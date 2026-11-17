En la mesa de debate de Jugando Claro se pone el tema de que, lo que se vivió este 2026 con el combinado tricolor es un reflejo de lo que, posiblemente es la realidad del fútbol mexicano

El panel de analistas del programa Jugando Claro —integrado por Xavi Sol, Alberto Lati, Joaquín Beltrán y Félix Fernández— protagonizó un riguroso debate sobre la actualidad de la Selección Mexicana. La conversación giró en torno al contraste entre el notable desempeño del equipo durante la pasada Copa del Mundo y la reciente derrota sufrida como visitante ante Jamaica en la Concacaf Nations League, cuestionando si la actuación mundialista representó un verdadero progreso futbolístico o un espejismo pasajero dentro de un balompié caracterizado por la inconsistencia.

Alberto Lati defendió con firmeza la tesis de que lo vivido en la Copa del Mundo fue un espejismo. Según explicó el comunicador, el fútbol mexicano no estaba estructurado ni trabajado dos meses ni dos años antes para considerarse entre las ocho mejores selecciones del planeta. Lati argumentó que la estructura localista, la falta de ascenso y descenso en la liga, y la ausencia de rendimientos sostenidos en un nivel de excelencia a lo largo de un año provocaron que la motivación colectiva y el trabajo de Javier Aguirre generaran un pico de rendimiento temporal, el cual escondió una realidad estructural que no ha dado pasos firmes hacia adelante.

Frente a esta postura, Félix Fernández y Joaquín Beltrán rechazaron catalogar la participación mundialista como un espejismo o una mentira engañosa. Fernández destacó que el representativo nacional mantuvo un nivel superlativo durante cuatro partidos seguidos en el Mundial sin recibir gol y peleó hasta el último segundo en el quinto encuentro. Por su parte, Beltrán puntualizó que la actuación mundialista demostró el techo máximo al que pueden aspirar los futbolistas mexicanos cuando alcanzan su mejor versión, aunque coincidió en que el verdadero problema radica en que dicha excelencia no se ha consolidado como una constante a lo largo del tiempo.

En el análisis colectivo, el panel coincidió en que la irregularidad y la bipolaridad competitiva han sido los rasgos distintivos del Tri a lo largo de diversos procesos técnicos. Como antecedente directo, los comentaristas recordaron el ciclo posterior a la conquista de la Copa Oro y la Concacaf Nations League, donde tras un ambiente de triunfalismo el equipo encadenó seis partidos consecutivos sin ganar enfrentando a rivales de jerarquía como Japón, Corea del Sur, Paraguay, Uruguay y Colombia con goleada incluida. Un patrón similar de altibajos se remonta al Mundial de 2018, cuando tras vencer a Alemania el plantel cayó estrepitosamente frente a Suecia y Brasil.

El reciente tropezón en Kingston ante Jamaica fue calificado como un golpe de realidad que expuso las vulnerabilidades operativas del cuadro nacional. De acuerdo con el análisis, México arrancó el encuentro con dominio territorial e inclinó el juego a su favor durante los primeros minutos; sin embargo, al no concretar sus oportunidades, el equipo cayó en un exceso de confianza. Las desatenciones en zaga, un autogol de Jesús Gallardo, la concesión de un penal innecesario y los errores individuales terminaron por inclinar la balanza a favor del conjunto caribeño, dejando en evidencia las complicaciones del Tri al competir en canchas bravas fuera de casa.

Por su parte, la dirección técnica encabezada por Rafael Márquez busca corregir el rumbo tras las severas críticas recibidas. En conferencia de prensa, Márquez desestimó que Jamaica le haya propinado un “baile” futbolístico a México, atribuyendo el tropiezo a desatenciones defensivas puntuales y a una notable falta de contundencia en el ataque. El técnico señaló que atacantes como Julián Quiñones y Santiago Giménez contaron con opciones claras para igualar el marcador, enfatizando que en instancias definitivas la falta de pegada resulta tan costosa como los errores en portería propia.

De cara al choque de vuelta en la Concacaf Nations League, el debate en Jugando Claro se centró en la exigencia de clasificar y la forma de afrontar el compromiso. Al necesitar una victoria por un gol de diferencia para avanzar de ronda —sea 1-0 o 2-1— o encarar tiempos extra en caso de un 3-2, los analistas discutieron si el Tri debe priorizar el triunfo “como sea” para evitar una eliminación prematura, o si resulta imperativo desplegar una estrategia clara que permita no solo clasificar, sino también lavar la cara y devolver la credibilidad al proyecto deportivo.