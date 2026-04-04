Atlético de Madrid vs Barcelona: resumen, goles y resultado de la jornada 30 de LaLiga
El Barcelona aprovechó la expulsión de Nico González para llevarse los tres puntos del Metropolitano
BARCELONA DERROTA CON POLÉMICA AL ATLÉTICO DE MADRID
Atlético de Madrid y Barcelona abrieron su serie de tres partidos con un duelo de alta tensión en el Riyadh Air Metropolitano, donde el conjunto azulgrana se llevó el triunfo 2-1 en la jornada 30 de LaLiga. Fue un partido de ritmo alto, con llegadas en ambas áreas, dos tiempos muy distintos y un cierre en el que Robert Lewandowski apareció para inclinar la balanza en favor del equipo de Hansi Flick. Muchas gracias por su atención a este minuto a minuto, soy Gael González… hasta que le fútbol nos vuelva a encontrar.
CRÓNICA: Barcelona se lleva el primer capítulo de la trilogía contra el Atlético en medio de expulsiones y polémica
¡SE TERMINA EL PARTIDO!
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 90 | Barcelona saca un triunfo valioso en su carrera por el título de LaLiga.
GOOOOOOOOOOOL DE LEWANDOWSKI
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 88 | GOOOOOOOOL DE LEWANDOWSKI. El delantero polaco se encuentra un rechace de Juan Musso después de un tiro de Joao Cancelo. Robert termina empujando el balón con el hombro en una jugada desafortunada para el Atlético.
¡JOAN GARCÍA SALE Y DEFIENDE SU ARCO!
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 85 | Sorloth se quedó solo frente al portero, pero sin tener control total del balón. Esto último permitió que Joan García saliera para robarle el esférico con ambas manos.
La defensa y el abanderado salvan al Atlético
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 82 | Jules Koundé se encontraba adelantado al momento de centrar el esférico hacia Robert Lewandowski. Pese a esto, la defensa ha estado en nivel Dios pues no han podido dejar que los culés se acomoden en el terreno de juego para buscar el gol del triunfo.
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 80 | Barcelona domina en el inicio de la recta final del encuentro.
Cambios del Barcelona
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 78 | Salen Eric García y Marcus Rashford para darle entrada a Lewandowski y a Gavi.
¡Atlético quiere revivir!
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 77 | Un gran servicio con la cabeza de parte de José María Giménez fue cortado por Pau Cubarsí de último minuto puesto que el delantero colchonero estaba a punto de empujar el balón a las redes.
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 75 | Lamine Yamal se queja de Ferran Torres que no le entendió el movimiento. Torres se frenó justo antes de que Yamal le mandara el pase.
MUSSO VUELVE A EVITAR EL GOL DEL BARCELONA
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 70 | Disparo dentro del área del Atlético de Madrid de parte de Ferran Torres que Musso desvía a tiro de esquina.
Cambio del Atleti
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 68 | Lenglet abandona el partido tocado y entra Taufik en su lugar. Este fue el último cambio del partido para el equipo del Cholo. Esto hará terminar el juego a Obed Vargas.
¡GRAN ATAJADA DE MUSSO!
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 67 | El Barcelona está cada vez más cerca del gol. Centro por la banda derecha que le queda en el área a Ferran Torres. El español realiza un punterazo que Musso reacciona para enviar desviado de su arco.
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 65 | El Barcelona comienza el asedio al Atlético. El cuadro culé inclina la cancha y, en esta última jugada, Nahuel Molina se barre para mandar el balón a tiro de esquina tras el disparo de Ferran Torres.
Cambio del Barcelona
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 62 | Sale Marc Bernal, quien había entrado al partido por la lesión de Araujo, para darle su lugar a Jules Koundé. Doble lesión en el cuadro catalán.
Cambios del Atlético
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 61 | Salen Griezmann, Simeone y Baena, entran Sorloth, Morcillo y Chema Giménez
Lamine Yamal se lleva a cuatro y dispara… desviado
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 60 | El juvenil del Barcelona se llevó a cuatro futbolistas para entrar al área y disparar muy desviado. Se vienen los cambios
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 58 | Disparo de Pedri que pega en la red lateral de la portería del Atlético. El Barcelona toca la puerta de su rival.
