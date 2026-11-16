La Granja VIP 2026: ¿Quién puede ganar la prueba del capataz hoy 16 de noviembre y cuáles son los beneficios? 

La prueba del capataz promete convertirse en el punto de partido de la semana 11 tras la eliminación de Rafa Mercadante de la Granja Vip 2026

¿Quién será el ganador de la prueba del capataz? | X:@lagranjavipmx

La semana 11 de La Granja VIP arranca este lunes 16 de noviembre con un panorama distinto después de un domingo cargado de emociones, polémicas y movimientos importantes dentro de la competencia. La eliminación de Rafa Mercadante, quien se convirtió en el décimo participante en abandonar el reality, marcó uno de los momentos más comentados de la gala, sobre todo por la reacción de sus compañeros y la sorpresa que provocó su salida entre algunos seguidores. Su despedida también dejó al descubierto la estrecha relación que construyó con Kevin Bicolor, uno de los granjeros más afectados por su eliminación, mientras que Niurka Marcos volvió a colocarse en el centro de la conversación tras las especulaciones sobre las votaciones y su permanencia en el programa.

Sin embargo, la actividad no se detiene y los granjeros tendrán que afrontar una nueva semana con alianzas, rivalidades y estrategias que podrían cambiar el rumbo de la competencia. La designación de los nuevos peones, con Niurka Marcos, Kuno y Manelik como protagonistas de esta responsabilidad, anticipa días de tensión dentro de la granja, especialmente después de los resultados de las encuestas y las diferencias entre los equipos. Con menos participantes y cada vez más cerca de la recta decisiva, la semana 11 promete nuevos enfrentamientos, decisiones importantes y sorpresas que podrían modificar el equilibrio de fuerzas rumbo a la gran final.

¿Quién gana la prueba del Capataz hoy 16 de noviembre en La Granja VIP 2026?

La Granja VIP inicia una nueva semana con la tensión al máximo tras la salida de Rafa Mercadante, quien se convirtió en el décimo eliminado de la competencia. Su partida no pasó desapercibida y desató diversas reacciones dentro y fuera del reality, tanto por la relación que mantuvo con Kevin Bicolor como por los desencuentros que protagonizó con Mónica Escobedo. Con apenas ocho granjeros en la contienda, la recta final comienza a tomar forma y las estrategias adquieren mayor relevancia, pues cualquier movimiento puede cambiar el destino de los participantes y acercar a uno de ellos al anhelado premio.

La semana 11 ya tiene a sus primeros protagonistas con la designación de los peones: Niurka Marcos, Kuno y Manelyk. La influencer consiguió ese puesto gracias al respaldo del público, mientras que Niurka recibió el nombramiento de peor peona y Kuno obtuvo esa misma distinción por decisión de sus compañeros. Los tres enfrentarán una semana complicada dentro de la competencia, pero también tendrán la oportunidad de cambiar su panorama en uno de los desafíos más importantes del reality: la prueba del Capataz, que este lunes 16 de noviembre promete convertirse en uno de los momentos más atractivos de la gala.

Pese a que todavía no hay un resultado oficial ni certezas sobre quién se llevará la victoria, Manelyk y Niurka parten como dos de las participantes que podrían acaparar los reflectores. La primera llega con el respaldo de la audiencia, después de ocupar el primer lugar en la votación para elegir a los peones, mientras que Niurka cuenta con una base importante de seguidores que también ha demostrado su apoyo en las urnas. De acuerdo con las cifras compartidas por Vaya Vaya TV, la vedette se mantuvo entre los primeros lugares de la votación oficial durante la eliminación de Rafa Mercadante. Sin embargo, el resultado dependerá de las habilidades físicas, la concentración y la estrategia que cada granjero demuestre durante el desafío, por lo que Kuno también conserva posibilidades de convertirse en el nuevo Capataz de La Granja VIP.

¿Cuáles son los beneficios del Capataz en La Granja VIP 2026?

Dentro de La Granja VIP, cada prueba puede marcar un antes y un después en la competencia, pero pocas tienen el peso de la prueba del capataz. Semana tras semana, los granjeros se enfrentan a este desafío con un objetivo muy claro: conseguir uno de los puestos más poderosos del reality y asegurar una serie de beneficios que pueden cambiar su suerte en el juego. Quien obtiene el título garantiza su inmunidad ante las nominaciones y evita que sus compañeros lo eliminen, además de disfrutar de la exclusiva suite de lujo, equipada con cama king size, jacuzzi, baño privado y una selección especial de alimentos, bebidas y bocadillos. Por si fuera poco, el capataz tiene la oportunidad de invitar a otro participante a compartir este espacio, una elección que puede revelar sus preferencias, fortalecer amistades o marcar el inicio de nuevas alianzas.

Sin embargo, detrás de los lujos también existe una responsabilidad que puede convertir al capataz en uno de los personajes más polémicos de la semana. Además de coordinar parte de la convivencia, debe establecer reglas y repartir las labores del campo entre sus compañeros, desde las tareas de limpieza hasta el cuidado de los animales. Pero su influencia no termina ahí, pues también cuenta con una decisión que puede sacudir las estrategias de todos: elegir al rival del participante que el público designe para disputar el duelo clave de la semana. Con este poder, el capataz puede inclinar la balanza, poner a prueba sus alianzas y enviar a uno de sus adversarios a una situación de alto riesgo dentro de La Granja VIP.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones? TV y streaming

Las estrategias, los enfrentamientos, las alianzas y las polémicas forman parte del espectáculo que ofrece la segunda temporada de La Granja VIP, un reality que cada día suma nuevos momentos de tensión y sorpresas entre sus participantes. Sin embargo, uno de los episodios que más expectativa despierta es la Gala de Eliminación, cuya cita habitual es a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, cuando uno de los granjeros debe abandonar la competencia tras una semana de nominaciones, conflictos y decisiones que pueden cambiar el rumbo del juego.

Para no perder detalle de lo que sucede dentro de la granja, las emisiones principales de lunes a viernes están disponibles a través de Azteca Uno, con una duración aproximada de dos horas y un horario habitual de inicio a las 20:30 horas, aunque puede presentar algunas variaciones. Por su parte, Disney+ cuenta con una señal en vivo las 24 horas del día, mientras que Claro Sports se convierte en una alternativa para seguir de cerca todo lo que rodea al reality, con las noticias más relevantes, spoilers, avances, novedades y reacciones que dejan las jornadas de convivencia.