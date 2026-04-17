Boyacá Chicó vs Deportivo Cali, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

El Estadio La Independencia de Tunja abre sus puertas para un duelo que también compromete en la tabla del descenso para el 2027.

Directo Boyacá Chicó Vs Cali / Claro Sports.

Horario del partido Boyacá Chicó vs Deportivo Cali hoy, 17 de abril del 2026:

La pelota entre Boyacá Chicó y Deportivo Cali comenzará a rodar a partir de las 04:00 de la tarde.

Alineaciones del Boyacá Chicó vs Deportivo Cali para la fecha 17, al momento

Boyacá Chicó: Darío Dennis; Arlen Banguero, Andrés Aedo, Juan Quiceno, Juan Díaz; Diego Ruiz, Yesus Cabrera, Delio Ramírez, Sebastián Salazar; Santiago Mera y Jairo Molina.

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Keimer Sandoval, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Daniel Giraldo; Johan Martínez, Stiven Rodríguez y Juan Dineno.

¿Quién transmite en vivo el Boyacá Chicó vs Deportivo Cali y dónde mirar en TV y streaming?

Los derechos del Fútbol Profesional Colombiano son propiedad de Win Sports. El duelo entre ‘Ajedrezados’ y Azucareros’ se puede ver a través de Win+ Fútbol y Win Play.

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