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 55 | El Barcelona maneja el balón de un lado al otro, la afición le chifla a Lamine Yamal quien decide tirar, pero su disparo sale sin fuerza a las manos de Juan Musso.
Nueva tarjeta amarilla: Lenglet
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 53 | El árbitro saca otra tarjeta de amonestación, ahora, para Lenglet que detuvo con un jalón a Lamine Yamal.
La afición está en contra del árbitro
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 52 | Luego de quitar la tarjeta roja a Gerard Martín, la afición del cuadro colchonero se está metiendo con el central pues consideran que les perjudicó.
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 49 | Se está revisando la jugada. Martín toca el balón antes de conectar con el tobillo de Thiago… después de la revisión en campo, Gerard Martín no es expulsado, solo lo dejan con una tarjeta amarilla. Musso, portero del Atlético, también ve la amarilla.
TARJETA ROJA PARA GERARD MARTÍN
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 47 | En la primera jugada del segundo tiempo, el árbitro expulsa a Gerard Martín luego de que le dejara una plancha al número 11 del Aleti… Thiago Almada.
Cambio en el Barcelona y en el Atlético
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 45 | El conjunto catalán da entrada a Ferran en lugar de Fermín López, mientras que Koke deja el terreno de juego para darle su puesto a Ruggeri.
¡EL ESFÉRICO SE VUELVE A MOVER Y LA TIERRA SE VUELVE A DETENER!
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 45 | Los jugadores vuelven al terreno de juego del Metropolitano para terminar el encuentro. Recordemos que el Barcelona vino de atrás y que el Atlético jugará con uno menos debido a la expulsión de Nico González.
¡Termina el primer tiempo!
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 45+4 | Tanto Colchoneros, como Culés ofrecieron unos grandes primeros 45 minutos, pero todo cambiará para la segunda parte puesto que el Atleti jugará con 10 hombres.
EL VAR CONFIRMA LA EXPULSIÓN DE NICO GONZÁLEZ
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 45+4 | Se revisó la jugada de la expulsión. González rogaba por un milagro de que Lamine Yamal estuviera en posición adelantada para evitar la tarjeta roja. Sin embargo, el VAR confirmó que estaba en buena posición. A su vez, se le quitó se segunda la tarjeta amarilla a González pues el árbitro considera que fue una acción clara de gol, así que le mostró la tarjeta roja directa (lo que genera que esté fuera por dos encuentros). Por último, se revisó si era penalti y no, la falta fue fuera del área.
¡NICO GONZÁLEZ SE VA EXPULSADO!
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 45+3 | Nico González ve la tarjeta roja luego de barrerse ante Lamine Yamal. La acción fue sancionada con tarjeta amarilla, pero el jugador del Atlético ya estaba amonestado (por cortar un servicio con las manos).
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 45+1| Se agregarán tres minutos al primer tiempo.
Encontronazo entre Dani Olmo y Giuliano Simeone
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 44 | Simeone recibió una pequeña patada de parte de Olmo. Koke, el capitán del conjunto colchonero, reclama y se hace de palasbras con Olmo. Al final una pequeña pelea termina con amonestaciones para el propio Jorge Resurrección, para Nahuel Molina y para Fermín López, quienes protagonizaron este conato de bronca.
GOOOOOOOL DEL BARCELONA
Atlético de Madrid 1-1 Barcelona | Min 41 | Toda de Marcus Rashford. Desequilibrio por la banda izquierda. Desde ahí, pasa el balón a Dani Olmo que le respeta el esfuerzo con una pared (realizada a Obed Vargas). El atacante inglés no lo piensa y con un potente disparo pasa el balón entre las piernas de Juan Musso para empatar el partido.
¡CAMBIO POR LESIÓN!
