Chelsea se aprovecha y arrolla al Port Vale para avanzar a semifinales de la FA Cup

El conjunto londinense acabó con el sueño del equipo de la Tercera División del fútbol inglés

Chelsea festeja su pase a semis de la FA Cup. | Reuters.

El Chelsea protagonizó una exhibición de fútbol este sábado al derrotar 7-0 al Port Vale en un aplastante triunfo que dejó claro el abismo de calidad entre ambos equipos. El encuentro, correspondiente a los cuartos de final de la FA Cup, se jugó en el Stamford Bridge y, desde el primer minuto, los Blues impusieron su dominio. El primer gol llegó temprano, a los 2 minutos, con un remate de Jorrel Hato desde el centro del área tras un saque de esquina, poniendo el marcador 1-0. A partir de allí, el Chelsea no dejó de presionar y dominó cada faceta del juego, mientras que Port Vale no logró generar ninguna amenaza seria sobre la portería de Robert Sánchez.

A los 25 minutos, Joao Pedro amplió la ventaja para los locales con un disparo raso desde el centro del área, que dejó sin opciones al arquero rival. El partido parecía definido antes de la media hora, pero Chelsea continuó su arrolladora actuación. En el minuto 42, un autogol de Jordan Lawrence-Gabriel, tras un centro de Malo Gusto, puso el marcador 3-0, enviando a Port Vale al vestuario con una dura desventaja.

La segunda parte fue un mero trámite para los de Liam Rosenior. El Chelsea siguió con la presión alta y en el minuto 57, Tosin Adarabioyo marcó de cabeza tras un centro de Gusto, colocando el 4-0. Port Vale, ya sin respuesta, apenas pudo hacer frente a los embates del conjunto londinense, que continuó su espectáculo con goles de Andrey Santos (69’) y Estevao (82’). Con el marcador 6-0, y el partido ya resuelto, Chelsea completó la goleada con un penalti ejecutado por Alejandro Garnacho a los 90+2 minutos, sellando el 7-0 definitivo.

El equipo de Londres mostró una contundencia impresionante, dejando claro que su rendimiento ofensivo sigue a la altura de las expectativas, mientras que Port Vale sufrió una de sus derrotas más humillantes en la historia reciente de la FA Cup. La victoria, además de la clasificación a las semifinales, sirvió para dar un mensaje claro: el Chelsea quiere ganar un trofeo esta temporada y la FA Cup es el objetivo.

Resumen Chelsea vs Port Vale: resultado, goles y estadísticas

Alineaciones del Chelsea vs Port Vale para los cuartos de final, al momento Estas serían las alineaciones al momento para este juego entre Chelsea y Port Vale. Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Santos, Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; Joao Pedro. Port Vale: Gauci; Lawrence-Gabriel, C. Hall, Humphreys, John, Gordon; Ojo, Walters Waine, Brown; Archer. ¿Dónde ver el Chelsea vs Port Vale en vivo? Canales de TV y streaming online El partido entre Chelsea y Port Vale será transmitido a través de HBO MAX en punto de las 10:15 de la mañana del sábado 4 de abril. ¿A qué hora inicia el Chelsea vs Port Vale hoy sábado 4 de abril de 2026? El encuentro de los cuartos de final entre Chelsea y Port Vale comenzará a las 10:15 horas (tiempo del centro de México y de Centroamérica), mientras que para Colombia serán las 11:15. Chelsea vs Port Vale, por un lugar en las semifinales de la FA Cup ¡Bienvenidos al partido de cuartos de final de la FA Cup! Chelsea llega a este sábado 4 de abril con la presión de no fallar en los cuartos de final de la FA Cup, un torneo que se ha convertido en su última vía para rescatar la temporada con un título. El conjunto dirigido por Liam Rosenior recibe en casa a Port Vale, la gran sorpresa de esta edición, en un duelo que enfrenta a una potencia del fútbol inglés contra un club de la tercera división que ya dio una de las campanadas del certamen. Para los Blues, este compromiso tiene un valor especial luego de quedar sin opciones en la Premier League y tras su eliminación de la Champions League a manos del PSG. El campeón del Mundial de Clubes se juega mucho más que un boleto a semifinales, porque la FA Cup representa una oportunidad concreta de cerrar el curso con un trofeo y evitar que la campaña termine sin recompensas. Del otro lado aparece un Port Vale que ya hizo historia al meterse entre los ocho mejores por primera vez desde 1954. El cuadro de la League One afronta una prueba de alto calibre ante uno de los clubes más coperos de Inglaterra, pero también una ocasión única para seguir escribiendo su nombre en esta edición. Además, el partido tiene un ingrediente especial por la historia: será el primer cruce entre Chelsea y Port Vale desde 1929, con balance favorable para los londinenses de siete triunfos, cuatro empates y tres derrotas.

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