Checo Pérez lamenta el abandono en Bélgica y promete volver más fuerte en Hungría

Cadillac completó el Gran Premio de Bélgica con Bottas, mientras Pérez abandonó por un inconveniente en la suspensión trasera

Pérez durante el GP de Bélgica | REUTERS/Jakub Porzycki

Sergio Pérez tuvo que abandonar el Gran Premio de Bélgica 2026 después de que una falla en la suspensión trasera terminara con su intento de remontada en el circuito de Spa-Francorchamps. El piloto mexicano, integrante de Cadillac había partido desde la posición 18 y comenzaba a recuperar terreno cuando el inconveniente mecánico apareció en la vuelta 13.

Antes del retiro, Checo se había acercado al Haas de Esteban Ocon y buscaba mantenerse dentro del grupo que peleaba por avanzar desde la zona baja de la clasificación. Sin embargo, el equipo detectó un problema en la parte interior de la suspensión trasera y tomó la decisión de detener el MAC-26 para evitar mayores daños en una pista que exige estabilidad en curvas de alta velocidad.

“Fue un final desafortunado para la carrera. Tuve una falla en la suspensión trasera interior y tuvimos que abandonar. Seguimos investigando las causas”, explicó Pérez después de bajarse del monoplaza. El mexicano cerró así un fin de semana en el que Cadillac no encontró el rendimiento esperado, especialmente en los sectores donde la velocidad máxima resulta determinante.

Pérez también reconoció que el equipo sufrió por la falta de velocidad en las rectas, una limitante que le impidió prolongar su batalla con Ocon. “Incluso durante la carrera perdí algunas décimas y no pudimos luchar por mucho tiempo con el Haas de Esteban, pero espero que podamos solucionarlo para Hungría. Tengo muchas ganas de volver más fuerte allí”, agregó.

El único Cadillac que alcanzó la bandera a cuadros fue el de Valtteri Bottas, quien terminó en la posición 18 tras conducir el MAC-26 hasta el final en una competencia condicionada por las neutralizaciones y los cambios estratégicos. La escudería estadounidense evitó un doble abandono, aunque se marchó de Bélgica sin puntos y con trabajo pendiente para revisar la suspensión del auto de Pérez.

La carrera en Spa tuvo varios episodios que alteraron el orden, entre ellos el choque de la primera vuelta entre Lewis Hamilton y George Russell, que dejó fuera al piloto de Mercedes y provocó la intervención del coche de seguridad. Kimi Antonelli terminó por quedarse con la victoria, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen, mientras Hamilton cruzó la meta en el cuarto puesto después de recibir una sanción.

Cadillac deberá reagruparse de inmediato, pues el Gran Premio de Hungría se celebrará una semana después de la cita belga. El equipo enfocará sus revisiones en determinar el origen de la avería y mejorar la eficiencia del monoplaza en recta, mientras Pérez buscará dejar atrás su abandono en Spa y completar un fin de semana sin contratiempos en el Hungaroring.

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