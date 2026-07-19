Ryan Fox conquista Royal Birkdale y completa una remontada histórica para ganar su primer Major

Ryan Fox igualó el récord de 62 golpes en un Major, cerró con cuatro birdies en los últimos seis hoyos y devolvió a Nueva Zelanda a la cima de The Open 63 años después

Fox es el segundo neozelandés que conquista The Open Championship | Reuters

Ryan Fox escribió el capítulo más importante de su carrera al conquistar la edición 154 de The Open Championship. El neozelandés de 39 años embocó un putt para birdie de poco más de 11 pies en el hoyo 18 de Royal Birkdale para finalizar con un acumulado de 10 bajo par y quedarse con el primer major de su trayectoria.

Fox terminó un golpe por delante del estadounidense Cameron Young, quien había firmado una brillante ronda de 64 golpes y permaneció durante más de dos horas como líder en la casa club esperando el desenlace del torneo.

La remontada de Fox

La victoria de Fox fue producto de una de las mejores remontadas vistas en un Major en los últimos años. Después de superar apenas el corte con par de campo, cambió por completo el rumbo de su semana el sábado con una ronda de 62 golpes, cifra que igualó el récord de la ronda más baja en la historia de los campeonatos mayores. Un día después completó la obra con una tarjeta de 68 impactos, marcada por cuatro birdies en sus últimos seis hoyos y un cierre perfecto en el hoyo 18.

Hasta antes del grupo final, el par 4 del 18 había concedido apenas cuatro birdies durante toda la jornada y solamente 27 en el campeonato completo, la menor cantidad de cualquier hoyo en Royal Birkdale. Fox conectó su salida al centro del fairway, dejó su segundo golpe a poco más de 11 pies de la bandera y embocó el putt que evitó un desempate con Young, para levantar por primera vez la Claret Jug.

Young comenzó la ronda final siete golpes detrás del liderato y entregó una espectacular tarjeta de 64 impactos para establecer el objetivo en nueve bajo par. Sam Burns inició el día con ventaja de dos golpes, pero tres bogeys en sus primeros seis hoyos borraron rápidamente el margen que había construido durante las primeras tres jornadas. Fox también parecía quedarse fuera de la pelea tras bogeys en los hoyos 9 y 11, pero reaccionó con birdies en el 13, 14, 16 y 18 para completar la remontada.

Historia para Nueva Zelanda

La semana de Fox también quedó marcada por los libros de historia. Su ronda de 62 del sábado representó la octava ocasión que un jugador registra ese score en un Major varonil y lo convirtió apenas en el segundo golfista que iguala ese récord y termina ganando el campeonato, después de Xander Schauffele en el PGA Championship de 2024.

Además, Royal Birkdale se convirtió en el primer escenario de un major que produjo tres rondas de 62 en una misma edición, luego de las firmadas por Lucas Herbert, Sam Burns y el propio Fox. Antes de esta semana, nunca había terminado mejor que empatado en el puesto 16 de un Major.

Llegó a Royal Birkdale como doble ganador del PGA Tour gracias a sus victorias en el Myrtle Beach Classic y el RBC Canadian Open de 2025, pero nunca había peleado seriamente por uno de los cuatro grandes títulos del golf

La victoria también tuvo un enorme significado para Nueva Zelanda. Fox se convirtió en el tercer neozelandés en conquistar un major masculino, uniéndose a Bob Charles, campeón de The Open en 1963, y Michael Campbell, vencedor del U.S. Open en 2005. Su triunfo puso fin a una espera de 63 años para que un jugador de su país volviera a levantar la Jarra de Clarete, convirtiéndose apenas en el segundo neozelandés en ganar el campeonato más antiguo del golf.

Resultados The Open Championship 2026

1. Ryan Fox (Nueva Zelanda): -10

2. Cameron Young (Estados Unidos): -9

3. Sam Burns (Estados Unidos): -8

T4. Scottie Scheffler (Estados Unidos): -7

T4. Tommy Fleetwood (Inglaterra): -7

T6. Casey Jarvis (Sudáfrica): -6

T6. Lucas Herbert (Australia): -6

T6. Si Woo Kim (Corea del Sur): -6

T9. Adam Scott (Australia): -5

T9. Russell Henley (Estados Unidos): -5

T9. Rasmus Neergaard-Petersen (Dinamarca): -5

T9. Ludvig Åberg (Suecia): -5

T9. Ryan Gerard (Estados Unidos): -5

Ganadores de los majors de 2026

Rory McIlroy – The Masters

Rory McIlroy inició la temporada de Majors conquistando por segundo año consecutivo el Masters Tournament. El norirlandés resistió la presión de Scottie Scheffler durante la ronda final para imponerse por un golpe y conquistar el sexto grande de su carrera, igualando a Nick Faldo como el europeo moderno con más títulos grandes.

Aaron Rai – PGA Championship

Aaron Rai consiguió el primer major de su trayectoria al conquistar el PGA Championship en Aronimink. El inglés comenzó la última ronda dentro de un nutrido grupo de aspirantes al título, pero un eagle en el hoyo 9 y una brillante exhibición con el putter durante la vuelta de regreso le permitieron despegarse del resto del field para conquistar el Wanamaker Trophy.

Wyndham Clark – U.S. Open

Wyndham Clark obtuvo el segundo U.S. Open de su carrera al imponerse en Shinnecock Hills. El estadounidense dominó gran parte del campeonato al construir una amplia ventaja antes de la ronda final y resistió el ataque de Sam Burns durante los últimos hoyos para ganar por un golpe y sumar su segundo major en un periodo de cuatro años.

Ryan Fox – The Open Championship

Ryan Fox cerró la temporada de majors con la mayor victoria de su carrera. Después de apenas superar el corte, igualó el récord histórico de 62 golpes en la tercera ronda y completó una espectacular remontada el domingo con cuatro birdies en los últimos seis hoyos, incluida la anotación decisiva en el 18 para conquistar The Open Championship y convertirse en el tercer neozelandés campeón de un major masculino.

Te puede interesar