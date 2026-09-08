LIV Golf cambia de rumbo: inicia una reorganización financiera con los jugadores como futuros dueños

No se ha informado qué jugadores tendrán participación, cuánto porcentaje recibirán ni qué ocurrirá con sus contratos actuales

Laurie Canter, líder en LIV Golf Indianapolis | Dennis Schneidler-Imagn Images

LIV Golf anunció este 8 de septiembre que inició voluntariamente un proceso de reorganización financiera bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos. La medida busca darle tiempo a la liga para ordenar sus finanzas y mantener sus actividades mientras define una nueva estructura.

El procedimiento no significa que LIV Golf vaya a desaparecer o cerrar. El Capítulo 11 permite que una empresa continúe operando mientras busca reorganizarse y llegar a nuevos acuerdos financieros bajo supervisión de un tribunal.

La principal novedad del plan es que los jugadores podrían convertirse en los principales propietarios de la liga. LIV explicó que mantiene conversaciones avanzadas con los golfistas para definir quiénes participarían y bajo qué condiciones, aunque todavía no existe una lista oficial.

Scott O’Neil, director ejecutivo de LIV Golf, señaló que este proceso permitirá preparar el siguiente capítulo de la organización. “Este proceso nos proporciona la estructura y el tiempo necesarios para llevar adelante una operación histórica y comenzar el siguiente capítulo de LIV Golf”, declaró.

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Sin embargo, todavía quedan varios puntos por resolver. No se ha informado qué jugadores tendrán participación, cuánto porcentaje recibirán ni qué ocurrirá con sus contratos actuales, por lo que la nueva estructura todavía no está definida.

¿Quién financiará la reorganización de LIV Golf?

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, conocido como PIF, se comprometió a aportar 49.6 millones de dólares para financiar esta etapa, aunque el acuerdo todavía necesita la aprobación del tribunal estadounidense.

Una vez que LIV termine el proceso, BC Partners Credit y otros posibles inversionistas aportarían recursos para respaldar la nueva estructura. La compañía todavía no ha informado cuánto dinero representaría esta segunda etapa de financiamiento.

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LIV también busca que el procedimiento tenga reconocimiento en Inglaterra y Gales para proteger sus operaciones fuera de Estados Unidos. La organización espera completar la reorganización a principios de 2027.

Por ahora, el futuro de LIV Golf sigue en construcción. La liga continuará con sus actividades mientras define quiénes serán sus nuevos propietarios, cómo quedarán sus finanzas y qué cambios tendrá su estructura cuando termine el proceso.

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