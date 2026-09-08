Real Betis

Álvaro Fidalgo se convierte en el mexicano número 30 que juega la Champions League

Publicado por Tania Suárez

El mediocampista mexicano ingresó en el minuto 61 del partido de la jornada 1 entre Lille y Betis, debutando en el mejor torneo de clubes del mundo

¿Cuántos mexicanos han disputado Champions League? | Claro Sports

Álvaro Fidalgo escribió un nuevo capítulo de su carrera este martes 8 de septiembre. El mediocampista debutó en la UEFA Champions League con el Real Betis y se convirtió en el futbolista número 30 con nacionalidad mexicana que registra minutos en la competencia europea.

El estreno llegó durante la visita del conjunto verdiblanco al Lille en la primera jornada de la fase de liga. Fidalgo comenzó en la banca y Manuel Pellegrini recurrió a él alrededor del minuto 61, cuando ingresó en sustitución de Isco con el marcador 3-2 a favor del Betis. El resultado ya no se movió y el equipo español salió de Francia con sus primeros tres puntos.

La aparición del exjugador del América tuvo además un contexto particular para el club español. El Betis volvió a disputar un partido de Champions League después de 21 años de ausencia, por lo que Fidalgo formó parte del encuentro que marcó el regreso de la institución al torneo.

Más información: Álvaro Fidalgo debuta en Champions League durante la remontada del Betis sobre Lille

Su ingreso también modificó el registro de futbolistas mexicanos con actividad en la competencia. Hasta antes del partido ante Lille eran 29 los jugadores con al menos una aparición; Fidalgo ocupó el puesto 30 después de pisar el campo del Stade Pierre-Mauroy.

¿Quiénes son los 30 mexicanos que han jugado la Champions League?

Héctor Herrera aparece como el mexicano con más partidos en la Champions, con 52, seguido por Javier ‘Chicharito’ Hernández, con 46, y Rafael Márquez, con 45, de acuerdo con los datos de Transfermarkt. Fidalgo aparece ahora al final de una lista que atraviesa varias generaciones del fútbol mexicano.

#JugadorClub o clubes relacionados con su participación en Champions
1Héctor HerreraPorto, Atlético de Madrid
2Javier ‘Chicharito’ HernándezManchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen
3Rafael MárquezMonaco, Barcelona
4Jesús ‘Tecatito’ CoronaPorto, Sevilla*
5Hirving LozanoPSV Eindhoven, Napoli
6Hugo SánchezReal Madrid
7Edson ÁlvarezAjax
8Carlos VelaArsenal, Real Sociedad
9Raúl JiménezAtlético de Madrid, Benfica
10Carlos SalcidoPSV Eindhoven
11Andrés GuardadoValencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven
12Héctor MorenoAZ Alkmaar, PSV Eindhoven, Roma*
13Nery CastilloOlympiacos, Shakhtar Donetsk
14Miguel LayúnPorto, Sevilla*
15Santiago GiménezFeyenoord, Milan, Porto
16Guillermo FrancoVillarreal
17Jorge SánchezAjax, Porto
18Richard LedezmaPSV Eindhoven
19Diego ReyesPorto
20Ricardo OsorioStuttgart
21Giovani dos SantosBarcelona, Tottenham*
22Pável PardoStuttgart
23Jonathan dos SantosBarcelona
24Érick GutiérrezPSV Eindhoven
25Sergio AlmaguerGalatasaray
26Francisco ‘Maza’ RodríguezPSV Eindhoven
27Francisco ‘Kikín’ FonsecaBenfica
28Rodrigo HuescasFC Copenhagen
29Raúl GudiñoAPOEL
30Álvaro FidalgoReal Betis

*Clubes en los que estuvieron registrados en Champions pero no tuvieron minutos.

Seis mexicanos estuvieron en clubes de Champions, pero no sumaron minutos

La lista puede ampliarse si se consideran futbolistas mexicanos que pertenecieron a clubes que disputaron la Champions durante su estancia, pero que nunca ingresaron al campo en el torneo como los casos de Alan Pulido con Olympiacos, Rogelio Funes Mori con Benfica, Eugenio Pizzuto con Lille, Álex Padilla con Athletic Club, Obed Vargas con Atlético de Madrid y Stéphano Carrillo con Feyenoord.

En esos casos, la diferencia está en la participación dentro del terreno de juego. Padilla, por ejemplo, estuvo en convocatorias del Athletic Club durante la Champions 2025-26, aunque no recibió minutos. Carrillo, por su parte, llegó al Feyenoord durante la edición 2024-25, pero no pudo ser registrado para las rondas de eliminación debido al plazo de inscripción.

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