Atlético de Madrid 1-0 Barcelona | Min 40 | Mal y de malas para el FC Barcelona. Le acaban de anotar al Barcelona y pierde por una lesión muscular a su capitán, Ronald Araujo. Su lugar es ocupado por Marc Bernal.
GOOOOOOOOOOL DE SIMEONE
Atlético de Madrid 1-0 Barcelona | Min 39 | Trazo largo de Lenglet hacia el movimiento de Giuliano Simeone. Parecía que podía estar adelantado, pero no. El argentino se planta sobre Joan García y gana el mano a mano al mandar el balón al fondo de las redes azulgranas. Ya lo gana el Atlético.
Atlético de Madrid 0-0 Barcelona | Min 38 | Juego rudo del Barcelona. Golpe fuera de tiempo de Eric García. Nico González había pasado el balón y después recibió un golpe del canterano culé… que tampoco ve la tarjeta amarilla.
¡El Barcelona, cerca de anotar el primero del partido!
Atlético de Madrid 0-0 Barcelona | Min 36 | Triangulación entre Dani Olmo, Fermín y Lamine Yamal. Este último llega encarrerado al área del Atlético y con un pequeño toque al balón lo estrella en el poste y sale por un costado.
Atlético de Madrid 0-0 Barcelona | Min 34 | El encuentro entra en su recta final. El Barcelona parece haber cedido la iniciativa a un equipo colchonero que no ha querido abrir el marcador.
Atlético de Madrid 0-0 Barcelona | Min 32 | Griezmann alcanzó a puntear el balón en el área del Barcelona luego de un córner… no obstante, la defensa estuvo fina y reventó el balón para quitarse el peligro de encima.
Griezmann baja a Pedri
Atlético de Madrid 0-0 Barcelona | Min 30 | El delantero francés sigue como protagonista. Ahora, se barrió ante Pedri para cortar un avance del cuadro azulgrana. Otra vez el árbitro señaló la falta, pero sin amonestar a ningún jugador.
¡UN NUEVO ERROR DE GRIEZMANN!
Atlético de Madrid 0-0 Barcelona | Min 28 | El francés se nota un poco desesperado y, ahora, volvió a estar de frente al arco, pero el exjugador del Barcelona no pudo definir de buena manera ante la salida de Joan García. Si bien, la defensa del cuadro culé reaccionó bien, se debe considerar más un error del atacante, que un acierto de la primera línea del cuadro culé.
¡DUELO DE DEFENSAS!
Atlético de Madrid 0-0 Barcelona | Min 25 | Las defensas de ambos equipos están trabajando de buena manera. Primero el Barcelona cortó un servicio por aire, mientras que, luego de recuperar el balón, la ofensiva azulgrana se dirigía hacia la portería rojiblanca, pero una barrida de Giuliano Simeone lo impidió para recuperar el esférico.
¡TARJETA AMARILLA PAR NICO GONZÁLEZ!
Atlético de Madrid 0-0 Barcelona | Min 23 | Qué manera de ser amonestado. Servicio aéreo de Ronald Araujo que Nico González interrumpe con ambas manos. ¡SE CONVIRTIÓ EN PORTERO O EN UN JUGADOR DE VOLEIBOL!
Atlético de Madrid 0-0 Barcelona | Min 20 | Otro túnel. Joao Cancelo, quien la semana pasada estaba en México con Portugal, le pasó el balón por en medio de las piernas a Nahuel Molina quien impidió que avanzara con un pequeño choque que el árbitro no sancionó.
Atlético de Madrid 0-0 Barcelona | Min 17 | El partido entró un bajón. El conjunto catalán maneja el esférico en busca de algún movimiento de ruptura para atacar al cuadro del Cholo Simeone que se mantiene bien parado en defensa.
¡Caño de Lamine Yamal!
Atlético de Madrid 0-0 Barcelona | Min 15 | Lamine Yamal está bastante conectado. El juvenil recibió el balón, se quitó a su marcador con un túnel y mandó un pase de tres dedos hacia el movimiento de Fermín que llegó barriéndose a la cita con el balón mandando su disparo por un costado. Casi se abre el marcador de parte del Barcelona.
