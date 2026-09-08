La Hormiga González disfruta su doblete: “Yo no soy Messi para quitarme a todos, mi trabajo es meterla”

El atacante mexicano respondió con dos goles y una asistencia en la Copa de Grecia y ya prepara sus próximos desafíos en Europa

Armando ‘Hormiga’ González vivió una noche especial con el Olympiacos. El delantero mexicano marcó dos goles durante la victoria 3-2 sobre Volos en la Copa de Grecia y consiguió por primera vez un doblete desde su llegada al fútbol europeo.

La actuación del atacante también incluyó una asistencia, por lo que participó directamente en las tres anotaciones de su equipo. González salió ovacionado por los aficionados, en una muestra del impacto que comienza a generar durante sus primeros partidos con el conjunto griego.

La ‘Hormiga’ disfruta su primer doblete en Europa

Después del encuentro, González habló con Azteca Deportes y reconoció la emoción que le produjo conseguir sus primeros dos goles en un mismo partido fuera de México. “Muy feliz, muy feliz. Gracias a Dios por estos dos goles que me dio”, expresó el delantero.

MÁS INFORMACIÓN: La Hormiga González suma minutos con Olympiacos en un empate con sabor a derrota ante el Volos

La ‘Hormiga’ incluso estuvo cerca de conseguir un hat-trick durante el encuentro. Aunque no pudo completar la tercera anotación, el atacante valoró los dos tantos que consiguió y dejó abierta la posibilidad de alcanzar esa marca en alguno de sus siguientes partidos.

“Me quedé cerca del tercero, pero agradezco a Dios por los dos goles y sé que muy pronto se va a dar. Estoy muy feliz”, comentó González después del partido.

Gol, doblete y asistencia para el mexicano

La noche del delantero no terminó únicamente con las dos anotaciones. El exjugador de las Chivas también participó con una asistencia, por lo que tuvo intervención directa en los tres goles que consiguió Olympiacos ante Volos.

“Lo importante es que el equipo ganara, que sigamos aumentando nuestro ritmo, seguir ganando, seguir mejorando y eso creo que partido a partido vamos haciendo”, explicó el mexicano, quien puso el resultado colectivo por encima de sus estadísticas individuales.

El atacante también habló sobre el proceso de adaptación que ha vivido desde su llegada a Grecia. En pocas semanas pasó de disputar la Leagues Cup a convertirse en jugador de Olympiacos, una transición que, según reconoció, ocurrió con rapidez.

“Todo ha pasado muy rápido. Creo que todo ha pasado muy rápido. Hace algunas semanas estaba jugando la Leagues Cup y ahora ya estoy acá”, relató González. Para el futbolista, esa velocidad forma parte de lo que hace especial al fútbol.

La afición de Olympiacos ya reconoce su trabajo

Uno de los momentos que más disfrutó el mexicano ocurrió cuando abandonó el terreno de juego. Los aficionados despidieron al delantero con una ovación después de su actuación ante Volos.

“Muy feliz, muy contento por el cariño. Yo solo trato de dar mi mejor versión y representar a este club dignamente”, señaló la ‘Hormiga’, quien recordó que esa misma intención la tuvo durante su etapa con Chivas.

González también contó qué le transmitió el entrenador José Luis Mendilibar después del encuentro. El técnico le pidió mantener la misma línea de trabajo y le recordó que el resultado colectivo está por encima de cualquier actuación individual.

“Lo importante, digo, lo importante es que gane el equipo. Eso creo que es primordial”, explicó el delantero. Incluso resumió su función dentro del terreno de juego con una frase: “Yo no soy Messi para quitarme a todos. Ahí me ponen en centro. Mi trabajo es meterla”.

La ‘Hormiga’ ya está instalada en Grecia

El mexicano también compartió algunos detalles de su nueva vida lejos de las canchas. González explicó que poco a poco ya está instalado en su nueva casa y comienza a adaptarse a su entorno en Grecia.

Entre las anécdotas que contó está la aparición de algunos animales en su jardín. “Ya estamos instalados poco a poco. Ya tengo un gato ahí que se metió ahí al jardín y todo. Hasta una tortuga”, relató entre risas.

La ‘Hormiga’ tendrá poco tiempo para conocer los sitios turísticos de Grecia, pues su agenda está marcada por partidos y entrenamientos. Su prioridad ahora es descansar, trabajar y preparar el siguiente compromiso, mientras continúa construyendo su primera aventura en el fútbol europeo.

González ya suma tres goles y dos asistencias desde su llegada a Olympiacos, y después de su primer doblete en Europa tendrá nuevos desafíos tanto en la liga griega como en la Europa League. Por ahora, el mexicano disfruta una noche que difícilmente olvidará: dos goles, una asistencia, una ovación y una nueva muestra de que su adaptación al fútbol europeo avanza.

Te puede interesar: