La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver la revelación del doceavo habitante? 

Los fanáticos de la Casa de los Famosos México han puesto el nombre de Fede Vigevani, creador de contenido uruguayo, como el posible nuevo habitante

¿Quién es el nuevo habitante de la Casa de los Famosos? | Captura: @LaCasaFamososMx

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 continúa destapando, poco a poco, a las celebridades que integrarán el reality. Después de que Ese Pérez fuera presentado como el onceavo participante, la atención de los seguidores se centró en el próximo anuncio. Las especulaciones no tardaron en inundar las redes sociales luego de que la producción compartiera la primera pista con la frase “quiere un mundo de caramelo”, un mensaje que desató múltiples teorías entre los fanáticos del programa.

Aunque la producción todavía no confirma la identidad del siguiente habitante, un amplio sector de seguidores sostiene que las pistas apuntan a Fede Vigevani. El creador de contenido uruguayo, quien supera los 50 millones de seguidores en sus plataformas, se ha consolidado desde 2009 como uno de los influencers más importantes de Latinoamérica, por lo que su posible incorporación al reality ha despertado gran expectativa.

¿Cuándo y a qué hora hace Galilea Montijo la revelación del doceavo habitante de La Casa de los Famosos México?

La cuenta regresiva para conocer a un nuevo integrante de La Casa de los Famosos México está a punto de llegar a su fin. Este sábado 19 de julio, Galilea Montijo, conductora principal del exitoso reality, revelará la identidad del doceavo habitante, una de las noticias más esperadas por los seguidores del programa antes de su gran estreno.

El anuncio tendrá lugar a las 11:28 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, y podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales de La Casa de los Famosos México. Con cada confirmación, la expectativa crece alrededor de una nueva temporada que buscará repetir el éxito del formato y mantener al público pendiente de cada detalle desde el primer día.

¿Quiénes son los conductores confirmados para La Casa de los Famosos 2026?

La expectativa por La Casa de los Famosos México aumenta conforme la producción revela a los integrantes de la nueva temporada. El primer participante confirmado fue Ernesto Laguardia, quien además adelantó que esta edición contará con 18 habitantes, dos más que en temporadas anteriores, todos con el objetivo de conquistar el premio de 4 millones de pesos. Mientras el estreno se acerca, la lista de celebridades continúa creciendo y estos son los concursantes anunciados hasta el momento.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo y a qué hora inicia la nueva temporada del reality?

El regreso de La Casa de los Famosos México ya tiene fecha y hora. El reality estrenará su nueva temporada el próximo 26 de julio a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, con una nueva generación de celebridades que buscará conquistar al público y evitar la eliminación semana tras semana. Desde el primer programa, las alianzas, los conflictos, las estrategias y las sorpresas volverán a convertirse en los ingredientes principales de una competencia que promete captar la atención de los espectadores.

Después del estreno, el programa mantendrá su esquema habitual de transmisiones durante la temporada. Las Galas de Eliminación llegarán cada domingo a las 20:30 horas por Las Estrellas, mientras que Canal 5 presentará las Galas Diarias de lunes a viernes a las 22:00 horas. Por su parte, ViX permitirá a los seguidores acceder a contenido exclusivo y a las cámaras en vivo las 24 horas, con la oportunidad de seguir de cerca todo lo que ocurra dentro de la casa.

¿Dónde ver en vivo La Casa de los Famosos México 2026?

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México ya está en marcha y la expectativa no deja de crecer. Las Estrellas llevará la transmisión por televisión abierta, mientras que ViX permitirá seguir cada episodio y acceder a las cámaras en vivo para conocer, las 24 horas del día, todo lo que sucede dentro de la casa. Con el avance de la competencia llegarán las nominaciones, las alianzas, las estrategias y las eliminaciones que marcarán el camino hacia la gran final.

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