Atlético de Madrid 0-0 Barcelona | Min 13 | Disparo de tiro libre de parte de Álex Baena que se va por encima de la cabaña de Joan García.
HIZO LO MÁS DIFÍCIL
Atlético de Madrid 0-0 Barcelona | Min 9 | Griezmann se quitó a dos defensores del Barcelona, se plantó frente a Joan García y en lugar de disparar con fuerza o colocado, el entregó un ‘bombón’ al portero catalán que sin problemas controló con ambas manos. ¡Se salvó el Barcelona debido a una terrible falla de Grizi!
¡Era amarilla para Lenglet!
Atlético de Madrid 0-0 Barcelona | Min 6 | El central francés jaló a Pedri cortando una opción de gol. El silbante señaló la falta, pero se guardó la tarjeta preventiva. En el tiro libre, Rashford disparó a puerta y Juan Musso atajó sin problemas.
¡La primera es del Barcelona!
Atlético de Madrid 0-0 Barcelona | Min 3 | Primer aviso del equipo catalán. Servicio por el costado izquierdo que terminó con un remate en el área de parte de Lamine Yamal que la defensa mandó al córner.
¡EL ESFÉRICO SE MUEVE Y LA TIERRA SE DETIENE!
Atlético de Madrid 0-0 Barcelona | Min 0 | ¡Ya se juega el primer capítulo de la rivalidad de tres partidos entre el Atlético y el Barcelona!.
Alineaciones del Atlético de Madrid vs Barcelona para la jornada 30, al momento
Estas son las alineaciones del partido:
Atlético de Madrid: Musso (P); Lenglet, Molina, Le Normand, Koke, Álex Baena, Giuliano Simeone, Obed Vargas, Nico, Griezmann y Almada.
Barcelona: Joan García (P); Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García, Pedri, Fermin, Dani Olmo, Lamine Yamal, Rashford.
¿Dónde ver el Atlético de Madrid vs Barcelona en vivo? Canales de TV y streaming online
Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este sábado 4 de abril de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, en un duelo correspondiente a la jornada 30 de LaLiga. Para el público de México, el partido está programado a las 13:00 horas, la transmisión en México será a través de SKY Sports, canal disponible en varios sistemas de tele de paga.
¿A qué hora inicia el Atlético de Madrid vs Barcelona hoy sábado 4 de abril de 2026?
El Atlético de Madrid vs Barcelona se jugará el sábado 4 de abril de 2026 a las 13:00 horas (tiempo del centro de México y de Centroamérica), mientras que para Colombia serán las 14:00 horas.
¡Primer capítulo de la rivalidad entre Atlético vs Barcelona!
Atlético de Madrid y Barcelona chocan este sábado 4 de abril de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, dentro de la jornada 30 de LaLiga, en un partido que puede marcar el rumbo de la recta final del campeonato. El encuentro arrancará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en un escenario que promete tensión, exigencia y un contexto de alta presión para dos equipos que también tienen en el horizonte su próximo cruce en la Champions League.
El conjunto blaugrana se presenta en Madrid como líder del torneo con 73 puntos en 29 partidos, con una ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid. El equipo de Hansi Flick llega a esta cita en un momento clave de la temporada, obligado a sostener su paso en la cima en medio de un calendario cargado. Además, tendrá que encarar este compromiso con una ausencia importante, ya que Raphinha no estará disponible, por lo que futbolistas como Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Fermín López deberán asumir mayor peso en ataque.
Del otro lado, el Atlético de Diego Simeone afronta el compromiso desde la cuarta posición con 57 puntos, consciente de que ya no tiene demasiado margen para dejar escapar terreno. Aunque viene de tropezar en el derbi ante el Real Madrid, el cuadro rojiblanco suele hacerse fuerte en casa y buscará convertir el Metropolitano en un factor decisivo. Más allá de lo que está en juego en la tabla, este duelo también entrega pistas importantes de cara a la serie de cuartos de final de la Champions, donde ambos volverán a quedar frente a frente.