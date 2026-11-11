Motor City Golf Club impone condiciones y derrota a Los Angeles en su debut dentro del WTGL

Lexi Thompson, Jeeno Thitikul y Ruoning Yin marcaron diferencias desde los primeros hoyos ante el equipo conformado por Michelle Wie West, Aki Iwai y Kiara Romero

Gran debut dentro de WTGL | wtglgolf.com

Motor City Golf Club tuvo un debut con victoria en la WTGL tras imponerse 8-3 a Los Angeles Golf Club en el SoFi Center. El equipo integrado por Lexi Thompson, Jeeno Thitikul y Ruoning ‘Ronni’ Yin tomó el control desde el primer hoyo y construyó una ventaja que terminó por definir el encuentro. La precisión en los putts y el aprovechamiento de los ‘hammers’, que permiten duplicar los puntos en disputa, marcaron la diferencia para el conjunto de Detroit, que consiguió su primer triunfo en la competencia.

El dominio de Motor City comenzó desde el hoyo inicial, donde consiguió su primer punto por concesión. En el segundo, Thompson alcanzó el green desde una distancia de 211 yardas y Thitikul completó la jugada con un putt para colocar el marcador 2-0. Los Angeles Golf Club, representado por Michelle Wie West, Aki Iwai y Kiara Romero, buscó reaccionar en el cuarto hoyo, cuando Wie West embocó un birdie desde 3.6 metros. Sin embargo, Thitikul respondió con un putt de 1.8 metros que permitió empatar el hoyo y conservar la ventaja.

Lexi Thompson y Ruoning Yin amplían la ventaja de Motor City

La diferencia aumentó en el sexto hoyo gracias a Lexi Thompson, quien convirtió un putt para birdie desde 4.2 metros y puso el marcador 3-0. Un hoyo después, Motor City volvió a aprovechar una oportunidad de sumar puntos mediante el ‘hammer’. Ruoning Yin embocó desde 3.3 metros bajo presión y el conjunto de Detroit amplió su ventaja a 5-0, mientras Los Angeles continuaba sin encontrar la manera de descontar.

El cierre de la modalidad de triples terminó por inclinar el encuentro a favor de Motor City. Thompson apareció nuevamente en el noveno hoyo con otro putt para birdie, esta vez con un valor de dos puntos, que elevó la diferencia a 7-0. La actuación colectiva de las tres integrantes permitió que Detroit completara los primeros nueve hoyos sin conceder unidades, antes de comenzar los seis enfrentamientos individuales que completaron el formato de competencia.

Motor City asegura el triunfo y Los Angeles reacciona en individuales

Los Angeles Golf Club intentó modificar el rumbo del partido desde el inicio de los duelos individuales, con un ‘hammer’ lanzado antes del golpe de salida en el décimo hoyo. Michelle Wie consiguió un birdie que abrió la posibilidad de descontar, pero Jeeno Thitikul respondió con otro desde 3.35 metros para empatar el enfrentamiento. Ese resultado aseguró matemáticamente la victoria de Motor City, que ya no podía ser alcanzado en el marcador.

Aki Iwai consiguió el primer punto para Los Angeles en el hoyo 11, aunque la respuesta de Detroit llegó inmediatamente después. Lexi Thompson ganó el duodécimo hoyo y colocó el marcador 8-1. Iwai volvió a sumar en el hoyo 14 para reducir la diferencia a seis unidades, mientras que Kiara Romero se adjudicó el último enfrentamiento ante Thompson. De esta manera, Los Angeles logró tres puntos en la fase individual, pero no pudo evitar la derrota por 8-3.

El resultado representó el primer triunfo de Motor City Golf Club en la WTGL y la primera derrota de Los Angeles Golf Club en la temporada. El conjunto angelino había comenzado su participación con una victoria sobre New York Golf Club el domingo, pero no consiguió repetir ese desempeño frente a Detroit y quedó con un balance de una victoria y una derrota. En contraste, Motor City inició su participación con marca de 1-0 y tendrá como siguiente rival a Boston Common Golf el próximo lunes.