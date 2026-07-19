España vs Argentina: alineación de La Albiceleste para la final del Mundial 2026, al momento

Lionel Scaloni cuenta con plantel completo para luchar por el título de la Copa del Mundo

Messi y Argentina van por el bicampenato | REUTERS/Hannah Mckay

Argentina está a un partido de completar el bicampeonato mundial. La selección dirigida por Lionel Scaloni enfrentará a España este domingo 19 de julio en Nueva Jersey, con Lionel Messi como eje de un equipo que volvió a responder en los momentos de mayor presión durante la fase de eliminación directa.

La principal duda para la final aparece en el mediocampo. Scaloni deberá decidir si conserva la estructura utilizada ante Inglaterra o si recupera a Rodrigo De Paul entre los titulares. El resto del once tendría pocos movimientos, con Emiliano Martínez en la portería y Julián Álvarez acompañando a Messi en el ataque.

Alineación probable de Argentina para la final del Mundial 2026: así juega La Albiceleste

Lionel Scaloni mantendría la base que consiguió la remontada 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales. Argentina saldría con una defensa de cuatro, tres mediocampistas de mayor control y Giuliano Simeone como apoyo para la presión y los recorridos por la banda.

La alineación probable de Argentina sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Messi tendrá libertad para retrasar su posición, recibir entre líneas y participar en la construcción de las jugadas. Julián Álvarez será el atacante más adelantado, mientras Giuliano Simeone aportará intensidad para incomodar la salida española y ayudar en las coberturas defensivas.

¿Qué cambios hará Lionel Scaloni en su once inicial para la gran final?

La modificación que analiza el cuerpo técnico sería el regreso de Rodrigo De Paul. El mediocampista podría ocupar el lugar de Giuliano Simeone si Scaloni decide fortalecer la zona central y contar con un futbolista habituado a acompañar los movimientos de Messi.

La otra posibilidad es sostener el equipo que inició ante Inglaterra. Giuliano ofrece velocidad, presión y despliegue para perseguir las subidas de los laterales españoles, una función que podría ser importante ante Pedro Porro y Marc Cucurella.

Leandro Paredes también aparece como una pieza clave para iniciar las posesiones y evitar que Argentina pierda el control en el mediocampo. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister completarían una zona encargada de competir con Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo.

Bajas y lesionados: ¿Qué jugadores de Argentina no están disponibles para la final?

Argentina no presenta bajas confirmadas por lesión para el encuentro por el título. Scaloni cuenta con su plantilla disponible y podrá elegir el once de acuerdo con el planteamiento que prepare para enfrentar a España.

La ausencia de problemas físicos permite que el entrenador tenga alternativas para cambiar el desarrollo desde el banquillo. Lautaro Martínez, autor del gol que clasificó a la Albiceleste, aparece como una de las principales opciones ofensivas para el segundo tiempo.

También están disponibles jugadores como Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel y otros integrantes que han participado en distintos momentos del torneo. Las alineaciones oficiales se conocerán aproximadamente una hora antes del inicio.

Final Mundial 2026: ¿A qué hora inicia y dónde ver el España vs Argentina hoy 19 de julio?

La final entre España y Argentina se disputará este domingo 19 de julio de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el New York-New Jersey Stadium.

En México, el partido podrá seguirse por las señales autorizadas para la Copa del Mundo y mediante sus respectivas plataformas digitales. La cobertura previa comenzará con anticipación debido a la ceremonia de clausura y al espectáculo programado antes del encuentro.

España buscará su segundo campeonato después del conseguido en Sudáfrica 2010. Argentina, por su parte, intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y darle a Messi otro título en el que podría ser su último partido dentro de una Copa del Mundo.

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