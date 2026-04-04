Xelajú MC vs Malacateco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Xelajú MC Malacateco, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Xelajú y Malacateco se enfrentarán en el estadio Mario Camposeco por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido se jugará este domingo 5 de abril y presenta a dos equipos con objetivos distintos en la recta final de la fase regular. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 18 de febrero, los Toros se quedaron con la victoria por 1-0.

Xelajú llega tras caer ante Marquense en su presentación más reciente y se ubica en el tercer lugar con 27 puntos. En sus últimos cuatro partidos ha sumado dos victorias y dos empates, con ocho goles a favor y cinco en contra. A pesar del traspié reciente, el equipo ha mantenido un rendimiento competitivo y buscará hacerse fuerte en casa para seguir en la parte alta de la tabla.

Malacateco, por su parte, viene de vencer 1-0 a Guastatoya y ocupa la undécima posición con 16 unidades. En sus últimos encuentros registra un empate y tres derrotas, con tres goles convertidos y cinco recibidos. El equipo intentará mejorar su rendimiento como visitante y sumar puntos que le permitan acercarse a los puestos de clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Xelajú MC vs Malacateco de la jornada 18 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú MC y Malacateco está programado para el domingo 5 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Mario Camposeco . Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú MC vs Malacateco hoy

Malaceteco no podrá contar con Dilan Palencia tras ser expulsado en la última jornada, mientras que Xelajú MC no tiene jugadores suspendidos para este duelo de la fecha 18 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Minor Díaz no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Xelajú MC : Rubén Silva, Javier González, Manuel Romero, José Castañeda, Widvin Tebalan, Ricardo Marquez, Jorge Aparicio, Antonio López, Yilton Díaz, Steven Cárdenas, Yair Jaén DT : Roberto Hernández

: Rubén Silva, Javier González, Manuel Romero, José Castañeda, Widvin Tebalan, Ricardo Marquez, Jorge Aparicio, Antonio López, Yilton Díaz, Steven Cárdenas, Yair Jaén : Roberto Hernández Malacateco: Miguel Jiménez, Andru Morales, Víctor Torres, Brayan Morales, Roberto Meneses, Nelson Andrade, Kevin Ramírez, Andy Soto, Carlos Pérez Ochoa, Matías Roskopf, Byron Angulo DT: Minor Díaz

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú MC vs Malacateco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Malacateco:

18 de febrero de 2026 | Malacateco 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura

28 de septiembre de 2025 | Xelajú MC 3-0 Malacateco | Torneo Apertura

19 de julio de 2025 | Malacateco 0-1 Xelajú MC | Torneo Apertura

15 de marzo de 2025 | Xelajú MC 2-1 Malacateco | Torneo Clausura

29 de enero de 2025 | Malacateco 2-1 Xelajú MC | Torneo Clausura

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