Resultados de las loterías del Cauca y Boyacá: números que cayeron y ganadores | 18 de julio de 2026
Consulte los distintos resultados de los sorteos de las loterías y chances que jugaron el 18 de julio a lo largo del país.
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Los colombianos vibran por estos días con las emociones del Mundial 2026, pero otra actividad que genera adrenalina en las personas son las loterías y los chances. Es por eso que en Claro Sports les informamos sobre los resultados de los sorteos del 18 de julio a lo largo del territorio nacional.
Lotería del Cauca
- Sorteo: 2620.
- Premio mayor: $8.000 millones de pesos.
- Número: 7643.
- Serie: 296.
Lotería de Boyacá
- Sorteo: 4663.
- Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
- Número: 6405.
- Serie: 296.
Resultados de chances hoy, 18 de julio del 2026
- Dorado Mañana: 9688 – 2
- Dorado Tarde: 7503 – 3
- Culona Día: 9230
- Culona Noche: 1363
- Astro Sol: 2948 – Aries
- Astro Luna: 7660 – Libra
- Pijao de Oro: 4463 – 7
- Paisita Día: 2330 – 8
- Paisita Noche: 7996
- Chontico Día: 0223 – 9
- Chontico Noche: 1703 – 0
- Cafeterito Tarde: 8371 – 3
- Cafeterito Noche: 3084 – 8
- Sinuano Día: 6993
- Sinuano Noche: 0394
- Cash Three Día: 430
- Cash Three Noche: 027
- Play Four Día: 2825
- Play Four Noche: 5588
- Samán Día: 6567
- Caribeña Día: 7225
- Caribeña Noche: 8377
- Motilón Tarde: 7247
- Motilón Noche: 0136
- Fantástica Día: 0363
- Fantástica Noche: 7952
- Antioqueñita Día: 8203 – 0
- Antioqueñita Tarde: 1291 – 8