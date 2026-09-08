Independiente Santa Fe vs Vasco da Gama, en vivo la Copa Sudamericana 2026: ¡La visita toma protagonismo!

Así van Santa Fe y Vasco da Gama en sus ligas

– Santa Fe: igualó el pasado fin de semana por 2-2 ante Fortaleza. Lo ganaba tranquilamente, hasta que una ráfaga de la visita esfumó posibilidades de tres puntos significativos. Los ‘Cardnales’ van séptimos con 10 puntos, dentro de la zona clasificatoria.

– Fluminense: el equipo dirigido por Thiago Emanuel cayó por 1-0 a manos de Fluminense en uno de los clásicos cariocas. El equipo bajó a zona de descenso, ubicándose en la casilla 17 a 25 puntos.