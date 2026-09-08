Copa Centroamericana 2026: el dinero que recibirán los equipos que avancen a semifinales

Llegar a las semifinales no solo significará quedar a dos series del título.

La ilusión por la Copa Centroamericana 2026 | Fuente: Concacaf

La Copa Centroamericana 2026 entra en una etapa que puede definir buena parte de la temporada para los ocho clubes que siguen en carrera. Llegar a las semifinales no solo significará quedar a dos series del título, sino también aumentar los ingresos obtenidos en el torneo y cumplir otro objetivo internacional.

Hasta esta instancia, todos los cuartofinalistas acumulan como mínimo 240 mil dólares. La distribución reportada contempla 160 mil por disputar la fase de grupos y otros 80 mil por avanzar a cuartos. Olimpia, Alajuelense, Alianza FC y Cartaginés tienen una cifra superior debido a los 40 mil adicionales recibidos por ganar sus grupos.

Así, esos cuatro clubes parten con 280 mil dólares acumulados, mientras Saprissa, Motagua, Marathón y Luis Ángel Firpo alcanzan los 240 mil. Sin embargo, los resultados de las próximas eliminatorias volverán a modificar el reparto económico entre los participantes.

La recompensa por seguir adelante en la Copa Centroamericana

El pase a la siguiente ronda está valorado en otros 80 mil dólares por equipo. Como serán cuatro los clasificados, los cuartos de final distribuirán 320 mil dólares adicionales únicamente por avanzar. Para los ganadores de grupo, alcanzar las semifinales elevaría su acumulado a 360 mil dólares.

Los otros cuatro equipos también incrementarían sus cifras hasta los 320 mil dólares en caso de superar su respectiva serie. Pero el premio por ganar en cuartos no termina allí, ya que el resultado también tendrá consecuencias sobre el calendario internacional de 2027.

Quienes lleguen a semifinales obtendrán directamente uno de los lugares de Centroamérica en la Copa de Campeones de Concacaf 2027. Los eliminados no perderán definitivamente esa posibilidad: deberán pasar por un Play-In que repartirá los últimos dos cupos disponibles para la región.

Seguir avanzando también ofrece una ventaja pensando en esa competición. El campeón centroamericano ingresará directamente en los octavos de final de la Copa de Campeones, mientras que los otros cinco representantes de la región comenzarán su participación en una instancia anterior.

Con este sistema, los próximos partidos tendrán efectos que van más allá del marcador. Los clubes buscarán mantenerse en la pelea por el campeonato, aumentar los premios recibidos y, principalmente, asegurar sin necesidad de disputar el Play-In su presencia en la Copa de Campeones 2027.

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