Resultados de las loterías del Cauca y Boyacá: números que cayeron y ganadores | 18 de julio de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte los distintos resultados de los sorteos de las loterías y chances que jugaron el 18 de julio a lo largo del país.

Resultados. - Lotería Boyacá.
Resultados. – Lotería Boyacá.

Los colombianos vibran por estos días con las emociones del Mundial 2026, pero otra actividad que genera adrenalina en las personas son las loterías y los chances. Es por eso que en Claro Sports les informamos sobre los resultados de los sorteos del 18 de julio a lo largo del territorio nacional.

Lotería del Cauca

  • Sorteo: 2620.
  • Premio mayor: $8.000 millones de pesos.
  • Número: 7643.
  • Serie: 296.

Lotería de Boyacá

  • Sorteo: 4663.
  • Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
  • Número: 6405.
  • Serie: 296.

Resultados de chances hoy, 18 de julio del 2026

  • Dorado Mañana: 9688 – 2
  • Dorado Tarde: 7503 – 3
  • Culona Día: 9230
  • Culona Noche: 1363
  • Astro Sol: 2948 – Aries
  • Astro Luna: 7660 – Libra
  • Pijao de Oro: 4463 – 7
  • Paisita Día: 2330 – 8
  • Paisita Noche: 7996
  • Chontico Día: 0223 – 9
  • Chontico Noche: 1703 – 0
  • Cafeterito Tarde: 8371 – 3
  • Cafeterito Noche: 3084 – 8
  • Sinuano Día: 6993
  • Sinuano Noche: 0394
  • Cash Three Día: 430
  • Cash Three Noche: 027
  • Play Four Día: 2825
  • Play Four Noche: 5588
  • Samán Día: 6567
  • Caribeña Día: 7225
  • Caribeña Noche: 8377
  • Motilón Tarde: 7247
  • Motilón Noche: 0136
  • Fantástica Día: 0363
  • Fantástica Noche: 7952
  • Antioqueñita Día: 8203 – 0
  • Antioqueñita Tarde: 1291 – 8

Le puede interesar

Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 18 de julio de 2026

Loterias Colombia

Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 18 de julio de 2026

Resultado MiLoto hoy, 17 de julio de 2026: estos son los números ganadores

Loterias Colombia

Resultado MiLoto hoy, 17 de julio de 2026: estos son los números ganadores

Resultados de las loterías de Risaralda, Santander y Medellín: números que cayeron y ganadores | 17 de julio de 2026

Loterias Colombia

Resultados de las loterías de Risaralda, Santander y Medellín: números que cayeron y ganadores | 17 de julio de 2026