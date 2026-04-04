Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, con la “pólvora mojada” en LaLiga

El delantero colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández no anota desde el 4 de enero del presente año con el Real Betis.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y la escases goleadora | CRISTINA QUICLER / AFP

Real Betis no levanta cabeza en LaLiga. Los dirigidos por el ingeniero Manuel Pellegrini no ganan un partido por liga local desde el 15 de febrero. Esta vez, en la jornada número 30 repartieron puntos con con el RCD Espanyol en condición de local. Un resultado que sigue alejándonos de los cuatro primeros lugares.

Con Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández desde el arranque, el Betis esta urgido de que su goleador vuelva a enamorarse de la red contraria. Actualmente, el conjunto verde y blanco es quinto de la tabla de posiciones con 45 puntos en 30 partidos disputados y una diferencia de gol de +7.

Atlético de Madrid que enfrentará al Barcelona en la capital española, es quien ocupa la cuarta casilla con 57 puntos, 10 unidades más que el Betis. Un fiel reflejo que los malos resultados del pasado más reciente le quitan al equipo bético la chance de codearse con los máximo rivales de España.

Tres meses del último gol de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández

Pese a que su máxima estrella esta temporada, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, tuvo poco más de un mes de baja por lesión. El equipo ha sentido no solo su ausencia, sino su falta de gol tras su regreso. El colombiano es su delantero centro titular indiscutido, pero actualmente no pasa por su mejor momento goleador.

El último gol de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en LaLiga fue el 4 de enero en la goleada sufrida ante Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Desde entonces han pasado un total de tres meses exactos y 13 partidos del campeonato local. Número más que preocupantes para el hombre gol de cualquier equipo.

En el juego ante Espanyol, el ‘cafetero’ dejo un saldo de tres remates, 11 de 12 pases acertados, 100 % de efectividad en sus pases largos, uno de tres centros completados y tres recuperaciones. Datos y estadísticas que son una clara demostración de que la faceta ofensiva del Betis no pasa por su mejor momento.

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