echavarría, así como otras guras que han marcado la historia reciente del golf en Colombia. Este año nos honra contar nuevamente con talentos de alto nivel. Para nosotros, más que un torneo, esta Copa es la consolidación de nuestro compromiso con el deporte” sostuvo Mario Hernández.

Una visión compartida de evolución e innovación

La segunda edición del torneo marca una evolución en su propuesta al integrar por primera vez una alianza de generar una experiencia, con Deepal marca premium de vehículos de nuevas energías que participa como patrocinador oficial.

La incorporación de movilidad electri cada introduce un componente de innovación en un entorno históricamente asociado al lujo y la precisión. Deepal es actualmente la única marca en Colombia que ofrece tecnología híbrida enchufable de rango extendido (REEV – Range Extended Electric Vehicle), una solución que combina conducción eléctrica predominante con autonomía ampliada para trayectos largos.

A diferencia de los híbridos convencionales, el sistema de rango extendido permite que el vehículo funcione prioritariamente como un automóvil eléctrico, mientras un generador actúa exclusivamente para recargar la batería cuando es necesario, reduciendo la dependencia de infraestructura pública en recorridos extensos. “El golf es precisión, estrategia y visión a largo plazo. Esa misma filosofía de nuestra propuesta de movilidad inteligente: tecnología eficiente, silenciosa y adaptada a la realidad colombiana”, señaló Juan Carlos López, gerente general de Deepal y Changan en Colombia.

Lujo y sostenibilidad: una nueva lectura

Mario Hernández y Deepal reflejan una amplia tendencia mundial: el lujo contemporáneo ya no se de únicamente por exclusividad, sino también por innovación responsable y e ciencia energética. Con la participación de más de 400 jugadores y una amplia convocatoria de invitados del sector empresarial, la Copa Mario Hernández se consolida como un escenario donde deporte, empresa e innovación convergen. La segunda edición del torneo no solo fortalece el calendario deportivo nacional, sino que introduce una narrativa renovada: tradición, liderazgo e innovación pueden compartir el mismo campo.

Acerca de Deepal y Changan Colombia

Deepal, marca de movilidad inteligente de Changan, ha transformado la forma en que las personas experimentan la conducción. En Colombia, Changan ha vendido más de 8.100 vehículos en la última década, consolidándose como un referente en innovación, tecnología y sostenibilidad.

Para más información, visite:

www.deepalcolombia.com.co.

www.changan.com.co.

Acerca de Grupo Vardí

Con más de 66 años de trayectoria en el país, el Grupo Vardíintegra la máxima experiencia y e ciencia en procesos relacionados con la importación, comercialización, distribución, repuestos y seguros de vehículos. A través de Distribuidora Nissan, el grupo Vardí comercializa la marca Nissan, además de venta y alquiler de maquinaria industrial New Holland, Haulotte, Unicarriers y Topcon.

En Posventa cuenta con una amplia red de repuestos, accesorios y talleres a nivel nacional. A través de Com-Automotriz S.A., comercializa la marca Changan y ofrece vehículos usados de todas las marcas. Además, por medio de su Agencia de Seguros Vardí, ofrece pólizas empresariales y personales, así como diferentes opciones de financiación. Actualmente, el Grupo Empresarial genera más de 2.700 empleos.

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