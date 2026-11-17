Albane Valenzuela definió el encuentro al superar a Lottie Woad en el último tiro de la definición de closest-to-the-pin. Boston arranca participación con derrota

El equipo de Detroit sigue brillando en el WTGL | wtglgolf.com

Motor City Golf Club sigue haciendo historia en u debut dentro de WTGL. El equipo debutante consiguió su segunda victoria en sus dos primeros partidos, después de superar a Boston Common Golf, en el primer partido del torneo que se define en tiempo extra. El duelo terminó 7-6 para el equipo de Detroit, que necesitó del último tiro de Albane Valenzuela en la definición de closest-to-the-pin para cerrar un encuentro que llegó igualado hasta el final.

Motor City comenzó con ventaja de 3-0 en la sesión de triples después de que Lexi Thompson embocara un putt de 30 pies en el tercer hoyo. Boston respondió con Megan Khang y Chizzy Iwai, quienes redujeron la diferencia hasta dejar el marcador 4-3 antes del comienzo de los duelos individuales.

En los enfrentamientos individuales, Khang empató el partido en el hoyo 10 al superar a Thompson, mientras Iwai y Jeeno Thitikul intercambiaron birdies en el siguiente. Valenzuela también mantuvo la igualdad frente a Lottie Woad en el hoyo 12, antes de que Motor City recuperara la ventaja con una acción en el hoyo 14.

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Detroit utilizó el Hammer antes del hoyo 14 y confió en Thitikul para buscar los dos puntos. La jugadora tailandesa colocó su golpe cerca del hoyo, mientras el tiro de Iwai terminó en una zona de penalización. Boston concedió el hoyo y Motor City pasó al frente 6-4.

Boston necesitaba responder en el último hoyo y Lottie Woad consiguió embocar desde fuera del green para ganar el punto y enviar el partido al tiempo extra. La jugadora británica consiguió así mantener con vida a su equipo cuando Motor City estaba a un punto de cerrar el encuentro.

La definición se disputó bajo el formato de closest-to-the-pin al mejor de tres tiros. Thompson colocó su primer golpe a menos de nueve pies para darle a Detroit la ventaja, mientras que Khang logró superar a Thitikul en el segundo turno. Todo quedó entonces en manos de Valenzuela y Woad.

El último tiro decidió el encuentro. Albane Valenzuela colocó su pelota más cerca del objetivo que Lottie Woad, con lo que Motor City Golf Club ganó 7-6 y mantuvo su paso perfecto en la temporada. Boston, por su parte, sumó un punto en la clasificación por haber llevado el partido hasta el tiempo extra.

Con este resultado, Motor City tiene marca de 2-0-0 después de dos partidos, tras haber derrotado 8-3 a Los Angeles Golf Club en su debut. Boston quedó con registro de 0-0-1 en su primera aparición. Detroit volverá a jugar el domingo 29 de noviembre ante Atlanta Drive GC, mientras Boston enfrentará a Atlanta el martes de la siguiente semana.