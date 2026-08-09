Joaquín Niemann conquista Nueva York y Jon Rahm asegura el tricampeonato de LIV Golf

El chileno firmó su segunda victoria de 2026 y noveno título en LIV Golf, mientras el español sentenció la clasificación individual

Joaquín Niemann completó una semana de principio a fin en lo más alto y conquistó el LIV Golf Nueva York 2026. Al mismo tiempo Jon Rahm salió de Bedminster con el tercer campeonato individual consecutivo de su carrera en el circuito.

El chileno cerró los 72 hoyos con 16 golpes bajo par y tres de ventaja sobre Harold Varner III, mientras el español aseguró matemáticamente la clasificación de la temporada a falta de la última parada individual en Indianápolis.

Niemann firmó una última tarjeta de 69 golpes, dos bajo par, para terminar con 268 impactos (-16) en el Trump National Golf Club Bedminster. Varner III fue segundo con -13, mientras Lee Westwood y Scott Vincent compartieron la tercera posición con -9.

El resultado representa la segunda victoria del chileno en la temporada, después de la conseguida en Corea del Sur, y la novena de su carrera en LIV Golf, extendiendo el récord del circuito. Después de quedarse con el subcampeonato de la clasificación individual en 2025, Niemann no había encontrado la misma regularidad durante esta campaña, pero Nueva York le permitió volver a levantar un trofeo.

🏆 @joaconiemann takes the top step of the podium for a record NINTH time#LIVGolfNewYork | @TorqueGC_ pic.twitter.com/rNO2dClls9 — LIV Golf (@livgolf_league) August 9, 2026

Niemann responde en los momentos decisivos

El capitán de Torque GC construyó su victoria durante las primeras dos jornadas. Después de comenzar con rondas de 64 y 65 golpes para colocarse -13, pasó el fin de semana administrando la ventaja: firmó 70 el sábado y 69 el domingo para agregar tres golpes bajo par a su acumulado y cerrar en -16.

La última ronda tuvo, sin embargo, un momento en el que el liderato quedó nuevamente abierto. Varner III alcanzó a Niemann en -14, pero el chileno respondió en el tramo definitivo.

En el hoyo 13 embocó un putt de aproximadamente 17 metros para birdie y dos hoyos después volvió a golpear con un eagle en el par 5 del 15. Esa secuencia le permitió abrir cuatro impactos de diferencia sobre Varner antes de que un bogey en el 17 redujera el margen definitivo a tres.

Niemann terminó así una semana en la que ocupó el primer lugar después de cada una de las cuatro rondas. Solo 14 jugadores consiguieron finalizar el torneo bajo par y ninguno pudo alcanzar al chileno, que sumó su novena victoria desde su llegada al circuito.

Jon Rahm asegura su tercer campeonato consecutivo

Mientras Niemann resolvía la pelea por el título en Nueva York, Jon Rahm confirmó matemáticamente su tercer campeonato individual consecutivo de LIV Golf. Desde su llegada al circuito a finales de 2023, el español ha terminado como campeón de la clasificación en 2024, 2025 y ahora 2026.

✅ 2024

✅ 2025

✅ 2026



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Rahm no necesitó una buena semana en Bedminster para conseguirlo. El español cerró el domingo con 76 golpes, cinco sobre par, y terminó empatado en el puesto 41 con +8, a 24 impactos de Niemann. Su última tarjeta incluyó apenas un birdie y dos dobles bogeys, en los hoyos 5 y 13.

La clave estaba también en el resultado de Bryson DeChambeau. El estadounidense era el único jugador que todavía podía mantener abierta la lucha por la clasificación, pero terminó empatado en el lugar 38 con +7. Con esos resultados, Rahm quedó con una ventaja inalcanzable de 219 puntos antes de la última cita individual de la temporada en Indianápolis.

El tricampeonato se construyó principalmente durante la primera parte del calendario. Rahm ganó en Hong Kong y Ciudad de México, además de terminar segundo en Riad, Adelaida, Sudáfrica y Andalucía. En sus primeros seis torneos de 2026 acumuló dos victorias, tres segundos lugares y un quinto puesto.

El español consigue así el campeonato por tercer año seguido y recibirá el bono de 18 millones de dólares reservado al ganador de la clasificación individual.

Crushers remonta y se queda con el título por equipos

Torque GC no pudo completar el doblete junto a Niemann. Después de llegar al fin de semana en lo más alto de la clasificación por equipos, Crushers GC remontó para conquistar LIV Golf Nueva York con +6, dos golpes por delante de Torque y Legion XIII.

El equipo capitaneado por DeChambeau consiguió recuperarse después de comenzar el torneo con un acumulado de +11. Torque, en cambio, dependió en buena medida de la actuación del chileno durante una semana complicada para el resto de sus integrantes.

Abraham Ancer terminó empatado en el puesto 32 con +5, mientras Carlos Ortiz cerró 38º con +7 después de jugar al par durante las primeras dos rondas. Sebastián Muñoz terminó en el lugar 48 con +12.

Con Nueva York terminado, Niemann se marcha con su segundo trofeo del año y Rahm con el campeonato individual asegurado. La última parada en Indianápolis ya no podrá modificar al campeón de la temporada, mientras la definición por equipos en Michigan queda como el último título pendiente del calendario.

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