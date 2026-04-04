Jhon Córdoba vuelve a marcar en Rusia y firma un triunfo valioso para el Krasnodar

El delantero, sobre el final, rescató la victoria para el elenco visitante frente al Akhmat Grozny.

Jhon Córdoba, goleador colombiano / Photo by Mike Kireev / NurPhoto via AFP

El Krasnodar toma terreno en la cima de la Liga de Rusia. Los dirigidos por Murad Musaev corrían mucho riesgo de perder el primer lugar, especialmente por el triunfo previo del Zenit contra el Krylya Sovetov Samara. Sin embargo, en el final del compromiso, bastó un solitario gol de Jhon Córdoba para derrotar al Akhmat Grozny y recuperar el liderato.

Después de la gira de la Selección Colombia, ante Croacia y Francia, el delantero cafetero volvió a su club y se inspiró para hacerse cargo en un duelo tan significativo. En efecto, se reportó con la diana a los 86′, cuando ya pesaba la ansiedad por no depender de sí mismo y cederle ese primer puesto al cuadro de San Petersburgo. Y fue un gol de manual para los contragolpes.

El golazo de Jhon Córdoba

El ariete se hizo cargo tras un balón al vacío. Juan Manuel Boselli, su compañero en el ataque para los últimos minutos, le cedió una pelota al vaçio que no desaprovechó. Su diana fue una demostración de la potencia y el físico para aguantar un balón y romperle el arco al portero rival.

Perfilado en el último cuarto de cancha, Córdoba llegó hasta el fondo y liquidó a los defensores. Pisó la pelota, ingresó al área y sacudió con el botín derecho a todo un ángulo. Balón inatajable para una nueva celebración en su cuenta personal.

Ya son 18 goles en 25 partidos para él en lo corrido de la temporada. De hecho, 14 de ellos han sido por Liga, hecho por el cual ocupa la punta entre los máximos goleadores del torneo ruso. Su equipo va encaminado a defender el título y repetir campeonato a final de temporada, viviendo una pelea muy intensa con el Zenit.

Es el tercer partido consecutivo que marca el colombiano. Ya lo hizo con póker para el Krasnodar frente al FC Pari Nizhny Novgorod (5-0), además de haber festejado contra el CSKA de Moscú por la Copa en una goleada 4-0 a favor. Nivel estratosférico para el delantero, quien espera su turno en un duelo imperdible por conocer el nombre que liderará el ataque ‘Tricolor’ rumbo al Mundial 2026.

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