Independiente Santa Fe vs Vasco da Gama, en vivo la Copa Sudamericana 2026: ¡La visita toma protagonismo!
Independiente Santa Fe busca la ventaja ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana. Revise horarios y transmisión oficial del partido.
Minuto a minuto: Santa Fe 0-0 Vasco Da Gama
Marino Hinestroza intenta carburar
José Luis Rodríguez es la principal amenaza por la banda derecha. Ganó la posición y lanzó un centro atropellado para marino. Le ganó el duelo un defensor, pero la visita no se rinde ni se esconde en la altura capitalina.
28 minutos
Primera amarilla en Vasco Da Gama: Claudio Spinelli, apercibido tras propinar una dura entrada sobre el tobillo de Daniel Torres. Bien amonestado el argentino.
25 minutos
Culmina el cooling break y el partido baja un poco el ritmo. Ya parece superarse Santa Fe de pasar un momento feo ante el ímpetu de los brasileños.
¡OTRA MÁS PARA LA VISITA!
Prueba José Luis Rodríguez en el borde del área, sacando un latigazo que obliga a que Weimar Asprilla se estire con un manotazo al córner. Cerquita el equipo brasileño de romper el cero Partido muy alegre en Bogotá pasados 20 minutos.
Contesta Vasco Da Gama
Spinelli, el delantero argentino de la visita, rompió la defensa y lanzó un centro venenoso. Por centímetros llegaba Marino Hinestroza de cara a la anotación, pero el balón se va ligeramente desviado a la final sobre los 16 minutos.
¡Se lo perdió Helibelton Palacios!
¡Empieza a desperdiciar Santa Fe! Pelota al vacío de Franco Fagúndez y remate ancho del lateral derecho. ¡Qué puntazo feo le metió al balón! Se lamentan Pablo Repetto y casi 20 mil hinchas en El Campín a los 14 minutos.
¡CASI GOL DE ARQUERO A ARQUERO!
¡Sacó Léo Jardim y por poco lo cuelgan a Weimar Asprilla! Remate potente de una portería a otra, donde el portero se estira e impide el primer gol del partido a los 10 minutos. Spinelli contesta en el córner sacando un cabezazo a las manos del golero ‘Cardenal’.
¡ACCIÓN DE GOL ANULADA PARA SANTA FE!
Desde las alturas, Iván Scarpeta rompía el cero a los nueve minutos de compromiso. Recibió un centro fino de Helibelton Palacios, pero está ligeramente adelantado el zaguero central. Se ahoga el canto de gol, aunque todo se revisa.
6 minutos
No presiona alto la visita. Hace sombra. Bloquean los circuitos de la segunda línea ante el peligro inminente de Franco Fagúndez. José Luis Rodríguez tuvo la primera opción a través de un disparo ancho sobre el larguero en el borde del área.
Dos minutos
Por ahora, un arranque de estudio para los dos equipos. Vasco Da Gama no se esconde; todo lo contrario. Intenta elaborar desde el fondo, pero Santa Fe ha estado muy concentrado en defensa.
¡Silbatazo del juez!
EL ÁRBITRO NOS DICE QUE ESTE DUELO YA ARRANCAAAAAAAA. PRIMEROS 90′ DE LA LLAVE ENTRE SANTA FE Y VASCO DA GAMA.
¡Jugadores en la cancha!
Van a entonarse los himnos en territorio bogotano. Ya falta muy poco para el puntapié inicial del compromiso.
Los equipos dejan el campo
¡Ya queda todo servido para el inicio! En contados minutos saldrán los equipos al campo de juego para los actos protocolarios.
Así van Santa Fe y Vasco da Gama en sus ligas
– Santa Fe: igualó el pasado fin de semana por 2-2 ante Fortaleza. Lo ganaba tranquilamente, hasta que una ráfaga de la visita esfumó posibilidades de tres puntos significativos. Los ‘Cardnales’ van séptimos con 10 puntos, dentro de la zona clasificatoria.
– Fluminense: el equipo dirigido por Thiago Emanuel cayó por 1-0 a manos de Fluminense en uno de los clásicos cariocas. El equipo bajó a zona de descenso, ubicándose en la casilla 17 a 25 puntos.
¡Tarde primaveral en Bogotá!
Temperatura de 19°C con cielo parcialmente nublado. No se ha llenado el estadio. De hecho el horario es muy complicado: un martes laboral, sobre las 5:00 p.m. (hora COL), pone contra las cuerdas a muchos simpatizantes que intentan llegar de todos los modos posibles al estadio. Seguramente, después de que arranque el juego, se irán llenando las tribunas del recinto capitalino.
Así serán los cuartos de final de ida
Recapitulemos la programación de los duelos por Copa Sudamericana:
– 08.09.2026 | Santa Fe vs Vasco Da Gama | 5:00 p.m.
– 09.09.2026 | Boca Juniors vs Sao Paulo | 7:30 p.m.
– 09.09.2026 | Santos vs Atlético Mineiro | 5:00 p.m.
– 10.09.2026 | Cienciano vs Montevideo City Torque | 5:00 p.m.
¡Todo listo en El Campín!
¡Protagonistas en el máximo recinto de los bogotanos! No demoran en salir a los calentamientos previos a la competencia. ¡Bienvenidos a este nuevo cubrimiento de un duelo más en los cuartos de final de Copa Sudamericana!
¿A qué hora juega Independiente Santa Fe vs Vasco da Gama y dónde ver en vivo hoy 8 de septiembre de 2026?
El compromiso entre el equipo bogotano y el brasileño, que es por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana, será a partir de las 5:00 p.m. en horario colombiano. Dicho encuentro será en El Campín y en este duelo no hay restricción de tribunas. Por otra parte, se podrá ver a través de la señal televisiva de Directv y vía online por medio de DGO.
Alineaciones Independiente Santa Fe vs Vasco da Gama: así salen a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026
Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanual Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Franco Fagúndez; Jáder Obrian, Emerson Rivaldo Rodríguez y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Alan Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton; Cauan Barros, Johan Rojas, Marino Hinestroza, Ramon Rique, Nuno Moreira y Claudio Spinelli. DT: Pedro Emanuel.
¿Quién es favorito para ganar la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana 2026?
El conjunto ‘Cardenal’ parte como favorito para quedarse con el triunfo gracias a la fortaleza que demuestra en condición de local, el impacto favorable de la altitud y el impulso de sus referentes en ataque. Por su parte, el equipo visitante llega a este compromiso con una nómina mixta tras preservar a varias de sus figuras clave debido al ajustado calendario de competiciones en Brasil. Bajo este escenario, se anticipa un encuentro disputado en el que el club bogotano buscará tomar la delantera en la serie antes de definir el pase a las semifinales en territorio brasileño.