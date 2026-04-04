Atlético de Madrid vs Barcelona: resumen, goles y resultado de la jornada 30 de LaLiga

¡Primer capítulo de la rivalidad entre Atlético vs Barcelona!

Atlético de Madrid y Barcelona chocan este sábado 4 de abril de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, dentro de la jornada 30 de LaLiga, en un partido que puede marcar el rumbo de la recta final del campeonato. El encuentro arrancará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en un escenario que promete tensión, exigencia y un contexto de alta presión para dos equipos que también tienen en el horizonte su próximo cruce en la Champions League.

El conjunto blaugrana se presenta en Madrid como líder del torneo con 73 puntos en 29 partidos, con una ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid. El equipo de Hansi Flick llega a esta cita en un momento clave de la temporada, obligado a sostener su paso en la cima en medio de un calendario cargado. Además, tendrá que encarar este compromiso con una ausencia importante, ya que Raphinha no estará disponible, por lo que futbolistas como Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Fermín López deberán asumir mayor peso en ataque.

Del otro lado, el Atlético de Diego Simeone afronta el compromiso desde la cuarta posición con 57 puntos, consciente de que ya no tiene demasiado margen para dejar escapar terreno. Aunque viene de tropezar en el derbi ante el Real Madrid, el cuadro rojiblanco suele hacerse fuerte en casa y buscará convertir el Metropolitano en un factor decisivo. Más allá de lo que está en juego en la tabla, este duelo también entrega pistas importantes de cara a la serie de cuartos de final de la Champions, donde ambos volverán a quedar frente a frente.