Álvaro Fidalgo se convierte en el mexicano número 30 que juega la Champions League

El mediocampista mexicano ingresó en el minuto 61 del partido de la jornada 1 entre Lille y Betis, debutando en el mejor torneo de clubes del mundo

¿Cuántos mexicanos han disputado Champions League? | Claro Sports

Álvaro Fidalgo escribió un nuevo capítulo de su carrera este martes 8 de septiembre. El mediocampista debutó en la UEFA Champions League con el Real Betis y se convirtió en el futbolista número 30 con nacionalidad mexicana que registra minutos en la competencia europea.

El estreno llegó durante la visita del conjunto verdiblanco al Lille en la primera jornada de la fase de liga. Fidalgo comenzó en la banca y Manuel Pellegrini recurrió a él alrededor del minuto 61, cuando ingresó en sustitución de Isco con el marcador 3-2 a favor del Betis. El resultado ya no se movió y el equipo español salió de Francia con sus primeros tres puntos.

La aparición del exjugador del América tuvo además un contexto particular para el club español. El Betis volvió a disputar un partido de Champions League después de 21 años de ausencia, por lo que Fidalgo formó parte del encuentro que marcó el regreso de la institución al torneo.

Más información: Álvaro Fidalgo debuta en Champions League durante la remontada del Betis sobre Lille

Su ingreso también modificó el registro de futbolistas mexicanos con actividad en la competencia. Hasta antes del partido ante Lille eran 29 los jugadores con al menos una aparición; Fidalgo ocupó el puesto 30 después de pisar el campo del Stade Pierre-Mauroy.

¿Quiénes son los 30 mexicanos que han jugado la Champions League?

Héctor Herrera aparece como el mexicano con más partidos en la Champions, con 52, seguido por Javier ‘Chicharito’ Hernández, con 46, y Rafael Márquez, con 45, de acuerdo con los datos de Transfermarkt. Fidalgo aparece ahora al final de una lista que atraviesa varias generaciones del fútbol mexicano.

# Jugador Club o clubes relacionados con su participación en Champions 1 Héctor Herrera Porto, Atlético de Madrid 2 Javier ‘Chicharito’ Hernández Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen 3 Rafael Márquez Monaco, Barcelona 4 Jesús ‘Tecatito’ Corona Porto, Sevilla* 5 Hirving Lozano PSV Eindhoven, Napoli 6 Hugo Sánchez Real Madrid 7 Edson Álvarez Ajax 8 Carlos Vela Arsenal, Real Sociedad 9 Raúl Jiménez Atlético de Madrid, Benfica 10 Carlos Salcido PSV Eindhoven 11 Andrés Guardado Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven 12 Héctor Moreno AZ Alkmaar, PSV Eindhoven, Roma* 13 Nery Castillo Olympiacos, Shakhtar Donetsk 14 Miguel Layún Porto, Sevilla* 15 Santiago Giménez Feyenoord, Milan, Porto 16 Guillermo Franco Villarreal 17 Jorge Sánchez Ajax, Porto 18 Richard Ledezma PSV Eindhoven 19 Diego Reyes Porto 20 Ricardo Osorio Stuttgart 21 Giovani dos Santos Barcelona, Tottenham* 22 Pável Pardo Stuttgart 23 Jonathan dos Santos Barcelona 24 Érick Gutiérrez PSV Eindhoven 25 Sergio Almaguer Galatasaray 26 Francisco ‘Maza’ Rodríguez PSV Eindhoven 27 Francisco ‘Kikín’ Fonseca Benfica 28 Rodrigo Huescas FC Copenhagen 29 Raúl Gudiño APOEL 30 Álvaro Fidalgo Real Betis

*Clubes en los que estuvieron registrados en Champions pero no tuvieron minutos.

Seis mexicanos estuvieron en clubes de Champions, pero no sumaron minutos

La lista puede ampliarse si se consideran futbolistas mexicanos que pertenecieron a clubes que disputaron la Champions durante su estancia, pero que nunca ingresaron al campo en el torneo como los casos de Alan Pulido con Olympiacos, Rogelio Funes Mori con Benfica, Eugenio Pizzuto con Lille, Álex Padilla con Athletic Club, Obed Vargas con Atlético de Madrid y Stéphano Carrillo con Feyenoord.

En esos casos, la diferencia está en la participación dentro del terreno de juego. Padilla, por ejemplo, estuvo en convocatorias del Athletic Club durante la Champions 2025-26, aunque no recibió minutos. Carrillo, por su parte, llegó al Feyenoord durante la edición 2024-25, pero no pudo ser registrado para las rondas de eliminación debido al plazo de inscripción.

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