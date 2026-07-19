Resultados de las loterías del Cauca y Boyacá: números que cayeron y ganadores | 18 de julio de 2026

Consulte los distintos resultados de los sorteos de las loterías y chances que jugaron el 18 de julio a lo largo del país.

Resultados. – Lotería Boyacá.

Los colombianos vibran por estos días con las emociones del Mundial 2026, pero otra actividad que genera adrenalina en las personas son las loterías y los chances. Es por eso que en Claro Sports les informamos sobre los resultados de los sorteos del 18 de julio a lo largo del territorio nacional.

Lotería del Cauca

Sorteo: 2620.

2620. Premio mayor: $8.000 millones de pesos.

$8.000 millones de pesos. Número: 7643.

7643. Serie: 296.

Lotería de Boyacá

Sorteo: 4663.

4663. Premio mayor: $16.000 millones de pesos.

$16.000 millones de pesos. Número: 6405.

6405. Serie: 296.

Resultados de chances hoy, 18 de julio del 2026

Dorado Mañana: 9688 – 2

9688 – 2 Dorado Tarde: 7503 – 3

7503 – 3 Culona Día: 9230

9230 Culona Noche: 1363

1363 Astro Sol: 2948 – Aries

2948 – Aries Astro Luna: 7660 – Libra

7660 – Libra Pijao de Oro: 4463 – 7

4463 – 7 Paisita Día: 2330 – 8

2330 – 8 Paisita Noche: 7996

7996 Chontico Día: 0223 – 9

0223 – 9 Chontico Noche: 1703 – 0

1703 – 0 Cafeterito Tarde: 8371 – 3

8371 – 3 Cafeterito Noche: 3084 – 8

3084 – 8 Sinuano Día: 6993

6993 Sinuano Noche: 0394

0394 Cash Three Día: 430

430 Cash Three Noche: 027

027 Play Four Día: 2825

2825 Play Four Noche: 5588

5588 Samán Día: 6567

6567 Caribeña Día: 7225

7225 Caribeña Noche: 8377

8377 Motilón Tarde: 7247

7247 Motilón Noche: 0136

0136 Fantástica Día: 0363

0363 Fantástica Noche: 7952

7952 Antioqueñita Día: 8203 – 0

8203 – 0 Antioqueñita Tarde: 1291 – 8

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