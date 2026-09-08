Julián Quiñones apunta al Mundial 2030 con México: “Le vamos a apostar con todo”

Fabio Marin revela en entrevista que el delantero quiso representar a México pese a los cuestionamientos iniciales y encontró en la cancha la forma de responder a las críticas

Julián Quiñones podría tener una nueva oportunidad con la selección mexicana en la próxima Copa del Mundo. Fabio Marín, representante del delantero, aseguró que el jugador mantiene como objetivo continuar con el Tricolor y anticipó que su edad permite pensar en otro Mundial.

En entrevista con Claro Sports por W Radio, Marín recordó que Quiñones nunca contempló representar a una selección distinta a México, incluso cuando recibió cuestionamientos por su condición de naturalizado.

“Juliánes un tipo de muy pocas palabras, es un tipo introvertido. Él en nuestro ambiente de confianza, de tranquilidad, me decía: ‘Cucho, si me llaman, yo la rompo y voy a mostrar lo mío en la cancha’”, relató Marín.

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El representante explicó que Quiñones siempre tuvo claro que quería jugar con México y que no consideró otra alternativa internacional. “Él en ningún momento contempló jugar con una selección distinta a la mexicana”, afirmó.

Marín también recordó que el comienzo de Quiñones con el Tricolor estuvo acompañado por dudas entre algunos aficionados, pero consideró que el futbolista encontró la manera de responder a esas críticas durante la competencia.

“Tuvo la oportunidad al principio un poco difícil, la gente no estaba muy convencida, luego en la cancha habló del idioma que a todos nos gusta, el idioma del fútbol y tuvo una maravillosa Copa del Mundo con goles”, señaló.

Fabio Marín ve a Julián Quiñones en otro Mundial

Después de la experiencia que tuvo con México, Marín considera que Quiñones todavía puede formar parte de otro proceso mundialista.

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El delantero tiene 29 años y su representante confirmó que el proyecto deportivo contempla mantenerlo en Arabia Saudita durante los próximos años, algo que también puede darle continuidad a su preparación para volver a disputar una Copa del Mundo. “Renovamos contrato, va a estar cuatro años más ahí, a no ser que alguien ponga el dinero que piden los árabes, que no es poco. Y pues a ver, seguimos la apuesta”, explicó.

Marín fue directo al hablar de las posibilidades que tiene Quiñones de participar nuevamente en el máximo torneo de selecciones. “Yo creo que hay un siguiente Mundial. Tiene 29 años. Le vamos a apostar con todo a este siguiente Mundial y vamos a prepararnos de la mejor manera”, afirmó.

La continuidad en Arabia Saudita forma parte de ese plan. Para el representante, la competencia que ha encontrado el delantero en ese país también le permite mantenerse en contacto con futbolistas que han llegado desde distintas ligas.

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